神奈川レディースクリニック 胚培養士・鈴木 亮祐氏執筆の論文、日本卵子学会誌に掲載

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）が経営支援を行う神奈川レディースクリニックの胚培養士・鈴木 亮祐（すずき りょうすけ）氏が執筆した論文「ヒト分割期胚および胚盤胞における凍結・融解プロトコールと実践的工夫」が、日本卵子学会が刊行する学術誌「Journal of Mammalian Ova Research」（Vol.43 No.1、2026年）に掲載されました。本論文は、不妊治療において重要な「胚の凍結保存※1」について、最新の手法と同院での実践的な工夫をまとめたものです。医療現場での活用を通じて、妊娠率の向上や患者さまの負担軽減への寄与が期待されます。

不妊治療において、受精卵（胚）を凍結保存する技術は現在不可欠なものとなっています。この技術の進歩により、多胎妊娠のリスク低減や、卵巣過剰刺激症候群（OHSS）※2といった合併症の回避が可能になりました。さらに、凍結した胚を適切なタイミングで子宮に戻すことで、妊娠の成功率向上にもつながるとされています。

本論文では、「Ready to Vitri/Warm Kit」と呼ばれる凍結・融解キットの手法をベースに、神奈川レディースクリニックが日常診療で行っている工夫を体系的に整理しています。加えて、近年報告されているより簡便なプロトコールにも触れ、それぞれの医療機関が自施設に適した方法を選択する重要性についても示しています。本研究成果は、安全で効果的な凍結・融解技術の普及を通じて、不妊治療における妊娠率の向上と、患者さまの身体的・精神的・経済的負担の軽減に寄与することが期待されます。

技術革新が進む医療分野においては、臨床現場での実践に加え、専門知識の共有や学術連携の重要性が一層高まっています。多様化するニーズに応えていくためには、最先端技術の導入にとどまらず、広い視野と柔軟な発想に基づく取り組みが不可欠です。SBCメディカルグループは今後も、学術活動や研究機関との連携を通じて先進的な取り組みを推進し、医療の安全性・透明性の向上と、持続的な価値創出に努めてまいります。

※1胚の凍結保存：受精卵を一度凍結し、適切なタイミングで融解して子宮に戻す技術

※2卵巣過剰刺激症候群（OHSS）：排卵誘発剤の影響で卵巣が過剰に反応し、腹水や胸水などが生じる合併症

論文掲載概要

掲載誌：Journal of Mammalian Ova Research（日本卵子学会誌）

掲載巻号：Vol.43 No.1、pp.3-12、2026年

論文タイトル：ヒト分割期胚および胚盤胞における凍結・融解プロトコールと実践的工夫

神奈川レディースクリニック

神奈川レディースクリニックは、神奈川県横浜市を拠点とする不妊治療・体外受精専門クリニックです。「気軽で便利、通いやすさ第一のクリニック」をモットーに掲げ、患者さま一人ひとりの状態やライフステージに寄り添った治療を提供しています。一般不妊治療から体外受精・胚移植といった高度生殖医療まで幅広く対応し、専門性の高い医療体制のもとで診療を行っています。加えて、通院のしやすさや診療プロセスの効率化にも配慮し、患者さまの身体的・精神的・経済的負担の軽減を目指した医療提供に取り組んでいます。

公式ウェブサイト：https://www.klc.jp/

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うMedical Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（美容医療・皮膚科・整形外科・不妊治療・婦人科・歯科・脱毛症治療（AGA）・眼科、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

【本件に関するお問い合わせ先】

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広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp