福岡県内「スーパーマーケットASO」7店舗にて、冷凍しない「生仕立てのたらこ・辛子明太子」の取り扱いを開始

株式会社ヤマトバイオレッツ

株式会社ヤマトバイオレッツ（本社：福岡県大野城市／ふくやグループ／代表取締役：梁川 剛一）は、福岡県内に展開する地域密着型「スーパーマーケットASO」を運営する麻生芳雄商事株式会社（本社：福岡県飯塚市、代表取締役社長：徳丸 省平）と協業し、2026年4月24日より同社7店舗において、ヤマトバイオレッツ商品「生仕立てのたらこ・ 辛子明太子」の販売を開始しました。

今回の取り扱い開始により、これまでオンラインや限定チャネルでのみ入手可能だった ヤマトバイオレッツの商品が、福岡県の筑豊・遠賀・田川地区に暮らす生活者の日常の買い物の場で手に取れるようになりました。地域の食文化・生活スタイルに寄り添った販売体制を整えることで、より多くの方々へブランドの価値を届けることを目指します。

＜「スーパーマーケットASO」潤野店の様子＞

「スーパーマーケットASO」は、福岡県内で長年にわたり地域住民に親しまれてきた小売チェーンであり、 今回の協業はヤマトバイオレッツにとって福岡県内における本格的なリアル店舗展開の第一歩となります。 両社は売り場作りや販促活動においても連携し、消費者体験の向上を図ってまいります。

■「スーパーマーケットASO」取り扱い開始に寄せるコメント｜株式会社ヤマトバイオレッツ 代表取締役 梁川 剛一

「スーパーマーケットASO」の店舗網を通じて、地域の皆さまにヤマトバイオレッツの商品を直接お届けできることを大変嬉しく思います。この協業が、地域経済の活性化と生活者の豊かさ向上に貢献できると確信しています。

▼店舗情報

＜GoodSmileはまゆう店＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90173/table/23_1_948dcc70a5eb6b6867aa83ba6d9309a1.jpg?v=202605111251 ]

＜新飯塚店＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/90173/table/23_2_bec5195b0c36fbb7ad4b97e7e44d78de.jpg?v=202605111251 ]

＜稲築店＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/90173/table/23_3_0b5ac71fa31099f99376d738ec3061f2.jpg?v=202605111251 ]

＜潤野店＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/90173/table/23_4_aba612401e86676d38c49656b5dea802.jpg?v=202605111251 ]

＜大隈店＞

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/90173/table/23_5_e0ca68bb0c741634dca3fdcbf8e411b4.jpg?v=202605111251 ]

＜添田店＞

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/90173/table/23_6_1a4ce441ce054f59e6a5a1d3e7dff300.jpg?v=202605111251 ]

＜苅田店＞

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/90173/table/23_7_1451952c4f56ef7899714ecb92ecc114.jpg?v=202605111251 ]＜「スーパーマーケットASO」GoodSmileはまゆう店の様子＞＜「スーパーマーケットASO」新飯塚店の様子＞

■「生仕立てのたらこ」の真実｜業界の常識を覆す新製法

一般的な明太子・たらこの多くは、流通の都合上、製造時に一度冷凍されます。しかし冷凍・解凍を経ることで、細胞が破壊され、水分が流出し、食感や風味に影響が出ることが避けられません。

当社の「生仕立て」は、これらの課題を解決。工場入荷後、一度も冷凍しないまま製品化するこの製法によって、たらこ本来の瑞々しいぷちぷち弾ける粒感と旨味を極限まで引き出しました。

■取扱商品｜用途で選べる2タイプ

生仕立て 味のたらこ

・出汁が効いた、やさしい味わい

・子どもから大人まで楽しめる

・おにぎり、パスタ、ご飯のお供に

生仕立て 辛子明太子

・ピリッとした辛みと深い旨味

・福岡伝統の味わいを"生"で

・そのままでも、料理のアクセントにも

＊どちらもノーフローズン仕立てで、本来の「プチプチ食感」を味わえます。

「生仕立て辛子明太子」詳しくはこちら：https://yamatobioletz.com/namazitate

■ふくやグループの技術力が可能にした革新

ヤマトバイオレッツは、辛子明太子の創業メーカー「ふくや」の100％子会社として、30年にわたり技術を磨いてきました。「日本一たらこを大切にする会社」を掲げ、ISO22000認証取得工場で国際基準の品質管理を徹底。一粒一粒の価値を最大化し、付加価値型製品で業界全体の品質向上を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社ヤマトバイオレッツ（ふくやグループ）

代表者：代表取締役 梁川 剛一

所在地：〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-6-1

設立：2013年9月

事業内容：水産加工（主に魚卵加工）

資本金：1,000万円

URL：https://yamatobioletz.co.jp/