『MAD5』#2は緊急検証！令和ロマン・ケムリは“人の心“を失ってしまったのか？　真空ジェシカ・川北の体に異変！？ザコシは路上でプロレス技の餌食に…MAD芸人たちの“自作自演地獄”が開幕

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による新レギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#2を、2026年5月11日（月）夜11時より放送いたします。

『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組です。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきました。

『MAD5』#2は緊急検証！令和ロマン・ケムリは“人の心“を失ってしまったのか？

くっきー！「ツッコむことだけに特化した生き物」

真空ジェシカ・川北の体に異変！？ザコシは路上でプロレス技の餌食に…

MAD芸人たちの“自作自演地獄”が開幕

次々と降りかかる災難にケムリの反応は？予測不能な商店街ロケがスタート

5月11日（月）放送の#2では、戸越銀座商店街を舞台に緊急検証企画「ケムリは人の心を忘れてしまったのか？」を敢行します。ロケバスでのオープニングにて、くっきー！が「ケムリ、ちょっとヤバくない？」「ツッコむことだけに特化した生き物になってしまった」と切り出し、ツッコミに徹するあまり人間としての感情を失いつつあるケムリの“ツッコミマシーン化”を危惧。「人として危ない時は心配してほしい」という理由から、偽の街ブラロケ中に他のメンバーが“自作自演でひどい目に遭う”ドッキリを仕掛け、ケムリがツッコまずに心配するかを検証することになります。

いざ戸越銀座商店街でロケがスタートすると、メンバーたちに“災難”が次々と降りかかります。パン屋に立ち寄ったくっきー！は、初対面の店員にいきなり悪態をついて激怒させてしまい、そのまま腕を掴まれて店の裏へと引きずり込まれる事態に！店の奥からくっきー！の悲鳴や店員の怒号が響き渡るなか、果たしてくっきー！の身に何が起きたのか…！？

さらに靴屋では、靴を試着しようとした川北の体に、突如異変が起きるホラー展開が発生。目の前で起きた身の毛もよだつ恐ろしい事態に、果たしてケムリは人間らしく心配の声をかけることができるのか！？

そして、商店街を歩いていると、今度はハリウッドザコシショウが謎の大男に絡まれ、路上でプロレス技をかけられる悲劇も発生。大男に担がれて絶叫するハリウッドザコシショウの姿に「やりすぎだよ！なんでプロレス技かけるんだよ！」と声を荒げるケムリは、果たして“人の心”を取り戻すことができるのか！？

次々とエスカレートしていくMAD芸人たちの自作自演地獄。そして、姿が見えない池田はどこで登場するのか…！？狂気に満ちた『MAD5』#2は、2026年5月11日（月）夜11時より放送です。ぜひ、ご覧ください。

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ABEMA『MAD5』シーズン1概要

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番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2048

毎週月曜日 夜11時から放送（全20回）

出演：くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

＜#2＞

放送日：2026年5月11日（月）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL2チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/DGzv7ptw7Gr13u

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/