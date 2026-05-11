「完成度の、その先へ」。1981年よりサロン専売化粧品を手がける東菱薬品工業が、新スキンケアシリーズ「セポラージュ アンヴェール」を発表

東菱薬品工業株式会社左から、セポラージュ アンヴェール UVプロテクティブ リペアセラム、セポラージュ アンヴェール アミノトリートメント フェイスウォッシュ、セポラージュ アンヴェール ブルーム クチュールクリーム、セポラージュ アンヴェール ビタエッセンス ローション、セポラージュ アンヴェール リュクス オイルジェル クレンザー

1959年に製薬会社として創業した東菱薬品工業株式会社。

同社が展開する化粧品ブランド「セポラージュ」は、40年以上にわたりエステティックサロンや美容学校で親しまれてきました。

このたび、新たにホームケアシリーズ「セポラージュ アンヴェール」を発売いたします。



本シリーズは、2026年5月18日（月）～20日（水）に開催される美容業界最大級の展示会「ビューティーワールド ジャパン」にて初披露いたします。

出展概要につきましては、公式サイトをご覧ください。

[https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html]

詳細は東菱化粧品公式ホームページ(https://tobishi-cosme.com/brand/cepolage/)、公式インスタグラム(https://www.instagram.com/tobishicosmetics/)でも順次案内いたします。

