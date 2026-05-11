EdulinX、KYOJO CUPのオフィシャルパートナーに就任

株式会社EdulinX

英語学習とグローバル人材育成の教育ソリューションを提供する株式会社EdulinX（本社所在地：東京都新宿区西新宿、 代表取締役社長：ピーター A. オワンス、以下 EdulinX）は、女性限定のモータースポーツシリーズであるKYOJO CUPのオフィシャルパートナーとして、同シリーズに参戦する女性ドライバーの英語コミュニケーション力向上を支援する取り組みを開始いたします。

■ パートナーシップの背景と目的

KYOJO CUPは、女性ドライバーに公平な競技機会を提供し、モータースポーツを通じて女性アスリートの活躍の場を広げてきました。近年では、F1 Academyをはじめとする国際カテゴリーへの挑戦を視野に入れるドライバーも増加しており、競技力に加えて、海外チーム、エンジニア、メディア、スポンサーとの円滑なコミュニケーション能力が不可欠となっています。

こうした背景のもと、本パートナーシップでは、若手女性ドライバーに対し、英語を中心とした実践的なコミュニケーション力を育成し、国際舞台への挑戦を支援することを目的としています。

■ 取り組み内容

EdulinXは、これまで企業・教育機関向けに培ってきた人材育成の知見を活かし、モータースポーツに特化したコミュニケーショントレーニングを提供します。



主な支援内容は以下の通りです。

海外チーム・エンジニアとの実践的な英語コミュニケーション レース現場で必要となる専門用語やフィードバック表現の習得 海外メディア対応・インタビュー対応トレーニング 国際カテゴリー挑戦に向けた自己発信力の強化 個々のレベル・目標に応じた段階的な学習支援



本取り組みは単なる語学学習ではなく、「世界で戦うための準備」としてのコミュニケーション教育を位置づけています。

■ パートナーシップの意義

本パートナーシップにより、KYOJO CUPは単なる競技機会の提供にとどまらず、女性ドライバーが国際舞台へと羽ばたくための総合的な成長環境を強化します。

またEdulinXにとっても、教育・人材育成の知見をモータースポーツという新たな領域に展開し、次世代女性アスリートの国際競争力向上に貢献する取り組みとなります。

両者は本連携を通じて、スポーツと教育を掛け合わせた新たな価値創出を目指してまいります。

■ 株式会社EdulinX 代表取締役社長 兼 CEO コメント

EdulinXは、才能ある人材に「機会・自信・挑戦の場」が与えられたときにこそ、社会は前進すると考えています。その想いから、女性ドライバーを競技の中心に据え、モータースポーツの在り方を再定義してきたKYOJO CUPとパートナーシップを結べることを、大変光栄に思います。

本パートナーシップは、単なる英語力やコミュニケーションスキルの提供にとどまるものではありません。KYOJO CUP創設時の「平等な条件のもと、実力のみで評価され、女性が自信をもって世界に挑戦できる環境を創る」という理念を、私たちは支えていこうと考えております。

EdulinXは、モータースポーツに特化した英語・コミュニケーションプログラムを通じて、KYOJO CUPドライバーの皆さんが国際舞台で活躍し、自らと競技の魅力を世界に向けて発信し、競技の枠を超えた将来の可能性を広げていくために必要なスキル獲得できるよう支援してまいります。

女性人材の育成と活躍推進はEdulinXの中核的な企業価値の一つです。本取り組みは、個々のアスリートへの支援であると同時に、制約ではなく能力が可能性を切り開く未来への投資でもあります。次世代の女性たちが限界に挑み、自らの可能性を信じるためのムーブメントに貢献できることを誇りに思います。

ピーター・アレクサンダー・オワンス（PhD）

株式会社EdulinX 代表取締役社長 兼 CEO

■ 今後の展望

EdulinXは今後も、語学教育にとどまらず、グローバルに活躍する人材の育成を支援し、スポーツ・教育・ビジネスの領域を横断した価値創出に取り組んでまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社EdulinX（エデュリンクス）

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-1 パークウェストビル 4F

代表取締役社長：ピーター A. オワンス

設立：2001年

URL：https://www.edulinx.co.jp/

事業内容：EdulinXは、企業・教育機関向けに英語教育およびグローバル人材育成サービスを提供するEdTech企業です。eラーニング、オンライン英会話、講師派遣型研修、AIスピーキング評価などを組み合わせ、顧客のニーズに応じた最適な教育ソリューションを提供しています。