【3社合同メディア勉強会開催】労働市場の“構造的課題”を可視化し、働き手の「最適解」を創る

株式会社ジンジブ

高校生の就職支援を行う「ジンジブ」（大阪市）は、2026年5月27日（水）に、株式会社スタートライン（東京都三鷹市）、株式会社ダイブ（東京都新宿区）とともに、2026年の労働市場に関するメディア向け合同勉強会を開催いたします。当社の東京支店（品川区大崎）での現地開催とオンライン配信を組み合わせたハイブリッド形式にて実施いたします。

日本の労働市場は今、かつてない転換期を迎えています。深刻な人手不足に加え、2026年には「障害者雇用率の引き上げ」や「AIによる労働変化」、「働き手の価値観の多様化」など、企業にとってこれまでの採用・マネジメント手法だけでは捉えきれない変化が現実味を帯びています。

本勉強会では、人材領域の最前線で支援を行う3社が集結。「障害者雇用」「リゾートバイト（20～40代のキャリア転換・再選択）」「高校生（若年層）」という3つの視点を横断し、2026年に向けて避けては通れない労働市場の構造変化を明らかにします。 現場の最新データに基づき、働き手本人にとっての「最適な選択肢」とは何か、3社合同だからこそ見えてきた「市場の実態」と「これからの可能性」をお伝えします。

■開催概要

- 日時：2026年5月27日（水）10：30～12：00- 場所：株式会社ジンジブ東京支店（品川区大崎1丁目2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー6階）- 形式：現地会場+オンライン（Zoom予定）- 備考：途中参加・退出可（※オンラインでの参加も可能です）- 参加方法：こちらのフォームより(https://forms.gle/VV8kSQmBTZKW8quy6)お申し込みください

■発表企業3社紹介（※登壇順）

１．【障害者雇用支援】株式会社スタートライン／10：35～- 登壇者：株式会社スタートライン 取締役 白木 孝一 氏- テーマ：なぜ今、障害者雇用に“支援の質”が問われているのか - 2026年問題から見える構造転換- 事業内容：ABA（応用行動分析）やCBS（文脈的行動科学）に基づき、障害者雇用の「場」づくりから定着まで支援。専門性と多様な選択肢で個々の可能性を広げます。

■当日のスケジュール

２．【リゾートバイト】株式会社ダイブ／10：50～- 登壇者：株式会社ダイブ 代表取締役社長 庄子 潔氏- テーマ：キャリアブレークとしてリゾートバイトを活用する人の増加と実態- 事業内容：観光施設特化の人材サービスで年間約1.4万人の雇用を創出。地方創生やIT支援を通じ観光業の課題を解決します。３．【高校生の就職支援】株式会社ジンジブ11：05～- 登壇者：株式会社ジンジブ 取締役 星野 圭美 氏- テーマ：約15万人の高校生が直面する「情報の壁」と、ミスマッチのないキャリア選択- 事業内容：高校生のキャリア教育から就職支援、定着サポートまでワンストップで展開。「夢は、18才から始まる。」をスローガンに若者の社会課題解決を目指します。

● 10：20～ 受付開始

● 10：30～10：35 ご挨拶・趣旨説明

● 10：35～10：50 第1発表：株式会社スタートライン発表（13分）+質疑（2分）

● 10：50～11：05 第2発表：株式会社ダイブ（13分）+質疑（2分）

● 11：05～11：20 第3発表：株式会社ジンジブ（13分）+質疑（2分）

● 11：20～11：30 全体質疑応答

● 11：30～ 閉会・個別名刺交換会（現地参加のみ）

■お申し込み方法

以下のフォームより、5月25日（月）中 にお申し込みください。

URL：https://forms.gle/VV8kSQmBTZKW8quy6

※オンライン参加の方へは、前日までに参加URLをお送りします。

■本件に関するお問合せ

株式会社ジンジブ 広報担当：佐藤・杉尾・江本

E-mail：pr@jinjib.co.jp

■ 株式会社ジンジブ

ジンジブは若者のための社会課題解決企業です。“高卒社長”である佐々木満秀が、「夢は、18才から始まる。」をスローガンに掲げて事業をはじめました。高校生のキャリア教育や、就活の情報提供、就職後の定着やスキルアップやキャリア形成、転職時の情報提供やサポートを行います。

代表取締役社長：佐々木 満秀（ささき みつひで）

本社所在地：大阪府大阪市中央区南本町2-6-12 サンマリオンタワー14階

拠点：大阪本社・東京・福岡・名古屋・仙台・広島・新潟・岡山・熊本・静岡

設立：2015年3月23日（グループ創業1998年9月1日）

株式情報：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：142A）

HP：https://jinjib.co.jp/