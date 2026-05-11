新技術：飛行中ドローンからAIで人や車を自動探知・自動停止（筑波大学発ベンチャーAeroFlex）

合同会社AeroFlex

筑波大学発ベンチャーAeroFlex（本社：茨城県つくば市、代表：堀井樹）は、モビリティ用ワイヤレス給電・充電装置の研究開発を行う株式会社ビー・アンド・プラス(https://www.b-plus-kk.jp/)様との連携のもと、飛行中のドローンから撮影される映像をAI分析し、道路を横断する際に人や車を検知して自動で飛行停止する技術の実験を行いました。この新技術は、ドローンのレベル3.5飛行の条件である、カメラでの歩行者等の確認による地上の安全確保に欠かせないものです。

レベル3.5飛行中、空からの安全確認を行うAIシステム

開発したAI搭載型ドローン

ドローンの従来のレベル3飛行では、飛行経路下への第三者の立入禁止措置として「補助者の配置や看板での周知」が求められていました。新しいレベル3.5飛行では、これを「機上カメラによる歩行者等の有無の確認」に代替することができます。これにより、無人地帯での道路や鉄道等の横断が従来よりも容易にできるようになります。

さらに、ドローンが自律的に機上カメラの映像を分析し飛行停止できれば、省人化や操縦難易度の低下を実現することも可能になります。そこでAeroFlexでは「飛行中のドローン機上カメラの映像をリアルタイムでAI分析し、自動で飛行を制御する」ためのドローン搭載方式のAIシステムを開発し、自社開発のドローンに搭載して飛行実験を行いました。

飛行実験：機上カメラによる確認と一時停止

本実験に用いたドローンは、機上カメラを2基搭載しており、直下及び前方を撮影しながら飛行します。映像をリアルタイムでAI分析し、人・車・動物などを認識すると自動で飛行停止し、対象がエリア外に出るまで空中で待機します。

実験では、AIシステムが人を認識して自律的にドローンの制御を行う、という一連の流れを実際に確認することができました。

機上カメラを2基搭載したドローン左：直下の映像、右：前方の映像（AI分析により人を検知中）実験の様子はこちら↓[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3dIDk_iTcFY ]

さらなる人の目と意思の拡張に向けて

現在ドローンの飛行には人の目による監視が必要ですが、AI技術を組み合わせることで、人の目をカメラとAIで代替の可能性があることが本実験で確認されました。AeroFlexでは、さらにワイヤレス充電（株式会社ビー・アンド・プラス様）などの技術を組み合わせ、省力化・省人化を見据えた次世代モビリティの研究開発及び社会実装を進めています。

【筑波大学発ベンチャーAeroFlex について】

ドローン、ロボット、無人システムの開発・製造・販売を行う筑波大学発ベンチャー企業です。次世代モビリティのその先を見据え、宇宙機やロケットエンジンシステム、人の目と意思を拡張する移動センシング技術の研究開発に取り組んでいます。

また、研究機関や他企業との共同研究や共同開発にも積極的に取り組んでいます（産学連携）。ロボットやドローンのオーダーメイド開発も承っております。

【お問い合わせ先】

TEL：080-6974-1239

E-mail：contact@aeroflex.tech

お問い合わせフォーム：https://www.aeroflexllc.com/contact-5