セポラージュ アンヴェールとは

製薬の知見と感性の技を重ね、年齢とともに深まる美しさを解き放つ。

アンヴェールは、肌が本来持つ輝きを静かに引き出す、エイジングケア※ブランドです。

※年齢に応じたお手入れ

CEPOLAGE（セポラージュ）

年齢とともに深まる美しさを、静かに解き放つ。

1981年から、肌と時代を見つめて。

東菱薬品工業では、製薬の知見とサロンの技を織りなし、

一人ひとりの肌と、その変化を見守り続けてきました。

科学だけでは届かない、感性に響くスキンケアを。

CEPOLAGE（セポラージュ）は年齢とともに深まる美しさに寄り添い未来の肌を今日から育みます※。

※育むとは、お手入れによって肌を健やかに保つこと。

五感で巡る、香りの旅

まるで時代の移ろいを感じるかのように、香りは少しずつ表情を変えていく。その変化を静かに見つめ、味わう時間をお届けします。

国産のヒノキをベースに、リツエアクベバ、フルーツエキス、ノバラ、ダマスクローズで移ろいを表現

始まりは、瑞々しい目覚め。澄み渡る空気の中に広がる香りは、やがて果実の甘みと花々の柔らかな彩りへと移ろい、時間とともに静かに深く、心の奥へと沁みわたっていく。

その余韻を支えるのは、凛としてほのかに香るヒノキ。清らかさと品格を宿し、肌を慈しみ、感性を満たす――五感で巡る、セポラージュの香りの旅。

目指すのは、凛としたハリ肌

東菱薬品工業の核となる研究成果、「Bovine Bioact」（ボヴァイン バイオアクト）※1

すべての製品※2に、皮膚科学の知見を活かして届けるこの一滴が肌の深部※3に

穏やかに働きかけ、眠っていた美しさを静かに呼び覚まします。

それは、あなたが本来持っている素肌力を内側から満たしてゆき、

自信という名の輝きが花ひらく瞬間。

※1：ウシ除タンパク血液（整肌成分）※2：セポラージュアンヴェール全製品 ※3：角層まで

製品情報

セポラージュ アンヴェールは、5つの厳選アイテムがそれぞれに表情を変えながら響き合い、年齢肌に多角的にアプローチ。

ハリと輝きを重ねるように育み、ひとつの調和された美しさへと導きます。

セポラージュ アンヴェール リュクス オイルジェル クレンザー

CEPOLAGE Unveil Luxe Oil Gel Cleanser

200ml 6,000円（税抜）

洗浄力も、保湿感も、使い心地も。

10年という時間が導いた、クレンジングの答え。

オイルの確かな洗浄力と、ジェルの厚みが生むクッション性。肌をこすらず、包み込むようにメイクや汚れを落とします。

ただ落とすだけではない。一日の緊張を解きほぐし、心までやさしく整える時間へ。

処方設計

・一般的なグルー（シアノアクリレート系グルー）を使用したまつ毛エクステンションに配慮

・角栓除去を目的としたオイルジェル処方（人工角栓洗浄試験済み）

・乳化不要設計により、摩擦を最小限に

・お肌をいたわる「ボヴァイン バイオアクト」※1配合

・美容成分約80％

Fresh Glowの香り（リツエアクベバとヒノキの香り）



セポラージュ アンヴェール アミノトリートメント フェイスウォッシュ

CEPOLAGE Unveil Amino Treatment Face Wash

100ｇ 5,000円（税抜）

洗浄成分はアミノ酸系。

極限の泡にたどり着く。

極上の泡を顔にのせた瞬間の、心地よさ。

濃密でキメ細かな泡が肌に密着し、摩擦を抑えながら、汚れをすっきり洗い上げます。

アミノ酸系洗浄成分とボヴァイン バイオアクト※1配合で、肌をやさしく整える洗顔です。

処方設計

・アミノ酸洗浄成分

・お肌をいたわる「ボヴァイン バイオアクト」※1配合

Fresh Glowの香り（リツエアクベバとヒノキの香り）



セポラージュ アンヴェール ビタエッセンス ローション

CEPOLAGE Unveil Vita Essence Lotion

200ml 9,000円（税抜）

長く支持されてきた処方を受け継ぎ、

その完成度をさらに高めました。

多くの肌に受け入れられてきた理由は、保湿感と使用感のバランスを追求し、どのような肌タイプの方にも心地よさを実感していただける処方を目指してきたからです。

処方設計

・ブライトビタミンコンプレックス※4

・モイストアミノコンプレックス※5

・お肌をいたわる「ボヴァイン バイオアクト」※1配合

Forest Fruitの香り（ノバラ、ダマスクローズ、フルーツエキス、ヒノキの香り）

※4：アスコルビルグルコシド、リボフラビン、トコフェロール、ナイアシンアミド、

ピリドキシンHCｌ、シアノコバラミン（すべて整肌成分）

※5：セリン、アラニン、グリシン、グルタミン酸、リシンHCl、トレオニン、アルギニン、プロリン（すべて保湿成分）



セポラージュ アンヴェール ブルーム クチュールクリーム

CEPOLAGE Unveil Bloom Couture Cream

50ｇ 10,000円（税抜）

過酷な乾燥環境にも、年齢肌にも。

肌を守り続けるためのクリーム。

バターのようにとろける濃厚なテクスチャーが、肌に寄り添い、上質な肌へと丁寧に仕立て上げます。

処方設計

・ナイアシンアミド、グリチルリチン酸（すべて整肌成分）がお肌を守ります。

・シアバター（エモリエント成分）が叶えるリッチななめらかさ

・エクトイン（皮膚保護成分）乾燥などの外的環境からお肌を守ります。

・お肌をいたわる「ボヴァイン バイオアクト」※1配合

Quiet Bloomの香り（ノバラ、ダマスクローズ、ヒノキの香り）



セポラージュ アンヴェール UVプロテクティブ リペアセラム＜日やけ止め美容クリーム＞

CEPOLAGE Unveil UV Protective Repair Serum

50ｇ 6,000円（税抜）

毎日使いたい。

肌を守りぬくUV。

ノンケミカル処方でありながら、するりと伸びて、きしみのない心地よさ。

肌の凹凸や色むらをふんわりと整え、血色感のある自然なトーンアップ※を叶えます。

高い紫外線防御力と、肌へのやさしさを両立したUVです。

※メイクアップ効果による

処方設計

・SPF50+/PA++++

・UV耐水性☆☆

・お肌をいたわる「ボヴァイン バイオアクト」※1配合

・表面処理を施した酸化亜鉛を使用し、アレルギーに配慮した処方です。

※すべての方にアレルギーが起こらないわけではありません。

無香料

お取扱いについて

セポラージュ アンヴェールは、エステティックサロンを中心にお取り扱いいただいております。

施術とホームケアをつなぐシリーズとしてご提案しており、新規お取扱いサロン様も募集しております。導入に関するご相談や製品資料のご請求など、下記お問い合わせ先よりお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

東菱薬品工業株式会社

ヘルス＆ビューティー事業部

TEL：03-6304-5543（平日10:00～16:00）

また、一部製品は自社ECサイト(https://tobishi-cosme.stores.jp)でもお求めいただけます。

会社概要

東菱薬品工業株式会社(https://tobishipharm.com/)は1959年創業。製薬分野で培った研究知見を背景に、1981年よりエステサロン向け化粧品の開発を開始しました。

皮膚科学に基づく処方と、エステティックの現場で求められる使用感や施術性を両立させた製品づくりを行い、長年にわたり多くのサロンから支持を得ています。

「科学だけでは届かない、感性に響くスキンケアを」

その思想のもと、年齢とともに深まる美しさに寄り添う製品づくりを続けています。