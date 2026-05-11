「小川珈琲 清水店」2026年5月20日（水）オープン

小川珈琲株式会社

小川珈琲株式会社（本社：京都市右京区、代表取締役社長／CEO：宇田吉範）は、2026年5月20日（水）に開業予定の「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」内に「小川珈琲 清水店」をオープンします。

当社は2022年にオープンした「小川珈琲 堺町錦店」にて、「100年先も続く店」を掲げてきました。珈琲づくりの基盤である地球環境や生産者の暮らしを守る一助となるエシカルコーヒーのみをラインアップし、日本の喫茶文化の原点であるネルドリップ抽出を通して、その思想を一杯に込めて提供しています。清水店においてもこの想いを受け継ぎ、認証の枠組みにとらわれない誠実な食材選びと、地産地消を大切にしています。

「一粒の豆を大切に」。これまでひたむきにコーヒーと向き合ってきた歴史を忘れることなく、不完全であっても意志を持って前に進む「誠実な歩み」を、ミニマルな空間デザインで表現しました。コーヒーを通じて参加できる社会貢献活動があることを、京都ならではの“おもてなし”の心とともに、より純度の高い体験としてお届けします。熱い感性と厚い技術で持続可能な珈琲文化と社会を紡いでいく、小川珈琲の新しい挑戦にどうぞご期待ください。

｜DRINK｜エシカルコーヒー「GRANCA」とネルドリップで思想を体現



清水店では、提供するコーヒー豆をエシカルな背景を持つ「GRANCA」のみに限定。ネルドリップ抽出により、コーヒー本来の個性を引き出しながら、濃くてマイルドな味わいをお届けします。また、四季折々の表情を見せる京都の街に寄り添い、これからの暑い時期の提案として、ハウスブレンド「ミディアム」を使用したエスプレッソトニックをご用意。すっきりとした飲み口の中に、コーヒーの豊かな香りが広がる、これからの季節にふさわしい一杯です。なお、ドリンクはテイクアウトにも対応しており、清水の街歩きの中でもお楽しみいただけます。

「GRANCA」

小川珈琲は、珈琲づくりの基盤である地球環境や生産者の暮らしを守るために、その一助となる認証を取得したエシカルコーヒーの本格的な取り扱いを、国内での認知が低い頃より他社に先駆けて行ってきました。当社が取り組んできたコーヒーを通じたサステナブルな活動をさらに推進する拠点として生まれた堺町錦店のオープン時に、新たに「GRANCA」の名を冠する8種のエシカルコーヒーを展開。有機JAS認証や国際フェアトレード認証など、持続可能な社会のための“一杯のコーヒーからできること”をお伝えしています。

｜MORNING｜一日のはじまりに寄り添う、丁寧な朝の時間

「100年先も食べ飽きない、毎日食べられる食パン」を目指し、“常食”をコンセプトに開発された、京都産小麦を使用した食パンを香ばしく焼きあげて提供します。

京小麦トースト 白あん糀バター京小麦トースト ソーセージとスクランブルエッグ

・京小麦トースト 白あん糀バター

京菓子司 俵屋吉富の白あんと佐々木酒造の米糀を使った「白あん糀バター」を添えて。素材と向き合いながら一つひとつ丁寧に仕上げた、小川珈琲ならではの朝食です。

・京小麦トースト ソーセージとスクランブルエッグ

京都・岡崎のフランス製法ハムソーセージ店「メゾン・ド・シャルキュトリーM」のソーセージに、京丹波みずほファームの「みずほ産桜たまご」のスクランブルエッグ。地元の素材にこだわりながら開発した朝の定番となるモーニングメニューです。

｜FOOD｜素材と向き合い、積み重ねる食の提案しらすと九条ネギのたまごサンドイッチアボカドとライムの京小麦トースト

「シェルシュ」代表の丸山智博氏がフード メニューの監修を務め、地産地消だけでなく、地元食材の新たな可能性を提案。素材の背景や生産者との関係性を大切にしながら、一つひとつ丁寧に向き合う姿勢を食の体験として表現しています。

・だし巻きとスクランブルエッグのサンドイッチ

堺町錦店でも人気の「しらすと九条ネギのたまごサンドイッチ」に加え、出汁のきいた京風だし巻きの中からとろとろのスクランブルエッグが溢れ出す異なる食感を楽しむサンドイッチが新たに登場します。

｜SWEETS｜街歩きに寄り添う、スイーツ体験

京都・美山牛乳の風味をそのままに、シンプルに仕立てたミルクソフトを展開。トッピングにはカフェで使用するコーヒーの粉や抹茶をふりかけて楽しんでいただけるほか、季節ごとに味わいが変わります。また、ジャムとオーツのクランブルを加えたソフトサンデーなど、清水の街歩きの中で気軽に楽しめる体験を提供します。

ミルクソフトクリーム（抹茶パウダー）ミルクソフトクリームサンデー

｜FOR HOTEL GUESTS｜MUJI BASE KYOTO kiyomizu 宿泊者限定 朝食

「MUJI BASE KYOTO kiyomizu」にご宿泊の方には、京都の「おばんざい」を連想させる野菜を使った小鉢やスープ、京丹波みずほファームの「みずほ産桜たまご」のスクランブルエッグ、自慢の京都産小麦食パンのトーストをセットにした、心身を満たす特別な朝食プレートをご用意しています。

｜SPACE｜思想をミニマルに翻訳した空間設計

内装設計は、堺町錦店に続き「SMALLCLONE」代表の佐々木一也氏が担当。余計な装飾を削ぎ落とすことで、食を通じた思想の体験をより高い純度で感じられる空間としました。伝統を尊重しながらも、現代の感性で更新された「京都の日常の延長」として、街とゆるやかにつながる場を提供します。

「一粒の豆を大切に」。

私たちがこれまでひたむきにコーヒーと向き合ってきた歴史は、今、清水の地で新しい日常へとつながろうとしています。

完璧な答えを急ぐのではなく、理想に向かって今できる最善を尽くし、対話を重ねながら歩みを進めていくこと。小川珈琲 清水店で提案する一杯のコーヒーが、訪れる方々にとって持続可能な未来をともに紡ぐための心地よいきっかけとなることを願っています。

■店舗情報

店舗名称：小川珈琲 清水店

住所：京都府京都市東山区清水4-171 MUJI BASE KYOTO kiyomizu 1F

TEL：075-748-1084

営業時間：8:00～20:00（L.O. 19:30）