藤枝トレイルランニングを開催します！

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藤枝市役所

「今ある藤枝の資源（自然資源・観光資源など）」と「トレイルランニング」を融合させた、本市独自のスポーツツーリズムである「藤枝トレイルランニング」を開催します。


特徴・セールスポイント等


・本イベントにより、里山エリアの魅力発信と、スポーツ振興および藤枝ならではのスポーツツーリズムによる交流人口の拡大を図ります。


・民間の活力やアイデアを最大限に活用し、本市が協力するイベントです。


・５回目の開催となる今回は、これまでとは異なる新たなコースを設定しました。


・参加特典として、静岡産業大学と清水河岸の市協同組合・静岡缶詰協会のコラボ缶詰や、協賛企業提供のネックゲイターなどを進呈します。


内容


日　時：５月23日（土）午前８時15分～正午　※小雨決行


　　　　８時15分～８時45分　受付・準備体操など


　　　　８時45分～正午　トレイルランニング（約15km・双子山ハイキングコース）


スタート・ゴール：静岡産業大学藤枝キャンパス（藤枝市駿河台4-1-1）


参加者：30人


主　催：藤枝トレランイベント実行委員会（協力：藤枝市）


協　賛：静岡産業大学、(株)静岡福祉サービス、杉村精工(株)　ほか




藤枝トレイルランニング　チラシ