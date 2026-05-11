LHH転職エージェント、RPGのキャラクターで仕事タイプを診断する『RPGタイプ診断』の提供を開始

アデコ株式会社

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupにおいてタレントソリューション事業（人財紹介・転職支援、人財育成、組織開発支援、再就職支援）を展開するLHH（President：Gaelle de la Fosse）の、日本における人財紹介・転職支援事業のブランドであるLHH転職エージェント（Country President：板倉 啓一郎）は、この度、8つのRPGのキャラクターで仕事に対する姿勢や働き方のタイプを診断するツール『RPGタイプ診断』の提供を開始しました。

＜LHH転職エージェント『RPGタイプ診断』＞

※スマホなどでQRコードを読み込んでいただくと、LHH転職エージェント公式LINEの「友だち追加」ボタンが表示されます。ボタンをタップし、友だち登録していただくと、すぐにトーク画面から『RPGタイプ診断』診断がスタートします。

※すでにLHH転職エージェント公式LINEを友だち登録いただいている方は、スマホなどでQRコードを読み込んでいただくと、すぐにトーク画面から『RPGタイプ診断』がスタートします。

LHH転職エージェントの『RPGタイプ診断』は、LHH転職エージェントのコンサルタントが監修し、転職希望者が仕事に対する自身の姿勢や働き方のタイプを診断形式で理解することにより、転職先を探す際のヒントとして活用することができるよう開発されました。

【LHH転職エージェント『RPGタイプ診断』の診断タイプのキャラクター】

LHH転職エージェントは、今後も人財紹介と転職支援に関する様々なサービスを提供し、企業の多様な採用ニーズに応えるとともに、働く人々がそれぞれの望むキャリアを実現できるようサポートすることで、あらゆる企業の業績向上と人財のキャリア形成を支援してまいります。

LHH転職エージェントについて

LHH転職エージェントは、人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupにおいてタレントソリューション事業展開するLHHの、日本における人財紹介・転職支援事業のブランドです。1人のコンサルタントが人財と企業の双方を担当する360度式コンサルティングと職種別・業界別部門制によって専門性を追求するとともに、ビジョンマッチングと提案型の人財紹介および転職支援を通じて企業と人財のベストマッチを実現します。

https://www.lhh.com/ja-jp/individuals

アデコ株式会社について

アデコ株式会社は、世界60の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダー、The Adecco Groupの日本における主な法人のひとつです。コンサルテーションを通じ、すべての働く人々のキャリア形成を支援すると同時に、人財派遣、人財紹介・転職支援、アウトソーシング、コンサルティングをはじめ、企業の多岐にわたる業務を最適化するソリューションを提供しています。アデコ株式会社は、Adecco Groupのパーパスである「Making the Future Work for Everyone」の実現を目指し、さらなるサービスの強化に取り組んでいます。

当社に関するより詳しい情報は公式サイトをご覧ください。https://www.adeccogroup.jp/