【日光市／日光市観光協会が後援】Z世代の″推し巡り″発信力で観光誘客を加速──「日本『推し巡り』モデルオーディション」2026年5月08日より応募開始

株式会社KIRINZ

SNS発信が旅行先の意思決定を左右する時代に――

株式会社KIRINZ（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：鵜池航太）は、栃木県日光市および日光市観光協会の後援のもと、次世代観光PRプロジェクト「日本『推し巡り』モデルオーディション」を2026年5月08日（金）より開始します。ライブ配信とSNSを通じて地域の魅力を発信するZ世代女性（主に10代後半～20代）を全国から募集し、グランプリ受賞者には日光市を舞台とした観光PR動画への出演権・日光市公式SNSでの動画活用が付与されます。

■背景

近年、旅行先の選定においてSNSを起点とした個人発信が行動意思決定に大きな影響を与えています。一方、地方都市では従来の広告やパンフレットでは情報過多な若年層へのリーチが困難となっており、新たな観光誘客モデルの構築が求められています。

またZ世代においては、「自己実現」と「社会的意義」を同時に満たす体験へのニーズが高まっており、従来型のインフルエンサー施策では本質的な共感を生みにくくなっています。

本プロジェクトは、「推しの夢を応援したい」という熱狂的なコミュニティの力を活用することで、従来のPRでは届かなかった若年層への認知拡大と、地域への実送客を同時に実現する新しいモデルとして企画されました。





■プロジェクト概要

「日本『推し巡り』モデルオーディション」は、旅の魅力を自分の言葉で発信したいZ世代を全国から募集し、ライブ配信・SNSを通じた発信活動によってグランプリを決定するコンテストです。

演技や専門スキルは不要。審査の軸は「等身大の熱量」と「視聴者からのリアルな共感」です。参加者はコンテストを通じて発信力を磨きながら、観光PR人材として成長する機会を得ます。グランプリを目指す参加者の姿が同世代の共感を生み、「推しが訪れた場所へ行きたい」という若年層の自然な共感を呼び起こす仕組みとなっています。





■コンテストの特徴

発信力で勝負する、新しいオーディション

従来の「見た目・演技力重視」ではなく、旅の魅力をどれだけ自分らしく伝えられるかを評価。専門的なバックグラウンドがなくても参加できます。

ライブ配信×SNSで成長がリアルタイムに可視化

コンテスト期間を通じて発信を続けることで、参加者自身の変化・成長が数字と反応で確認できます。

視聴者参加型の応援システム

リスナー・フォロワーからの応援が評価に反映されます。「推しの夢を叶えたい」という熱狂的なコミュニティが形成され、参加者とファンが一体となってコンテストを盛り上げます。

■見込まれるプロモーション効果

本プロジェクトでは、Z世代・コアファン層の双方へのアプローチが期待されます。

コンテストの「目標地点」としてPR動画出演が設定されることで、夢を応援する過程で同世代の視聴者へ自然に露出。従来のPRでは届かないZ世代への認知拡大を実現します。

また、参加者を支援するファンコミュニティに対しては、「推しが訪れる場所」として強力に訴求。聖地巡礼を契機とした来訪（宿泊・飲食等）を促し、地域への確実な送客と経済効果の創出を目指します。

■グランプリ特典

日光市を舞台とした観光PR動画への出演権・日光市公式SNSでの動画活用（配信媒体：ミクチャ・Paton）



■開催スケジュール

募集 2026/5/8(金) ～2026/7/16(木)

ステージ1 2026/7/17(金)～2026/8/9(日)

ステージ2 2026/8/13(木)～2026/8/30(日)

ステージ3 2026/9/3(木)～2026/10/12(月)





■後援団体

日光市

https://www.city.nikko.lg.jp/ (https://www.city.nikko.lg.jp/)

日光市観光協会

https://www.nikko-kankou.org/

日光市は、世界文化遺産に登録された日光東照宮をはじめとする日光の社寺、豊富な温泉資源や湯宿、日光国立公園の豊かな自然など、語りつくせない魅力が溢れる観光地です。

日光市観光協会では、観光資源の宣伝、観光地づくりの推進など観光に関する総合的な事業を行うことにより、観光振興、地域活性化を目指しています。ぜひ、日光市へお越しくださいませ。

■協賛企業

NIKKOSPIRITCOSMETICS

https://nikko-spirit-cosmetics.com/

日光の自然の恵みと、この土地で大切に受け継がれてきた素材を活かしたコスメブランド。酒粕やヒノキなど地元素材を贅沢に配合し、心と肌をやさしく整えます。日光に訪れたような、癒しと美しさを感じるひとときをお届けします。

江戸ワンダーランド 日光江戸村

https://edowonderland.net/

江戸ワンダーランド日光江戸村は、今から約400年前、忍者や侍が生きた日本の江戸時代を再現したカルチャーパークです。

当時の人々の生活や娯楽を楽しみ、時にタイムスリップしたかのような歴史体験を得られるエンターテイメントが揃っています。

本格的な忍者ショー、江戸衣装への変身、そこで生活する"江戸人"との交流・・・、世界でここにしかない体験が、お客様をお待ちしております。

Fukun-lab

https://www.instagram.com/fu_kunlab/

栃木県日光市を拠点に、自然・歴史・精神文化を融合したライフスタイルブランド「風薫花鳴」を展開しています。香りを軸とした商品企画・開発・販売に加え、五感で自分と向き合う体験型ワークショップや空間演出、イベントの企画・運営を行い、現代におけるウェルビーイングと新たな価値創造を提案しています。

日光珈琲

豊かな香り漂う自家焙煎スペシャリティコーヒーと、日光連山の清らかな水で育った地元食材。上質なひとときを提供する「日光珈琲」は、1999年に鹿沼・根古屋路地の庵から始まりました。

日光例幣使街道沿いの路地裏に佇む「饗茶庵本店」は、かつて旅人が心と身体を癒した宿場の面影を今に残す場所。街の息づかいとともに、上質な一杯が待っています。

■当イベント詳細・応募はこちら

https://slpcontest.com/swipe-lp/osimeguri/

■株式会社KIRINZ（キリンジ）とは

「女子大生のマーケティング会社」として創業。オンライン配信ミスコン『MODECON』の運営事業、ライバーマネジメント事業を中心にライブ配信市場のシェアを拡大しています。また、ミスコン出場者、SNSer、女子大生と協創するマーケティングの新しいカタチをソリューションとして企業に提供していきます。「人類の可能性を引き出す ～挑戦できる社会をつくる～」というMVを掲げ、当社のスタッフ、当社に関わる人々が、「挑戦する」ことにおいて様々な分野で社会のために貢献できる世界を目指します。

■会社概要

名称：株式会社KIRINZ

代表：代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地：東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立：2016年4月27日

URL： https://kirinz.tokyo/

MODECON ： https://modecon.jp/

KIRINZライバー：https://kirinz.tokyo/liver/

＜当コンテストに関するお問い合わせ先＞

株式会社KIRINZ：星野

TEL：03-6432-9675 MAIL：hoshino@kirinz.tokyo