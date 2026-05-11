『葬送のフリーレン』と「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『葬送のフリーレン』と「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『葬送のフリーレン』と「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を4月27日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1183?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

フリーレン、ヒンメルをイメージしたA:code オードトワレの登場です。

香水としてはもちろん、ルームフレグランスやお部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけるアイテムです。

日常生活の様々なシーンでキャラクターとの日常をお楽しみください。

▼A:code オードトワレ 50mL

▽フリーレン

フリーレンの性格をすっきりとしたトップノートで表現し、そこからラベンダーなどのフローラルな香りが現れ、仲間との旅を通じて芽生えた温かい心を思わせます。千年以上生きた魔法使いである彼女を次第に重厚感が増していくサンダルウッドやパチュリの香りでまとめました。

かつて勇者たちと共に旅をしていたフリーレンの香りです。

＜香りのイメージ＞

フローラルウッディ

トップノート：レモン、グリーンノート

ミドルノート：ミュゲ、マグノリア、ラベンダー

ラストノート：サンダルウッド、パチュリ、ムスク

▽ヒンメル

ヒンメルの笑いながら旅する姿をライムの効いた爽やかなシトラスシャボンの香りで表現し、仲間や困った人を助けずにはいられない彼をラブダナムやホワイトモスが優しく包み込む香りに仕上げました。

10年間共に冒険をしたフリーレンに大きな影響を与えた勇者ヒンメルの香りです。

＜香りのイメージ＞

アロマティックシャボン

トップノート：ライム、オレンジ、クラリセージ

ミドルノート：サボンノート、ローズ、ゼラニウム

ラストノート：ラブダナム、スエード、ホワイトモス、ムスク

▽仕様

価格：各 \9,680（税込）

種類：全2種（フリーレン、ヒンメル）

容量：50ml

素材：硝子、樹脂、合金、紙、プラスチック

成分：エタノール、香料、水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BHT、〔＋／-〕赤227、青1、黄4



▼A:codeについて

A:code（エーコード）は、株式会社arma biancaの香水ブランドです。

「キャラクターと香りの調和」をコンセプトのもと、香りの表現にこだわり、

キャラクター愛をより深く、感覚的に楽しめる新しい体験を提供します。

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1183?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会