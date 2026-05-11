三井物産都市開発株式会社が港区西新橋に新たなオフィスビル「(仮称)西新橋2丁目オフィス計画」新築工事着工

三井物産都市開発株式会社

三井物産都市開発株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：土原伸）は、東京都港区にて開発推進中の「(仮称)西新橋2丁目オフィス計画」の新築工事を2026年4月に着手致しましたのでお知らせします。

本計画地は、新橋駅徒歩7分・虎ノ門駅徒歩5分、公官庁にもほど近く、古くからビジネス街として栄えてきた地域でありながら近年では虎ノ門界隈で大型再開発が竣工する等、街の新陳代謝も進むエリアに位置します。当建物は基準階約52坪の空間に執務スペース・コミュニケーションスペース・会議室を設置。前面道路側となる建物北側には全面バルコニーを備え、就業者の方々が開放的に過ごすことのできる1フロア1テナントのセットアップアップオフィスとして全10フロアの賃貸募集を行う計画です。また、1階は約20坪の飲食店舗とし、にぎやかな新橋駅方面から洗練された雰囲気の虎ノ門方面へと続く烏森通りおよび本エリアの更なる賑わい創出に貢献します。

※当社のビル開発事業につきましてはこちら(https://www.mbtk.co.jp/business/building/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)のサイトをご確認ください。

【 先行募集 飲食店舗区画 】

＜ (仮称)西新橋2丁目オフィス計画完成イメージ＞

建物竣工に先立ち、本飲食店舗区画の賃貸募集を開始致します。

詳細については、こちら(https://www.mbtk.co.jp/inquiry/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)よりお問い合わせください。

【 物件概要 】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165192/table/23_1_2725b8f0b9a25780b502a8e19fd17257.jpg?v=202605111251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/165192/table/23_2_5ca397e28ac400d342faee03c9a23ee2.jpg?v=202605111251 ]

※掲載イメージパース・仕様・面積等は計画段階のものであり変更となる場合がございます。

アクセス

・都営地下鉄三田線「内幸町」駅徒歩4分

・東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩5分

・JR各線「新橋」駅 徒歩7分

・ゆりかもめ「新橋」駅徒歩8分

・都営浅草線「新橋」駅徒歩9分

・東京メトロ千代田線・日比谷線・丸ノ内線「霞ヶ関」駅徒歩9分

WORKING FORT【ワーキングフォート】は、

三井物産都市開発のコンパクトオフィスブランドです。

三井物産グループの知見とネットワークを活かしオフィスの未来を描く、都市型コンパクトオフィス「WORKINGFORT～ワーキングフォート～」。



ビジネススピードを加速させるロケーション、企業のロイヤリティを高める上質なデザイン、多様化する働き方に対応するフレキシビリティにより、企業の成長を力強くサポート。

信頼できる価値を多角的に積み重ねた、働く方々の砦となるオフィスをご提供します。

英文「WORKING FORT」は業態を示すWORKと、三井物産都市開発「日比谷フォートタワー」からFORTを継承。三井物産グループの信頼感と共に、新しい都市型賃貸オフィスを提供していきます。

【 お問い合わせ先】

三井物産都市開発株式会社（URL：https://www.mbtk.co.jp/）

ビル事業第一部担当Mail：gpbuilding1tkzrd@dg.mitsui.com