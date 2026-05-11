【夏の体験を一枚のチケットで、日本を旅しよう】
～観光体験をつなぐ周遊型チケット、参画施設募集中～
Travel Contents は、訪日外国人向けの観光周遊サービスとして、 沖縄観光をより自由に楽しめる新商品「楽しい沖縄プレミアムパス」を、2026年5月11日よりリリ ースしました。
1 枚で広がる、沖縄観光の新しいかたち
「楽しい沖縄プレミアムパス」は、沖縄県内の観光施設および交通サービスを組み合わせ、1枚のチケ
ットで複数の観光体験を楽しめる周遊型電子チケットです。
利用者は、対象施設の中から
・ 楽しい沖縄パス掲載商品の中から通常施設：3施設
・ Aカテゴリー：2施設
・ Bカテゴリー：1施設
を自由に選択でき、最大6施設の利用が可能となります。
アプリひとつで、自分だけの旅をデザイン
本パスは、専用アプリ「Travel Contents」上でチケットを引き換えることで、 簡単に施設やサービスを自由に選択できます。 Aカテゴリーから2施設、Bカテゴリーから1施設を選択することで、 沖縄観光を自分のスタイルに合わせてカスタマイズすることが可能です。
▼ Aカテゴリー（2施設選択）
沖縄を代表する観光スポットや体験型コンテンツを中心に構成されており、
下記記載の中からさまざまな体験を選択できます。
⚫ 海や自然を一望できる展望体験
⚫ 夜間限定で楽しめるライトアップイベント
⚫ 沖縄を代表する水族館
⚫ ファミリー層にも人気のレジャー施設
⚫ 大自然の中で開放感と非日常を味わえる新たなテーマパーク体験
▼ Bカテゴリー（1施設選択）
観光を支える移動手段として、主要エリアをカバーする交通サービスを提供しています。
⚫ 観光からショッピングまで、都市部の主要スポットをシームレスに繋ぎ、24時間何度でも利用可
能なデジタル交通サービスです。
詳細はこちら https://travelcontentsapp.com/en/have-fun-pass/okinawa-premium-klook/
グローバル展開を加速する販売戦略
本商品は、グローバルプラットフォームであるKlookをはじめ販売されています。
特にKlookとの戦略的連携により、先行してサービスを展開しており、
段階的なサービスの高度化を図っています。本取り組みは、単なる販売チャネルの拡大にとどまらず、
インバウンド観光における新たな体験価値の創出を目指すものです。
沖縄観光を手軽に楽しめる「楽しい沖縄パス」
Travel Contents は 2023 年 10 月より、
沖縄観光を手軽に楽しめる周遊型チケ
ット「楽しい沖縄パス」を展開していま
す。
本パスは、複数の観光施設や体験を自
由に組み合わせて利用できるサービス
として、
訪日外国人旅行者を中心に幅広く利用
されています。
「楽しい沖縄パス」を購入できる主なサイト一覧
【グローバル】
・ Klook
販売ページはこちら(https://www.klook.com/zh-TW/activity/97490-have-fun-in-okinawa/)
・ KKday
販売ページはこちら(https://www.kkday.com/zh-tw/product/152882-have-fun-okinawa-1-week-free-pass)
・ Trip.com/ Ctrip(携程)
販売ページはこちら(https://m.ctrip.com/webapp/taro/pages/tnt/detail/product-detail/index?productId=54238478)
【台湾・香港】
・ Lion Travel
販売ページはこちら(https://activity.liontravel.com/detail/G25000QM)
・ Cola Tour
販売ページはこちら(https://www.colatour.com.tw/C10T_Ticket/C10T02_Feature.aspx?ItemNo=7227)
・ Settour
販売ページはこちら(https://ticket.settour.com.tw/product/TKN0000016268)
・ EGL Tours
販売ページはこちら(https://www.egltours.com/local-travel/product/detail/code/PTJHOK)
・ Texpert
販売ページはこちら(https://www.texpert.com/zh-hk/thingstodo/1723-Have%20Fun%20In%20Okinawa)
【韓国】
・ HanaTour
