上海三菱電梯有限公司に関する合弁契約を更改

三菱電機ビルソリューションズ株式会社写真 左から：上海三菱電梯 総裁 万 忠培氏、三菱電機 執行役社長 漆間 啓、上海電気集団 董事長 呉 磊氏、三菱電機 ビルシステム事業本部長／三菱電機ビルソリューションズ 取締役社長 織田 巌

三菱電機株式会社（以下、三菱電機）と三菱電機ビルソリューションズ株式会社（以下、MEBS）は、三菱電機と上海電気集団股分有限公司（本社：中華人民共和国 上海市、以下、上海電気集団）との合弁企業である上海三菱電梯有限公司（Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.、本社：中華人民共和国 上海市、以下、SMEC）について、2026年12月に満了となる合弁契約を20年間延長することで合意し、第三期合弁契約を更改しました。

三菱電機とMEBSは、今後もSMECとともに、中国の昇降機市場のニーズに対応した製品・サービスの提供を継続し、将来的には三社の連携によりグローバルでさらなる事業拡大を目指します。

合弁契約更改の背景と狙い

三菱電機は、1986年12月に上海電気（集団）総公司と合弁で上海にSMECを設立し、中国における日本の昇降機メーカーとして初めて、製造・販売・据付・保守のトータルでの昇降機事業を開始しました。以来、三菱ブランドの主力機種「MAXIEZ（マキシーズ）」シリーズを展開する三菱電機上海機電電梯有限公司（Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd.、本社：中華人民共和国 上海市）とSMEC ブランド製品による2ブランド戦略を軸に、中国の昇降機市場を牽引してきました。

近年、中国の昇降機需要は構造的な変化を迎え、新設需要の市場拡大が鈍化する一方、稼働中の昇降機台数が増加しており、今後も保守・リニューアル需要の大幅な増加が見込まれています。また、世界的には、中東、ASEAN、インド、アフリカなどの地域において、住宅や公共インフラを中心とした新設市場のボリュームセグメントの需要が急速に増加しています。

ビルシステム事業を重点成長事業の一つとして位置付ける三菱電機は、グローバルに昇降機事業を展開する連結子会社のMEBSとともに事業の成長戦略を推進しています。今回、中国市場の需要構造の変化とグローバルでの新設需要増加の契機を捉え、ビルシステム事業が今後も中国市場やグローバルで継続的に成長し続けるために、三菱電機とMEBSは上海電気集団との協業関係をさらに強化し、SMECの一層の事業拡大を目指すことで合意しました。

今回合意した次期合弁期間では、保守・リニューアルメニューの拡充やマルチブランド保守・リニューアルの展開を加速し、変化する需要への基盤構築を進めます。

広大な中国の既設市場に対しては、昇降機のリニューアルメニューの拡充により、建物の省エネ化と長寿命化を促進することに加え、SMEC独自開発のIoT基盤の導入を加速することで、高度な遠隔監視・制御による稼働安定性向上と運用効率化を図ります。

また、SMECの優れた顧客要求仕様への対応力と価格競争力を活かし、中東・ASEAN・インドなどの成長市場における新たな需要獲得を目指し、MEBSのグローバルでの販売ネットワークを通じてSMEC製品の輸出を拡大することで、グローバルでの販売を強化します。

これらの両社の強みを活かした協業により、中国国内おける安定的な事業基盤を強化するとともに、グローバルでの昇降機事業の拡大戦略を推進します。

関係者コメント

上海電気集団股分有限公司 董事長 呉 磊 氏

「このたび、三菱電機および三菱電機ビルソリューションズ株式会社と、上海三菱電梯有限公司に関する第三期合弁契約の更改に合意できたことを、大変喜ばしく思います。長年にわたり築いてきた相互の信頼関係と協業の成果を基盤に、中国市場への対応を一層強化するとともに、グローバル市場における持続的な成長をパートナー各社とともに推進してまいります。」

三菱電機株式会社 執行役社長 漆間 啓

「このたび、上海電気集団と第三期合弁契約の更改を締結出来ましたこと、大変喜ばしく思います。今回の契約更改を一つの契機として、リニューアル需要および高度な保守ニーズの増加といった中国市場の環境変化を捉えた事業構造への転換と、グローバル市場におけるブランド力向上に寄与すべく、支援してまいります。」

三菱電機株式会社 ビルシステム事業本部長／三菱電機ビルソリューションズ株式会社

取締役社長 織田 巌

「今回の契約更改にあたり、改めてパートナーとの強固な連携を確認できたことを嬉しく思います。これからも両社の絆を深め、中国のみならずグローバルなお客様のニーズに合った製品・サービスの提供に取り組んでまいります。」

上海電気集団の概要

SMEC社の概要

三菱電機グループについて

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三菱電機グループは、「Our Philosophy」のもと、サステナビリティを経営の根幹に据え、社会・顧客・株主・従業員をはじめとしたステークホルダーからの信頼を重んじてまいります。また、「収益性」「資本効率」「成長性」を追求するとともに、顧客と繋がり続けて社会課題を解決する新たな価値を創出し、企業価値の持続的向上を図ります。1921年の創業以来、100年を超える歴史を有し、社会システム、エネルギーシステム、防衛・宇宙システム、FAシステム、自動車機器、ビルシステム、空調・家電、デジタルイノベーション、半導体・デバイスといった事業を展開しています。世界に200以上のグループ会社と約15万人の従業員を擁し、2025年度の連結売上高は5兆8,947億円でした。詳細は、オフィシャルウェブサイト(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/)をご覧ください。

三菱電機ビルソリューションズについて

三菱電機ビルソリューションズ株式会社は、ビルシステム事業における開発・製造から保守・リニューアルまで一貫した事業運営を行う、2022年4月に設立した三菱電機の連結子会社です。昇降機（エレベーター・エスカレーター）、空調・冷熱機器、ビルシステムなど多彩なビル関連製品・サービス群とビル運用管理の豊富な経験、さらに先進のデジタル技術を掛け合わせた統合ソリューションをワンストップで提供するビルソリューションプロバイダとして、社会インフラを支えています。ビルからビル群、そして都市へと、スマートシティの実現に向けて、人と社会に寄り添ったさまざまな課題解決を通じ、ビル・都市空間における人々の豊かな暮らしに貢献します。