「京都ブランド」を活用した戦略的本社移転、「京都本社」の設立と営業開始について

株式会社サンマルクホールディングス

株式会社サンマルクホールディングス（京都本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤川 祐樹、以下「サンマルクHD」）は、「京都ブランド」を活用した本格的なグローバル展開、国内出店加速、および京都喫茶文化をはじめとした食文化の深耕・継承に向けて、本社を京都市内に移転し、本日より営業開始します。

サンマルクHDは、2022年12月に京都の喫茶文化を牽引する「喫茶マドラグ」をグループ内に迎え入れることで、サンマルクグループとしても「喫茶マドラグ」がこれまで進めてきている「京都喫茶文化遺産」の継承に注力しています。また、昨年11月には、京都を発祥とし、旺盛なインバウンド需要を取り込む「京都勝牛」を傘下に収め、牛カツ文化のグローバル展開を図るべく積極的な海外展開を進めており、京都を中心とした事業展開が急拡大しています。また、京都市は世界において、人口比で最もミシュランの星の数が多い都市として知られています。加えて、京都府が抱える課題として、大学進学率は全国1位（令和5年）であるにも関わらず、府内大学生の地元企業就職率は17.8％（令和5年）と、東京・大阪・愛知と比べ、格段に低い割合となっています。

このたび本社を岡山から京都に移転し、「京都本社」を設立した狙いは、このような日本の喫茶・食文化の継承・発展のみならず、府外に流出する人材の雇用を拡大し、その人材力により「京都ブランド」を活用したサンマルクグループのグローバル展開と国内出店を強力に推進することとしています。この目的達成を加速するため、「京都本社」近隣に商品開発・撮影用キッチンを設置するとともに、開発されたメニューを国内外のお客様に提供し、評価してもらうというグループ初の試みとなる「実験店舗」の併設を予定しています。京都在住、および京都を訪れる世界中の人々に評価され、鍛えられることにより、「京都ブランド」の深耕と食のレベルの向上を図っていきます。

サンマルクグループは、「私たちはお客様にとって最高のひとときを創造します。」を企業理念に掲げています。このたびの京都への本社を機に、グループの総力を挙げて食のレベルを引き上げ、グローバル戦略を推し進めることで、世界中の人々を魅了する「最高のひととき」を創造していきます。

【「京都本社」の概要】

■所在地：京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビル4階

■概要：

・面積：1,224.36平方メートル （約370坪）

・人員規模：約200人

■エントランス：サンマルクの語源ともなったイタリア・ヴェネチアのサンマルコ広場をモチーフに、京都の老舗京和傘工房「日吉屋」が興した研究所である「日吉屋クラフトラボ」がデザイン。

京都中心部のランドマークである京都三井ビルディングの外観と呼応する柱の意匠を取り入れた雰囲気を演出している。

正面には、京都出身の寺院彩色師である給田麻那美氏により、料理との結びつきの強いお皿をコンセプトとして、サンマルコ広場のファサードを絵皿に表現している。オットマンの生地には、京都・西陣で150年以上の歴史を持つ「加地織物」による西陣織を使用し、カウンタートップには、京都府宇治市で4代続く漆工房であり、初代が金閣寺の内部修復にも携わった「牧野漆工芸」による漆仕上げとなっており、サンマルクの語源を京都らしさで表現したエントランスとなっている。

会社概要

会社名：株式会社サンマルクホールディングス

所在地：京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビル4階

代表者：藤川 祐樹

設立：1991年７月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/hd/

事業内容：フランチャイズチェーンシステムを含むレストラン及びカフェ等の事業を行う子会社の経営管理等

【 本件に関するお問い合わせ 】

株式会社サンマルクホールディングス コーポレートコミュニケーション室 TEL075‐330‐0309