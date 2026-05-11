子ども英語教室Lepton（レプトン）　AIによる発音評価を利用した独自の『AIスピーキングチェック機能』を導入！

株式会社FREEMINDAIによる発音評価を利用した独自の『AIスピーキングチェック機能』

子ども英語教室Lepton（レプトン）を全国1,320拠点※でフランチャイズ展開する、株式会社FREEMIND（本社：京都市中京区、代表取締役社長：北田 亮介）は、2026年5月11日（月）、ICT学習の一環として、AIによる発音評価を利用した独自の『AIスピーキングチェック機能』をリリースいたします。併せて、レプトンの入門・初級・中級シリーズのテキストリニューアルを実施し、5月11日（月）より順次リリースして参ります。

レプトンは、いつからでも、どのレベルからでも始められる無学年制＆個別・自立学習型の子ども英語教室です。「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能の総合学習により、幼稚園児・小学生からTOEIC(R)600点（≒英検(R)2級）レベルのコミュニケーション英語力習得を目指します。

このたびの『AIスピーキングチェック機能』の導入により、4技能の中でも「話す（声に出す）」練習を促進するとともに、顧客満足度の向上につなげます。また、テキストリニューアルでは、Leptonの学習効果はそのままに、長期的に英語学習が継続できるよう、テキストの内容を整理・最適化いたしました。

当社では今後も、日本中に良質な英語教育を提供すべく、ユーザー様の変化していくニーズにお応えして参ります。

※2024年4月時点

■AIスピーキングチェック機能

◎AIによる発音評価を利用した、独自の『AIスピーキングチェック機能』を導入！

ICT学習の一環として、新テキストに対応した独自の『AIスピーキングチェック機能』を導入いたしました。生徒が発話した音声をAIが瞬時に点数化。スピーキングのスコアと録音音声は、保護者専用のマイページでも開示します。生徒はゲーム感覚で挑戦できるため、4技能の中でも「話す（声に出す）」練習を促進するとともに、顧客満足度の向上につなげます。

※ICTレッスン実施教室限定の機能です

●テキストの1単元が終わるごとに、単元に登場した英単語と英文の発音を5つずつチェック。

画面の英語を読んで発音をチェック

●発音の正確さやネイティブ度を、AIが100点満点で評価。スコアによって色分けされているので、成果がわかりやすい。

最後まで進むと点数が表示される

●スコアと録音音声は保護者専用マイページでも開示。そのほか、先生側のICTレッスン画面上でも確認可能。

保護者専用マイページ

■テキストリニューアル

◎教材の一部を再編、スリム化するとともに、表紙・デザイン・フォントを変更

受講生の継続率向上を目的として、英語学習の充実感をより感じていただけるよう、教材の一部を再編、スリム化いたしました。Leptonの学習効果はそのままに、長期的に英語学習が継続できるよう、テキストの内容を整理・最適化しています。

●入門・初級・中級シリーズのテキストの内容を整理・最適化し、冊数を全45冊→全33冊にスリム化

●読み書きしやすい「ユニバーサルデザインフォント」を全テキストに採用

●表紙、デザインを全面的に刷新 等

■Lepton（レプトン）の特長

4技能をバランスよく習得できるレプトン(https://www.lepton.co.jp/)

レッスンでは、自立学習向けに独自開発した入門～上級の段階別ネイティブ音声付きテキストを使い、小学生のうちに日常生活に必要な語彙を習得します。テキストは、自分のレベルに合わせた選択が可能で、幼児や小学校低学年からでも始められるよう、豊富なカラーイラストに加え、チャンツ（歌）やクイズなどを盛り込み、子どもたちが楽しみながら学べる工夫を凝らしています。さらに、習熟度評価には、TOEIC(R)、英検(R)へとスムーズにつながる世界標準コミュニケーション英語能力テストJET（Junior English Test：ジェット）を採用し、受講生ご本人と保護者様に“目に見える学習成果”を定期的に報告しています。

■株式会社FREEMIND 会社概要

●商 号：株式会社FREEMIND

●代表者：代表取締役社長 北田 亮介

●所在地：〒604-0875 京都市中京区車屋町通竹屋町上る砂金町403番地 田丸産業ビル

●設 立： 1988年3月

●事業内容 ：

・学習塾、英語教室、小学校などを対象とした、子ども英語教室「Lepton」のフランチャイズ事業

・小学生・中学生を主対象とした、コミュニケーション英語能力テスト「Junior English Test（JET）」の実施運営

・多読・多聴・e ラーニングが一体となった、コミュニケーション英語の自立学習教材「Lepton Reading FARM」の販売

・教育業界を中心とした基幹システム開発、e-learning システムの受託開発、ネットワーク構築・Web サイト制作 等

●加盟教室数 ： 全国約1,320教室（2024年4月時点）

●資本金：1億円

●URL：

https://www.freemind.co.jp （コーポレイトサイト）

https://www.lepton.co.jp （子ども英語教室Lepton）

https://www.jet-japan.ne.jp （Junior English Test（JET））

https://www.reading-farm.jp （Lepton Reading FARM）