ニフティ、「@nifty光に！乗り換えキャンペーン」を実施～「＠nifty光 ホームタイプ3年プラン（N）1ギガ」の申し込みで実質1年分の月額料金が無料、他社解約金還元も～

ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：前島 一就）は、「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」の新規または事業者変更で申し込みいただいた方を対象に「@nifty光に！乗り換えキャンペーン」を5月11日（月）から実施します。

本キャンペーンでは、2026年5月11日（月）～5月31日（日）の期間中に「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」に新規または事業者変更で申し込みを行い、開通が確認できた方を対象に、「ニフティポイントクラブ」のポイント（以下、ニフティポイント）をプレゼントします。

新規で申し込みいただいた方には、ホームタイプの場合は34,000ポイント、マンションタイプの場合は30,000ポイントをプレゼントします。また、事業者変更で申し込みいただいた方には、ホームタイプの場合は42,000ポイント、マンションタイプの場合は31,000ポイントを付与します。

ニフティポイントは、1ポイント＝1.5円分として＠nifty利用料金に充当できるため、キャンペーン特典を活用することで光回線サービスをお得に利用いただけます。「＠nifty光 ホームタイプ3年プラン（N）1ギガ」へ申し込みいただいた場合、1年分の月額料金が無料（注1）となります。

また、本キャンペーンの実施期間にあわせ、他社からの乗り換えをサポートする「他社解約金還元特典」として、ニフティポイント50,000ポイント（＠nifty利用料金75,000円分（税込））を還元する特典も実施します。

■キャンペーン概要

○キャンペーンページ（「＠nifty光」公式サイト）

https://nifty.jp/a210

○実施期間

2026年5月11日（月）～5月31日（日）

○対象

期間中に「＠nifty光」公式サイトまたは電話から「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」へ新規または事業者変更で申し込みを行い、その後回線の開通が確認できた方

○内容

〈新規で申し込みした場合〉

・「＠nifty光 ホームタイプ3年プラン（N）1ギガ」申し込みの場合：ニフティポイント34,000ポイント

・「＠nifty光 マンションタイプ3年プラン（N）1ギガ」申し込みの場合：ニフティポイント30,000ポイント

〈事業者変更で申し込みした場合〉

・「＠nifty光 ホームタイプ3年プラン（N）1ギガ」申し込みの場合：ニフティポイント42,000ポイントプレゼント

・「＠nifty光 マンションタイプ3年プラン（N）1ギガ」申し込みの場合：ニフティポイント31,000ポイントプレゼント

■他社解約金還元特典

○実施期間

2026年5月11日（月）～5月31日（日）

○対象プラン

「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」（「ニフティポイント」特典を選択した場合）

※開通日から120日以内の申請が対象となります。

○還元対象となる費用

・事業者変更などの変更手数料

・光電話、アナログ電話など撤去および番号移行手数料

・モバイルWi-Fiや置き型Wi-Fi STBの端末残債（一部請求のみ）

例：WiMAX、SoftBank Air、docomo home 5G、Speed Wi-Fi HOME 5G

・光回線、CATVや光テレビの工事費残債（一部請求のみ）、撤去費用・請求書面などの発行手数料

○還元内容

最大ニフティポイント50,000ポイント （＠nifty利用料金75,000円分（税込））

※解約金が上限ポイントを下回る場合は違約金相当のニフティポイントの進呈となります。

ポイント付与時期や注意事項は「＠nifty光」公式サイトを確認してください。

■「ニフティポイントクラブ」について

運営実績20年以上のポイントサービス。

お買い物や無料ゲーム、アンケート回答などでポイントを貯めることができ、貯めたポイントは現金や電子マネーなどに交換できます。

「＠nifty使用権」や「ノジマスーパーポイント」（注2）に交換すると、ポイントの価値が現金換算で1.5倍となり、＠niftyのインターネット利用料金やノジマでの家電購入がお得になります。

注1）

・「＠nifty光 ホームタイプ3年プラン（N）1ギガ」新規・事業者変更申込の場合：初月無料に加え、「＠nifty光 ホームタイプ3年プラン（N）1ギガ」新規申込特典の34,000ニフティポイントを＠nifty使用権に交換し、月額費用20カ月割引適用後の「＠nifty光」利用料金に充当する事で「＠nifty光 ホームタイプ 3年プラン（N）1ギガ」の月額料金が1年分無料となります。

・「＠nifty光 マンションタイプ3年プラン（N）1ギガ」新規申込の場合：初月無料に加え、「＠nifty光 マンションタイプ3年プラン（N）1ギガ」新規申込特典の30,000ニフティポイントを＠nifty使用権に交換し、月額費用20カ月割引適用後の「＠nifty光」利用料金に充当する事で「＠nifty光 マンションタイプ 3年プラン（N）1ギガ」の月額料金が14カ月分無料となります。「＠nifty光 マンションタイプ3年プラン（N）1ギガ」事業者変更で申込の場合は無料期間が異なります。

注2）

デジタル家電専門店「ノジマ」のモバイルポイント会員様限定のポイントサービス。

購入製品に応じてお買い物に使えるポイントが貯まり、1ポイント＝1円として、ノジマでのお買い物に利用いただけます。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。