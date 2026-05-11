マリンバ部門を新設、24大学73名の新人演奏家が出演 「2026 ヤマハ新人演奏会」を開催

株式会社ヤマハミュージックジャパン

株式会社ヤマハミュージックジャパン（以下、当社）は、音楽大学・音楽専科を2026年に卒業した新人演奏家によるコンサート『2026 ヤマハ新人演奏会』を、6月19日（金）～21日（日）および27日（土）に、ヤマハホールにて開催します。本演奏会は、これまで「木管楽器部門」「クラリネット部門」「金管楽器部門」の3部門で構成されてきましたが、このたび新たに「マリンバ部門」を設けることとなりました。これに伴い、演奏会名称を従来の「ヤマハ管楽器新人演奏会」から「ヤマハ新人演奏会」に変更します。

当社は1983年、演奏家を志す方々の活躍を応援する場として「ヤマハ管楽器新人演奏会」を開始しました。これまでに2,000人を超える若手演奏家が出演し、多くの方がオーケストラなどの楽団員、ソリスト、指導者として活動しています。

国内の管楽器分野においては、本演奏会以外にも多くの新人演奏会が開催されています。一方、打楽器分野では、若手音楽家が演奏を披露し研鑽を積む機会が限られていることが課題となっています。こうした背景から、将来を担う打楽器奏者の可能性を広げることを目的として、マリンバ部門の新設に至りました。

本演奏会を通じて、若手演奏家を幅広く紹介するとともに、今後の飛躍を後押しすることを目指します。

「2026 ヤマハ新人演奏会公式サイト」

https://jp.yamaha.com/news_events/2026/winds/debut_concert_tokyo.html

＜「2026 ヤマハ新人演奏会」概要＞

１．スケジュール[表: https://prtimes.jp/data/corp/10414/table/437_1_63864018f277750b8759f3e54958f0bc.jpg?v=202605111251 ]２．会場

ヤマハホール（東京都中央区銀座7-9-14 7F）

３．料金

2,000円（税込、全席指定）

４．チケット取り扱い

株式会社ヤマハミュージックジャパン アトリエ東京

TEL 03-3574-0619

※平日10:30～18:30

５．出演者

24大学73名 （木管楽器部門21名、クラリネット部門14名、金管楽器部門20名、マリンバ部門18名）

※出演者名は、「2026 ヤマハ新人演奏会」ウェブサイトでご確認ください。

（ご参考）ヤマハ マリンバについて

当社は1984年、世界初となる5オクターブマリンバ「YM-6000」を発売しました。その後、「YM-6000」の設計思想を受け継いだ「YM-6100」を展開。現在ではコンサートマリンバとして広く認知され、愛用する多数の奏者が国内外で活躍しています。

ヤマハ マリンバ『YM-6100』

関連情報

●ヤマハ マリンバ・打楽器を愛用するアーティスト・団体

ヤマハのマリンバは、国内外の第一線で活躍するアーティストに愛用されています。

https://jp.yamaha.com/products/contents/percussion/artists/index.html

●安倍圭子 国際マリンバアカデミー

国際的マリンバ奏者・安倍圭子氏によるレッスンおよび講座を行うマリンバアカデミーを、2006年からヤマハ主催にて開催。これまで、国内外から延べ約300名が参加しています。

https://jp.yamaha.com/products/contents/percussion/marimba-academy/index.html

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