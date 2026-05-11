『THE MONSTERS』とKasing Lungの10年の軌跡を辿る展覧会が、6月11日に東京上陸。『THE MONSTERS』の世界観を体感できるほか、歴代フィギュアや原画のコレクションも公開。

株式会社POP MART JAPAN



世界のポップカルチャーとエンターテイメントをリードする、アートトイブランドPOP MART（ポップマート）の日本法人である、株式会社POP MART JAPAN（東京都港区、代表取締役：文 徳一）は、2026年6月11日（木）より、THE MONSTERS 10周年記念展 東京「MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN」を麻布台ヒルズギャラリー（麻布台ヒルズガーデンプラザA MB階）にて開催いたします。アーティストKasing Lung（カシン・ロン）による『THE MONSTERS』の誕生からの10周年を祝すべく、上海からスタートしたグローバルツアーが、台北、香港、パリを巡回し、ついに東京にも上陸します。（※前売券は5月25日よりPOP MART公式サイトにて発売）

Kasing Lungによる人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」は、その愛らしい見た目で世界中のファンを魅了しています。そのルーツはKasing Lungが手がけた3部構成の絵本『THE MONSTERS TRILOGY』 - 『The Story of Puca』、『Pato and the Girl』、『Miro’s Requiem』にあります。

幼少期にオランダへ移住したKasing Lungは、オランダ語を学ぶために読み始めた絵本をきっかけに、ヨーロッパ各地の妖精にまつわる伝説や民話に興味を抱くようになりました。そして、自身の絵筆を通してLABUBUをはじめとする『THE MONSTERS』シリーズのキャラクターに命を吹き込み、想像力あふれる世界を生み出しました。それ以来、この世界観は多くの人々に愛され続けています。そして、北欧の森に着想を得た個性豊かなキャラクターたちは、国や文化を越えて広がり、トレンド性と共感性を兼ね備えたカルチャーアイコンへと成長しました。

絵本の中へ入り込む、新たな没入体験エリア初公開

本展覧会は、『THE MONSTERS TRILOGY』の現実と幻想が交差する空間を創出しています。特に「没入型映像シアター」は初公開のエリアとなり、toitoが手がけた『THE MONSTERS TRILOGY』の第1章『The Story of Puca』のアニメーションを、5面のプロジェクションと立体的なサラウンド音響によって表現します。『THE MONSTERS TRILOGY』は10年前に刊行された絵本ですが、限定数百部のみの発行であったため、これまで目にする機会はごくわずかに限られてきました。今回はその世界観に完全に没入できる、貴重な体験を提供します。

その他にも、初公開のエリアを含む、8つものエリアから構成される「魔法の森」のなかで、Kasing Lungと、LABUBUと『THE MONSTERS』の仲間たちとの10年間の歩みを体験いただけます。



「絵画＆立体作品ゾーン」

Kasing Lungの油彩画と立体作品の世界を通して、彼の世界観や思考を映し出しています。

「体験エリア」

妖精たちの小屋にPOP MARTとのコラボレーションによるLABUBUぬいぐるみが所狭しと並べられ、フォトジェニックな空間を体験できます。

「アートトイ展示ゾーン」

初代LABUBUフィギュアを起点に、現在に至るまでのコラボレーション作品を展示し、その変遷と歴史をたどることができます。

「ミラールーム」

『THE MONSTERS』シリーズのコレクションを展示しており、鏡の反射により無限に広がるアートの宇宙が構築され、幻想的な次元を体感できます。

「絵本エリア」

『THE MONSTERS TRILOGY』の第2章『Pato and the Girl』を通して、「愛」というテーマを深く見つめ直すことができます。

「創作の軌跡とスケッチゾーン」

Kasing Lungのインスピレーションの源に迫るとともに、彼とHOW2WORKの10年にわたる軌跡が年表形式で紹介されます。

その他にも、近年、創作の軸を絵画へと移しているKasing Lungの原画のコレクションも公開しており、原画ならではの線の強弱が生み出す奥行を通して、キャラクターの誕生の過程を体感いただくとともに、アーティストの原点に触れることができるエリアも設けています。さらに、本展のために特別に描き下ろされた原画も初公開されます。

すでにLABUBUを知る多くのファンにとってはもちろん、その仲間たちの魅力にもあらためて出会える、シリーズ全体を体感できる特別な機会となります。

絵画＆立体作品ゾーン絵本エリアミラールームアートトイ展示ゾーンアートトイ展示ゾーン体験エリア創作の軌跡とスケッチゾーン創作の軌跡とスケッチゾーンアートトイ展示ゾーン絵画＆立体作品ゾーン絵画＆立体作品ゾーン創作の軌跡とスケッチゾーン

