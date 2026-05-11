フロンティア株式会社、マーケティングコミット主催カンファレンス「THE COMMIT」にCMOの田中翔理が登壇

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋政裕、以下「当社」）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に開催されるオンラインカンファレンス「THE COMMIT BtoBマーケティング／セールスの戦略と実行を結ぶ3Days」に、当社CMOの田中翔理が登壇することをお知らせいたします。

14万件の実績から導き出したノウハウを公開

本イベントは、ビジネスの成果を左右する「戦略」と「実行」を確実に結びつけることを目的とした3日間のオンラインカンファレンスです。

その中で当社は「これまでのマーケティング手法が効かなくなった時、どう動くべきか？」をテーマにセッションを実施します。年間流通額1,100億円、累計14万件のマッチングを誇る「レディクル」がいかに顧客接点を開拓し、事業を成長させてきたのかを公開。さらに、現在直面しているリアルな課題を明かし、それを打破するための次の一手「新・プランB」戦略についても詳しく解説いたします。

登壇の背景

BtoBマーケティングにおいて、ビジネスの成果を左右するのは「戦略」と「実行」がいかに密接に紐づいているかです。しかし実際には、テクノロジーの進化に伴う手法の複雑化により、この両者が切り離されてしまっているのが実情です。

当社は、この課題に対する最適解を共有するとともに、「AI時代だからこそ、最後は“人”で決めたい」という理念のもと、効率化だけでは解決できない企業の真の課題に対し、コンシェルジュを通じた対話（コンテキスト営業）によって事業成長を支援してきました。

こうした背景から、本カンファレンスの「戦略と実行を確実に“結ぶ”」というテーマに深く共感し、ビジネスマッチング業界No.1を6年連続で獲得する当社の知見を共有することで、参加者の皆様に新たな気づきや実践的なヒントを提供し、多くのBtoB企業の事業成長に貢献したいと考え、登壇を決定いたしました。

開催概要

イベント名 ：THE COMMIT BtoBマーケティング／セールスの戦略と実行を結ぶ3Days

会期 ：Day1：5月13日（水）10:00~14:15

Day2：5月14日（木）10:00~14:30

Day3：5月15日（金）10:00~16:35

費用 ：無料

形式 ：ZOOM（オンライン開催）

主催 ：株式会社マーケティングコミット

※お申込みはこちらから

https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?c=frontier

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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