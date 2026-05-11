HONYAL NEWS 2026/04

株式会社トーハン

株式会社トーハンから、小型書店開業支援サービス「HONYAL（ホンヤル）」の最新ニュースをお届けします。

HONYALで新しく生まれた本屋さんや、HONYALに関するトピックスを掲載しています。

HONYALのサービス内容につきましては公式サイト(https://honyal.jp/)をご覧ください。

HONYAL新規導入書店をご紹介（2026年4月）

ポランのひろば【2026/4/1 OPEN】

店主：宗形 博子 氏（歯科医・宗形歯科医院院長）

住所：福島県郡山市土瓜1-56 宗形歯科医院2階

営業時間：月・水・金曜日 12:00～16:00

SNS: https://www.instagram.com/porannohiroba2026/

郡山市で1988年から親しまれているデンタルクリニック、宗形歯科医院。このたび、その2階をリフォームし、私設図書館・新刊書店＆カフェとして『ポランのひろば』がオープンしました。

院長の宗形博子氏は、開業以来歯科医として地域の方々から厚い信頼を寄せられるだけでなく、これまでクリニックの一角を文庫として活用したり、休診日にはおはなし会などのイベントを開催するなど、地域の方々に本との接点を提供することにも心を砕いてこられました。書店開業の経緯をお聞きすると、大学時代に歯学生として勉学の日々を送るかたわら、絵本や児童書、人形劇といった子供の文化の魅力にも深く感じるものがあった経験が、現在にもつながっているそうです。

フロアの多くは絵本や児童書を中心とした閲覧・貸し出し用で、販売用の新刊書も分かりやすく陳列されています。新刊書の品揃えも絵本や児童書に始まり、より幅広く料理・健康などの実用書や、一般向けの読み物も並びます。オーラルケアなどデンタルクリニックならではの本も増やしていきたいとのことです。

『ポランのひろば』という店名は宮沢賢治の作品にちなみ、「だれもが自分らしく楽しく過ごせる理想郷のような場所」にしたい、という店主の思いが込められています。クリニックの患者さんに限らず、幅広い年代の方々のご来店を歓迎してくださるとのことです。

ゆい学びの研究室 書籍部【2026/4/8 OPEN】

店主：島袋 ゆい 氏

住所：沖縄県名護市宇茂佐166番地

営業時間： 月・水曜日 10:00～16:00（土日は予約制）

Web: https://yuiken-nago.jimdofree.com/

SNS: https://x.com/yuimanabi

https://www.instagram.com/yuimanabi_books/

https://www.facebook.com/yuiken.nago

『ゆい学びの研究室』は、今年で開塾9年目を迎える中学生向けの進学塾です。塾長の島袋ゆい氏は沖縄県の公立中学校で10年間教壇に立ったのち、独立して個人塾を開かれました。

これまでも『ゆい学びの研究室』では、通塾生が読めるように塾の蔵書として参考書や学習漫画などが備えられていました。今般そのコーナーをリフォームして新刊書店とし、あらたに『ゆい学びの研究室 書籍部』としてオープンに至りました。

塾長みずからの選書により、学習参考書や各種検定の問題集、より広い視野で書かれた勉強法の本などが充実しています。数多く出ている参考書の中から、教育のプロの視点で生徒一人一人に合わせて薦めていきたいとのことです。売場には筆記具やノートなどの文房具も並び、生徒が勉強を進めるために少しでも便利であるようにとの心配りが伝わります。

また、ノンフィクションや文芸書など、生徒だけでなく大人も手に取れる本も用意されています。カウンセリングや、思春期の心理を扱った本には、店主が長年にわたり保護者ともかかわってきた経験が込められています。

店主は教師であると同時に、本や書店を愛する人でもあり、物語のもつ力を知る人の視点から、一冊一冊が丁寧に選ばれています。慌ただしく答えを急かされるような現代社会においても、みずから考え続ける時間を持てるように、またその時間に寄り添えるような本を選び、提案していきたいということです。

わたげ書店【2026/4/17 OPEN】

運営：一般社団法人ねづく

住所：北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線235番地217 まちのギャラリーhumi内

営業時間：営業日はSNSでご確認ください

WEB：https://neduku.or.jp/

SNS：https://www.instagram.com/watage_books/

北海道らしい雄大な自然にいだかれた上士幌町は、かつて若年人口の減少による消滅可能性自治体の一つに数えられましたが、積極的な町政展開と民間連携によってそこから脱却し、人口が増加に転じたことでも知られます。

中心部の商店街で2024年に開設された「まちのギャラリーhumi」は、元地域おこし協力隊の方が立ち上げたギャラリーで、芸術家が地域に滞在して創作活動に取り組むアーティスト・イン・レジデンス事業などに活用されてきました。