※上海、台北、香港、パリで開催された展覧会の様子。本展では内容や構成が一部変更となる場合があります。

『THE MONSTERS』10周年記念限定商品の販売も

展覧会場内には、SHOPエリアを設けており、展覧会限定の商品（抽選）を販売いたします。LABUBUはもちろん、『THE MONSTERS』のキャラクターと巡り合うこともできます。

また、地下1階では期間限定で「POP MART 麻布台ヒルズ POP UP」をオープン。10周年記念の一部商品をはじめ、POP MARTの人気IPアイテムもご購入いただけます。

10周年記念フィギュア（抽選）

販売方法：抽選

抽選受付：POP MART公式サイト

※抽選のご参加には、展覧会電子チケットが必要です。

※商品及び抽選の詳細については、後日POP MART公式サイトにてご案内いたします。

10周年記念フィギュア・アクセサリー

販売方法：先着

販売場所：展覧会場内および「POP MART 麻布台ヒルズ POP UP」

※展覧会場内でのご購入には展覧会電子チケットが必要です。

※商品の詳細については、後日POP MART公式サイトにてご案内いたします。

※商品は数に限りがございますので売り切れとなる場合がございます。

10周年記念トートバッグセット（抽選）

販売方法：抽選

抽選受付：POP MART公式サイト

※展覧会電子チケットをお持ちでない方も、抽選にご参加いただけます。

※商品及び抽選の詳細については、後日POP MART公式サイトにてご案内いたします。

◆THE MONSTERS 10周年記念展 東京「MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN」の概要

会場：麻布台ヒルズギャラリー

住所：麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階（東京都港区虎ノ門5-8-1）

アクセス：東京メトロ日比谷線「神谷町駅」5番出口より地下1階直結（エスカレーターでMB階へ） 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」4番出口より徒歩7分

会期：2026年6月11日（木）～2026年7月5日（日）

時間：10:00～19:00（18:00最終入場）

展覧会電子チケット：税込み2,500円（前売券/当日券）※特典付き

※チケットは5月25日（00:00）よりPOP MART公式サイトにて販売開始

URL：https://www.popmart.com/jp/activities/540B1EC6

チケット特典：

◆「POP MART 麻布台ヒルズ POP UP」の概要

会場：麻布台ヒルズギャラリースペース

住所：麻布台ヒルズ ガーデンプラザA B1階（東京都港区虎ノ門5-8-1）

会期：2026年6月11日（木）～2026年7月5日（日）

時間：10:00～20:00

◆絵本作家・アーティスト Kasing Lungについて

幼少期に両親と共にオランダへ移住したKasing Lungは、オランダ語を学ぶために絵本を読み始めました。これをきっかけに、絵を描く楽しさに目覚め、ヨーロッパ各地の妖精にまつわる伝説や民話へ惹かれていきました。2003年に、彼の作品『Oki』は欧州絵本コンテストで1位を獲得し、中華系アーティストとして初めての栄誉を受けました。2011年には、香港を拠点とするデザイナーズトイブランド「HOW2WORK」と提携し、一連のアートトイをリリースしました。2015年には北欧神話から着想を得て、『The Story of Puca』、『Pato and the Girl』や『Miro's Requiem』を発表し、『THE MONSTERS』の世界観の基盤を築くものとなりました。近年、Kasing Lungは創作の焦点を絵画の分野へと移しており、彼の作品はコレクターを含む多くの観衆の間で、広く評価されています。彼の絵画は、香港、台北、東京などでの個展に加え、上海、香港、パリなどでのグループ展にも出展されています。

◆POP MARTとは

POP MARTは、ポップカルチャーとエンターテイメントの分野で急成長を遂げているグローバルブランドです。私たちのパーパスは、デザイナートイや楽しい体験を通じて、日常の瞬間を彩り、人々にインスピレーションを与えることです。私たちは IP（Intellectual Property、知的財産）の育成と運営、デザイナートイの企画とその販売、テーマパークや体験型イベント、さらにはデジタルエンターテイメントにも注力しています。現在、POP MARTは30以上の国と地域で570店舗以上を展開し、2,500台以上のROBO SHOP（自動販売機）を設置。さらに、さまざまな販売チャネルを通じて90以上の国と地域の消費者にリーチしています。また、POP MARTは世界中の才能あふれるアーティストを発掘・支援し、THE MONSTERS（ザ・モンスターズ）、MOLLY（モリー）、DIMOO（ディムー）、SKULLPANDA （スカルパンダ）、HIRONO（ヒロノ）、CRYBABY（クライベイビー）など、数々の象徴的なキャラクターを展開。これらのIPを活かしたクロスオーバー作品を生み出し、新たな価値を創造しています。私たちのミッションはTo light up passion & bring joy（世界中に情熱をかき立て、喜びを届けること）。POP MARTは単なるブランドではなく、創造力の可能性が広がっている銀河です。

公式X: https://x.com/POPMARTJapan

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権利表記：(C)POP MART