藤枝トレイルランニングを開催します！

藤枝市役所

「今ある藤枝の資源（自然資源・観光資源など）」と「トレイルランニング」を融合させた、本市独自のスポーツツーリズムである「藤枝トレイルランニング」を開催します。

特徴・セールスポイント等

・本イベントにより、里山エリアの魅力発信と、スポーツ振興および藤枝ならではのスポーツツーリズムによる交流人口の拡大を図ります。

・民間の活力やアイデアを最大限に活用し、本市が協力するイベントです。

・５回目の開催となる今回は、これまでとは異なる新たなコースを設定しました。

・参加特典として、静岡産業大学と清水河岸の市協同組合・静岡缶詰協会のコラボ缶詰や、協賛企業提供のネックゲイターなどを進呈します。

内容

日 時：５月23日（土）午前８時15分～正午 ※小雨決行

８時15分～８時45分 受付・準備体操など

８時45分～正午 トレイルランニング（約15km・双子山ハイキングコース）

スタート・ゴール：静岡産業大学藤枝キャンパス（藤枝市駿河台4-1-1）

参加者：30人

主 催：藤枝トレランイベント実行委員会（協力：藤枝市）

協 賛：静岡産業大学、(株)静岡福祉サービス、杉村精工(株) ほか

藤枝トレイルランニング チラシ