【株式会社富士テクニカルコーポレーション】東北電力エリアにて「170MW」オフサイトPPA供給先募集および高圧発電所販売を本格開始！

株式会社富士テクニカルコーポレーション

株式会社富士テクニカルコーポレーション(本社：千葉県匝瑳市、代表取締役：小川毅一郎、以下、当社)は、東北電力エリアにて「170MW」のオフサイトPPA供給先募集および高圧発電所販売を開始することをお知らせいたします。

「安定した電力を求める企業様へ」

電気代の高騰対策として、初期投資「0円」のオフサイトPPAをご提案します。

【オフサイトPPA(電力供給)モデルの詳細】

自社敷地外に専用の太陽光発電所を建設し、一般送配電事業者のネットワークを介してクリーン電力を供給します。

初期投資・管理コスト「0円」の財務メリット

太陽光発電設備の建設から運用に係るすべての初期コストを当社が負担します。資産を保有しないため、減価償却の手間や設備維持の煩わしさがなく、オフバランスでの導入が可能です。



電気代の高騰対策への強力なリスクヘッジ

市場連動価格や燃料費調整制度の影響を受けない、長期固定の料金体系を提供します。

エネルギー価格の乱高下に左右されないため、将来のコスト見通しが立ちやすく、経営の安定化に寄与します。



当社が選ばれるその他の強み

開発の壁を突破する「フル・パッケージ支援」

再エネ導入の最大の障壁である行政手続きや地域住民との合意形成を含め、稼働に至る全工程を自社で完結(対応範囲：用地開発・設計・施工・アフターメンテナンス)。複雑なプロセスをすべて整え、企業担当者様の工数を最小化する「安心感」をご提供します。

「次世代の電源確保へ。東北エリア・高圧発電所販売モデル」

厳選された優良用地と高品質施工で、長期安定的な資産運用を実現します。



【高圧発電所の販売モデルの詳細】

自社資産としての保有ニーズに応え、東北エリア内の厳選された優良物件を販売します。



厳選された用地

発電効率を最大化できる、東北電力エリアの適地を優先的に提供することが可能です。

高品質な施工により、資産としての信頼性とパフォーマンスを追求。長期にわたり安定稼働する太陽光発電所を提供し、企業のエネルギー自給率向上に貢献します。

【当社の取り組み】

当社は「クリーンエネルギーと自然との共生」を理念に掲げ、太陽光発電所の用地開発・設計・施工・アフターメンテナンスまで一貫して行っています。

当社の発電所用地は荒廃農地や放置された山林など有効活用されていない用地を中心に取得しており、各種法令、市町村等のガイドラインを遵守した開発を行っております。

また地域の方々へ本事業の意義にご賛同いただけるよう適切な説明を行い、信頼関係の構築に努めております。今後も脱炭素化に向けて、再エネ電源のより一層の拡充に取り組むとともに、地域社会と共に発展していけるような「持続可能な電源開発」を目指してまいります。



【会社概要】

社名 ：株式会社富士テクニカルコーポレーション

代表者 ：代表取締役 小川毅一郎

本社 ：〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ201-1

設立 ：1982年2月27日

事業内容：太陽光発電事業

資本金 ：1億円

URL ：https://fuji-technical.jp



【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社富士テクニカルコーポレーション 東京支社

所在地：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー17階

担当者：営業部 渡部 Mail：sales@fuji-technical.com