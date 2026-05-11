株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパンは、5月20日（水）から22日（金）までの期間、幕張メッセで開催される『インターフェックス Week TOKYO 2026』に出展いたします。当社は、Kimtech(TM)やBioClean(TM)など、クリーンルームおよびライフサイエンスに特化した防護服、手袋、ゴーグルなどの個人防護具のグローバルメーカーです。この展示会では、幅広い製品ラインナップに加え、会場限定の実演デモや特別講師によるセミナーを多数ご用意し、見て、体験し、学ぶ機会をご提供いたします。

ブース出展内容

詳細を見る :https://pages.ansell.com/interphex-jp-2026.html

世界市場で展開される個人防護具が一堂に：研究開発～出荷判定まで一貫して無菌工程を支えるをテーマに、製薬およびクリーンルームの各工程で使用される製品が幅広く展示されます。

実演デモ：コンタミ対策や快適性、安全性を検証する実験を皆さまの目の前で実演します。（例：見て驚き！コンタミを防ぐ防護服の着用方法とは？/設計や素材で変わる防護服の通気性の検証/【新製品】アセトン耐性使い捨て手袋の透過耐性実験）

コンタミ防止の最新動向の事例紹介（対面セミナー）：製薬における最大リスクは「ヒトの動作」？ ― GMP Annex 1 に沿った防護服選択の紹介や、注目のガイドラインを解説します。

GMP Annex 1とは？

GMP Annex 1は、欧州連合（EU）の医薬品製造、品質管理の基準（GMP）の一部で、「無菌医薬品の製造」に関する要件を定めたガイドラインです。EUでは法的拘束力を持つ規制として位置付けられており、無菌製造を守る重要なガイドラインとも言えます。海外へ製品を輸出する企業においては要注目の内容です。

個別相談会（事前予約可）を実施：「GMP Annex 1 に準拠した防護具選定のポイントは？」「厳しい作業環境に配慮した防護服で通気性が高いものを探している」「GMP Annex 1のガイドラインに対応するために何から始めたらいい？」など、お気軽にご相談ください。

出展概要

事前予約はこちら :https://pages.ansell.com/JP-Interphex2026-Reservation.html

名称：第28回インターフェックス Week TOKYO 2026

会期：2026年5月20日(水)-22日(金) 10:00～17:00

会場：幕張メッセ / 滅菌・クリーン化ゾーン / 26-23

主催：RX Japan株式会社

入場料：無料

展示会公式サイト :https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/about/ipj.html

アンセルについて

1893年にオーストラリアの自動車タイヤ工場として創業したアンセルは、130年以上にわたり事業を展開し、医療および産業分野における個人用保護具を総合的に取り扱う、安全保護具業界のグローバルリーダーとして、世界中の現場に安全と安心を届ける製品・サービスを提供してきました。

アンセルは、世界100カ国以上で1,000万人を超える方々の安全を支えており、様々な環境下における保護手袋や防護服、ソリューションの提供を通じて、豊富な経験と透過データ、ノウハウを蓄積してきました。これらを基に、お客様のニーズを常に先取りし、職場に潜むリスクを予測・予防・保護する製品・サービスを提供することで、安全で持続可能な職場環境の実現をサポートしています。

HyFlex(TM)、GAMMEX(TM)、BioClean(TM)、MICROFLEX(TM)、AlphaTec(TM) といったアンセルの主力ブランドに加え、2024年にはキンバリークラーク社の個人保護具（KCPPE）事業を買収し、KIMTECH(TM)ブランドが新たにラインアップに。これにより、製薬業界や半導体製造業など、より多様化・高度化するお客様のニーズにも対応できる体制が整っています。

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン

アンセルは、医療・産業分野における個人用防護具を取り扱う総合メーカーです。安全保護具業界のグローバルリーダーとして、130年以上に渡り世界100カ国、1,000万人以上の安全を支えています。保護手袋や防護服、ソリューションの研究開発を通じて、お客様のニーズを常に先取りし、職場に潜むリスクを予測・予防・保護する製品・サービスを提供することで、安全で持続可能な職場環境の実現をサポートします。



株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン

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