販売ページはこちら(https://fnd.hanatour.com/product-detail/OKA/MHJ-PRD3FB3CVIGY)
・ MyRealTrip
販売ページはこちら(https://www.myrealtrip.com/offers/149688)
・ WAUG
販売ページはこちら(https://www.waug.com/ko/activities/133504)
・ Tourvis
販売ページはこちら(https://tourvis.com/activity/product/PRD3001191059)
・ NOL
販売ページはこちら(https://tour.yanolja.com/tna/products/c7312315-c82a-4320-997e-b57945ef341f?startDate=2026-04-22&endDate=2027-04-22&selectedDate=2026-04-22&id=c7312315-c82a-4320-997e-b57945ef341f)
・ Boolub
販売ページはこちら(https://www.boolub.com/?pn=product.view&cuid=&pcode=S5019-Y3598-T5280)
【中国】
・ 广州市环旅
販売ページはこちら(https://traveldetail.fliggy.com/item.htm?id=790069347147)
・ 深圳鱼在游
販売ページはこちら(https://traveldetail.fliggy.com/item.htm?id=842537195837)
自治体・観光施設の皆様へ：新たな集客機会とパートナー参画のご案内
Travel Contents では、本プロジェクトを通じて沖縄および日本全国における地方創生の推進を目指し、参画いただける観光施設・事業者様を広く募集しています。
「楽しい沖縄プレミアムパス」は現在 Klook にて先行販売を行っており、今後は「楽しい沖縄パス」
と同様に、グローバルOTAでの取り扱い拡大を予定しています。
本パスにご参画いただくことで、各国の旅行会社や販売チャネルへの一括掲載が可能となり、海外市
場への効果的なアプローチが実現します。
現在、新規パートナーの参画を積極的に受け付けております。
Travel Contents について
「Travel Contents（トラベル・コンテンツ）」は、訪日外国人向けに開発された観光情報アプリで
す。グルメ・観光・交通・ショッピング・お役立ち情報を多言語（英・中（繁簡）・韓）で提供し、
旅行前から旅行後までをトータルサポートします。
本アプリは近畿運輸局、関西観光本部、JR西日本、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン等が参画する
官民連携プロジェクトとして開発され、Tripellet Inc.（台湾）が運営を担っています。YouTubeや
SNSでも動画配信を行い、「楽しいパス」などの商品普及にも寄与しています。
HP：https://travelcontentsapp.com/
iOS：https://apps.apple.com/us/app/travel-contents/id1597706553
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripellet.app
WeChat ミニプログラム：旅游控
会社概要・お問い合わせ先
会社名：Tripellet lnc.
業務内容
・ 広告制作や販促・PR活動
・ 自社ブランドや観光情報サイトの運営
・ Travel Contents APP の所有
・ Have funシリーズ商品所有
台北市中山區南京東路三段91號5樓之2
お問い合わせ：contact@tripellet.com
韓国マーケット担当（総代理店）
会社名：株式会社ベストジェイコリア
事務所： ソウル
お問い合わせ：co-pro@bjk.co.kr
業務内容
・ Tripellet Inc.の韓国事務所
・ JTRweb Limited の韓国事務所
・ 韓国向け販促・PRマーケティング活動の企画および運営
・ 自社メディアを活用した韓国内日本観光情報発信
システムサポート
会社名： JTRweb Limited
事務所 上海、広州、台北、ソウル、東京、大阪
業務内容
・ OTA,旅行会社BtoB向け電子チケット発券
・ 施設向けシステムソリューション開発＆代行運営
・ USJ入場券の海外向け販売の総代理店
お問い合わせ
・ 東京事務所：tokyo@jtrweb.com
・ 大阪事務所：osaka@jtrweb.com
https://prtimes.jp/a/?f=d180800-12-e0ebd54d64247e3ab9064d0975581948.pdf