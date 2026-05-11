Synology、Gartner(TM) Voice of the Customer for Backup and Data Protection PlatformsでStrong Performerに選出

Synology Japan株式会社

東京（日本）- 2026年5月11日 - Synology は本日、「2026 Gartner Voice of the Customer for Backup and Data Protection Platforms」レポートに選出されたことを発表しました。Synologyは「Strong Performer」の1社として評価され、同リサーチ内において同社のデータ保護ソリューションに対し、ITリーダーから98%の「推奨意向」評価を獲得しました。

「本レポートでの Synology の評価は、ActiveProtect が発売以来築いてきた強力な市場の勢いを裏付けるものです」と、Synologyのデータ保護グループのエグゼクティブバイスプレジデントである Jia-Yu Liu は述べています。「サイバー脅威やインフラの複雑化が進む中、組織はデータを保護するためのシンプルかつコスト効率の高い方法を求めています。この変化により、ActiveProtect が従来型や分散型ソリューションに代わり、より効率的なデータ保護アプローチを提供するという明確なトレンドが生まれています。」

現在、Synology のデータ保護ソリューションは全世界で3,100万以上のエンタープライズワークロードを保護しており、組織がミッションクリティカルな環境や IT インフラを安全に運用できるよう支援しています。「2026 Gartner Voice of the Customer for Backup and Data Protection Platforms」では、Synology ソリューションの認証済みエンドユーザー55名からのフィードバックが集約されています。2025年12月31日時点で、Synology は総合評価4.9/5を獲得しています。

2026年版「Gartner Voice of the Customer for Backup and Data Protection Platform」レポート全文は、以下よりお読みいただけます：https://www.gartner.com/document-reader/document/7630729?ref=solrAll&refval=549531721&(https://www.gartner.com/document-reader/document/7630729?ref=solrAll&refval=549531721&) （Gartner サブスクライバーのみアクセス可能）

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Synologyの概要

Synology は、データ管理の最前線に立ち、進化し続けるテクノロジーを革新および採用しながら、新たな可能性を提案し続けています。データ ストレージとバックアップ、ファイル コラボレーション、ビデオ管理、ネットワーク インフラストラクチャ向けのソリューションに止まらず、すべて1つの目標を念頭にして、世界中のビジネスのデジタル化を推進しながら、IT 管理を簡素化する一元化されたプラットフォームを提供します。