屋外作業や通勤の暑さ対策に、服の中へ送風して手軽に涼しさを再現できるモバイル扇風機を発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、服の中に風を送り込める半固体電池内蔵の2WAY腰掛けベルトファン「FAN-USB2BK」を発売します。
本製品は、本体をベルトに引っ掛けるだけで、衣服内に効率よく風を送り込めるウェアラブル扇風機です。両手が自由に使えるため、屋外での軽作業やアウトドア、毎日の通勤時も動作を妨げずに涼しさを得られます。電源には、液漏れや発火リスクを低減できる「半固体電池」を採用し、高い安全性と軽量化を両立。付属のストラップを使えば首掛けスタイルとしても使用可能で、シーンに合わせた最適な暑さ対策を提供します。
【掲載ページ】
品名：2WAY腰掛けベルトファン（半固体電池内蔵）
品番：FAN-USB2BK 標準価格：6,160円（税抜き 5,600円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=FAN-USB2BK
暑さ対策は携帯ファンが手軽で快適
服の中に風を送り込める腰掛けベルトファンで、こもった熱気を逃がし手軽に涼しさを再現できます。
安心して使える半固体電池3000mAhを搭載
安全性の高い半固体電池3000mAhを内蔵した充電式なので、夏の屋外作業や通勤でも安心して使えます。
ハンズフリーで使える２通りの装着方法
ウエストに固定できるクリップ式と、首掛けで使えるネックストラップ式の2通りの装着方法に対応しています。両手が自由に使え、シーンに応じて快適に使い分けできます。
シーンに合わせて自由に取り付け
日傘やリュックベルト、ラックなどにクリップで取り付け可能。外出時や作業中も、ハンズフリーで快適に使用できます。
高回転モーターでパワフル送風
高回転モーターにより、コンパクトながらしっかりと風を送り出します。最大風速5.7m/sの風で快適に使用できます。
風量は100段階で調節可能
1～100％の細かな調整に対応し、シーンに応じて最適な風量に設定できます。
操作に応じて、5段階の切替にも対応しています。
風の強さを自在に調整でき、風速と使用時間をシーンに合わせてコントロールできます。
風量レベル、をバッテリー残量液晶画面でひと目で確認可能。使用状況を把握しながら使用できます。
クリップは360°回転
クリップは360°回転し、風を当てたい方向へ自在に調整可能。使用シーンに応じて最適な位置にセットできます。
内側にシリコン素材を採用し、しっかり固定しながらも取り付け面を傷つけにくい設計です。振動や風でもズレにくく安心して使えます。
クリップは取り外しできる設計で、用途や取り付け方法に応じて柔軟に使用できます。
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【関連ページ】
USBお役立ちグッズ
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扇風機・工場扇
https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list?cate_id=001052005021
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