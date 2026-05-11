スパイラル、つくば市インターネット投票に関する受託事業の実施結果を公開

スパイラル株式会社

デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社（東京都港区、代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭）は、茨城県つくば市（五十嵐 立青 市長、以下「つくば市」）の2025年度インターネット投票事業において、投票システムの開発・提供をおこないました。併せて、2026年4月に当該事業の実施結果を公開しましたので、お知らせいたします。なお、本事業に関するWebサイトの制作および運営は、当社が一貫して担っております。

つくば市は、国の研究機関や大学など、多くの教育研究施設が集まる「研究学園都市」として発展してきました。自然と調和した都市環境のもと、研究成果の社会実装を推進しており、全国でも先進的な取り組みを積極的におこなう自治体のひとつです。2022年度には、政府から「スーパーシティ型国家戦略特別区域」の指定を受け、先端技術を活用した社会課題の解決に取り組んでいます。「世界のあしたが見えるまち」というビジョンのもと、誰一人取り残さないまちを市民と「ともに創る」ことを目指しており、その未来志向の取り組みのひとつがインターネット投票事業です。

2025年度は、つくば市内に所在する独立行政法人国立科学博物館 筑波実験植物園および気象庁気象研究所と連携した写真コンテストの人気投票「映えスポット投票」や、同機関と連携した市内有権者約2万人を対象とする大規模な実証実験など、公職選挙におけるインターネット投票の導入を目指した取り組みを実施しました。

当社はこれまで、つくば市とともにインターネット投票の実証実験の取り組みを進めてまいりました。2025年度のインターネット投票に関する事業においてもマイナンバーカードのスマホ搭載機能に対応し、これまで以上に操作性を向上させるなど、インターネット投票システムの開発・提供・運営支援をおこないました。

詳細は、以下本事業の紹介サイトをご確認ください。2025年度に実施した投票イベントや参加者アンケートの結果などを紹介しています。

URL：https://tsukuba2022.onlinevoting.jp/?p=80

当社は、今後も自治体におけるDX推進のさらなる拡大を図るうえで自治体の課題解決を支援するとともに、お客様に寄り添った課題解決型サービスの提供に努めてまいります。

- ご参考地方自治体・官公庁向け当社ソリューションページURL：https://www.spiral-platform.co.jp/service/public-dx/官公庁自治体の職員向けコンシェルジュサイト「公共DX推進サロン」自治体の皆様がお持ちの、DX推進に関する課題解決のヒントとなるようなコンテンツを多数ご用意しています。これまで当社が支援させていただいた1000以上の自治体とのやり取りを通じて見えてきた「現場の課題感」や実際のニーズに基づいた情報を発信いたします。国の自治体が抱える業務ごと、地域ごとの課題に対する具体的な解決策を知ることができます。併せて、ほかの自治体の事例や現場担当者様の声から自組織の課題解決の道筋をイメージしていただきやすくなります。URL：https://gdx.spiral-platform.co.jp/- 茨城県つくば市 概要【組織名】 茨城県つくば市【所在地】 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1【代表者】 市長 五十嵐 立青【Webサイト】https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html- スパイラル株式会社 概要【会社名】 スパイラル株式会社【所在地】 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル【代表者】 代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭【事業内容】 ローコード開発プラットフォーム事業、クラウドSI事業、オンサイト事業、Enabler事業、SaaS事業、行政・自治体向けDX事業、ECソリューション事業、美容業界向けDX事業、タウンマネジメントのDX推進事業、メディア事業【Webサイト】https://www.spiral-platform.co.jp/【公式SNS】 X：https://x.com/spiral_platform/ Facebook：https://www.facebook.com/spiral20230601/ YouTube：https://www.youtube.com/@kyokara_dx/shorts/- 本件に関するお問い合わせ先問い合わせフォーム(https://www.spiral-platform.co.jp/contact/?f000099824=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000204.000056349.html)※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。