このたび、そのギャラリーの一角が改装され、新たに『わたげ書店』として書籍販売がスタートしました。多様な思考に触れられる「本」を通じて様々な価値観に出会い、自分自身や地域の在り方を見つめ直すきっかけを提供したいとのこと。新たな文化やアートと出会う場所をつくることで、町のなかからさらに新しいものが生み出され、自立した文化として育まれていく未来がイメージされています。

店名には、風に乗る綿毛のように「本」が人々や町のあいだを行き来して、新しいものが芽吹くきっかけとなるように、との思いが込められています。『わたげ書店』店内だけでなく、協力関係にある他の地域への出張販売にも取り組みたいということで、まさに綿毛が風に運ばれるように本と人との接点が広がっていきそうです。

891テラス【2026/4/18 OPEN】

運営：株式会社いこいの村能登半島

住所：石川県羽咋市島出町フ33-2

営業時間：11:00～15:00、17:00～21:00

定休日：日・月・水曜日

SNS：https://www.instagram.com/891terrace/

羽咋市内で本格的な金沢おでんが食べられるとあって、観光客や地元住民に人気なのが、カフェ＆おでんBAR『891テラス』です。オープン直後に能登半島地震に見舞われ、一年近くも休業を余儀なくされたものの、2025年1月に再オープンを果たされました。

能登半島一帯の震災復興はまだ途上ではありますが、『891テラス』では積極的に情報発信しながら、能登の魅力のアピールに取り組んでいます。

このたび、『891テラス』店内に新たに書籍コーナーが加わり、ブックカフェとしても利用できるようになりました。ファミリー客向けの絵本や、グルメやお酒にまつわる本、また国内や海外の旅行をテーマにした本など、『891テラス』のカラーに合わせたセレクトとなっています。

JR羽咋駅から車で5分、主要幹線道路からも近く、「能登はやさしや土までも」の言葉どおりホスピタリティにあふれたお店になっています。

移動本屋hanohaho（ハノハホ）【2026/4/26 OPEN】

店主：山本 省太 氏

住所：高知県幡多郡黒潮町（移動店舗）

営業時間：週末中心、イベントへの出店もあり

詳細はSNSなどをご確認ください

SNS: https://www.instagram.com/mobile.bookstore.hanohaho/(https://www.instagram.com/mobile.bookstore.hanohaho/)

その名の通り、ワンボックスカーに本を載せてイベントに出店したり、地元のお客様から本の注文を受けて配達したりするスタイルの『移動本屋hanohaho（ハノハホ）』。

店主は近畿出身で、ご結婚を機に黒潮町へ移住し公務員に転職。町の職員として15年勤められたのち、若いころから憧れがあったという“半農半Ｘ”の生活に、大好きな本屋を組み合わせる形で開業、「半農半本屋」の頭文字をとってhanohahoという店名になりました。

書店が少ない地方でも、高齢者や子どもにも本を選ぶ楽しさを提供したいとの思いから、クルマに本を詰め込んでお客様のもとへ出向いていく移動販売をチョイス。お取り寄せ注文の対応も含めて、黒潮町を拠点に近隣エリアを回っていく予定です。

まずは小説や児童書、絵本を中心にした品揃えでスタートしています。店主が短歌をたしなまれることから、短歌・俳句など短詩型文学の本やおすすめの歌集も。ギフト用にカラフルな和紙を使ったラッピングにも対応しています。

半農という特色を活かして、旬の農作物と料理書の組み合わせなども提案していきたいということです。

トピックス

HONYALの成約が累計100件に到達しました

HONYAL 成約・開店軒数の年度別推移（2026年4月末日現在）

2026年4月末日時点で、HONYALのご契約件数が全国34都道府県で累計100件に到達いたしました。

2024年10月17日のサービス開始からおよそ1年半の累計成約数です。成約後に順次、店舗オープンとなりますので、同じタイミングでの開店済み件数は66件となります。

（開店66件には、HONYAL契約以前から独自に本を販売していた店舗との取引開始も含まれます）

書店業界全体の開店数との比較（2026年3月31日現在）

HONYALによる開店が増えたことが、業界全体の書店開店数にも反映されています。

業界全体の新規開店数は、一般社団法人日本出版インフラセンター（JPO）の調べによる「年度別書店数推移」から引用させていただきました。

特に2025年度については、日本全国で新規オープンした書店のうち57.8％は、HONYALご利用店でした。

（一部、無店舗の移動販売書店はJPOの集計にはカウントされていません）



【参考】一般社団法人日本出版インフラセンター

書店マスタ管理センターが公開するデータについてのご案内

https://www.jpoksmaster.jp/Info/frmMedia.aspx

HONYALについて詳しくはウェブサイト(https://honyal.jp/)からお気軽にお問い合わせください。ご質問や開業相談は随時受け付けています。