【DMM EV ON】EV充電の待ち時間を“おトクな体験”へ！店舗の集客・買い回り活性化を支援する「施設クーポン」機能が登場

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）が提供するEV充電サービス「DMM EV ON」は、EV充電器を設置している施設が、アプリ上で独自のクーポンを発行・付与できる「施設クーポン」機能を、2026年5月中にリリースいたします。本機能により、充電という「待ち時間」を、施設内での買い物や食事を楽しむ「動機」に変えることで、集客・買い回り活性化を支援します。

■導入の背景

EVシフトが進む中、多くの施設が充電器を導入していますが、店舗側からは「充電中のユーザーをいかにサービス利用に繋げ、売上に結びつけるか」という課題が寄せられていました 。また、EVユーザーからは「充電中の30分～数時間をいかに有効活用するか」という点が重視されており、単に「充電を待つ」のではなく、その時間を「施設での買い物や食事を楽しむ有意義な時間」に変えたいというニーズが非常に高まっています。

これを受け、DMM EV ONは充電スポットとなる施設とユーザーをより密接につなぐ「施設クーポン」機能を、2026年5月中に導入いたします。施設側が提供する独自の特典をアプリで届けることで、集客・買い回り活性化を支援するとともに、ユーザーの待ち時間を「おトクで楽しい体験」へとアップデートし、EV充電をきっかけとした新しいライフスタイルを提案します。

■「施設クーポン」機能の概要

本機能は、DMM EV ONの充電器を設置している施設が、DMM EV ONアプリを利用して充電を行うユーザーに対して、施設独自のクーポンを発行・付与できる仕組みです。なお、充電が開始されたタイミングでクーポンが付与され、充電が終了すると使用不可となるため、充電中のみクーポンの使用が可能となります。

※本機能は2026年5月中の提供開始を予定しており、DMM EV ONの充電器を設置している施設は順次ご利用いただけます。

＜施設オーナー様（事業者）のメリット＞

- 強力な集客・販促ツールに： 「充電すると施設で使える割引券がもらえる」といったインセンティブを設計することで、EVユーザーの来店動機を創出します。- ついで買い・利用の促進： 充電中の待ち時間に施設内のカフェや売店で利用できるクーポンを配布することで、施設内での消費単価向上に寄与します。- シンプルなオペレーションで導入可能： クーポンは充電開始後のアプリ画面に自動で表示される仕組みのため、店頭での複雑な操作や専用端末の導入は不要です。管理画面から情報を登録するだけで、すぐにEVユーザー向けの施策を開始できます。

＜EVユーザーのメリット＞

■今後の展望

- その場ですぐに使える「おトクな特典」： 普段利用している施設や旅先の充電スポットで、割引やサービスなどの特典を即座に受けられます。- 待ち時間が「楽しむ時間」に： 「カフェでのドリンクサービス」や「施設内ショップの割引」などにより、充電が終わるのを待つだけの時間が、施設を満喫する有意義なひとときへと変わります。。- アプリで完結するシームレスな体験： クーポンの受け取りから利用まで、DMM EV ONアプリ内で簡単に行うことができます。

DMM EV ONは、今後もユーザーの声や利用データを活用し、よりストレスのない充電体験を提供できるようサービスの改善を続けてまいります。また、施設オーナー様に対しても、EV充電器を通じた店舗の収益最大化に寄与してまいります。EV充電インフラの構築と、導入施設へのビジネス支援の両輪を通じて、持続可能なモビリティ社会の実現に貢献します。

■「DMM EV ON」について

DMM EV ONは、全国の商業施設や宿泊施設、公共施設等でご利用いただけるEV充電サービスです。普通充電器および急速充電器の導入に伴う初期費用（機器・工事費）とサービス利用料が無料の「0円プラン」をはじめ、事業者のニーズに合わせた様々なプランを提供しています。顧客の新たな来店動機となることで来店頻度や継続利用の増加、充電を目的として来店した潜在顧客層へのリーチ、地域のインフラとしての役割の発揮などが期待でき、EV充電サービスを通じた地域のビジネス支援も行っています。

・サービスサイト：https://ev-charge.dmm.com/

各プランの詳細はサービスサイトをご参照ください。

また、EV充電器の導入を検討されている事業者の方も、サービスサイトからお問い合わせください。

・公式アプリについて

公式アプリから、EV充電スポットの検索、充電、決済まで全て行うことができます。DMM会員の方はログインすることで会員情報が連携され、ユーザー登録やクレジットカードの登録は不要で、すぐにアプリを利用することが可能です。

＜ダウンロードはこちらから＞

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/dmm-ev-charge/id6462362884

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.evcharge

■合同会社DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/