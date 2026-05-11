創業以来初！イタリアから直送する“究極のハウスワイン”が誕生！北海道イタリアン「ミア・ボッカ」「ミア・アンジェラ」「クッチーナ」にて、料理を一層引き立てるオリジナルワインを販売！

株式会社イーストン

札幌を拠点に東北・関東で「北海道イタリアン ミアボッカ」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」などの飲食店を47店舗展開する株式会社イーストン（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 大山泰正）は、創業以来初となるイタリア直輸入のオリジナルワイン2種（赤・白）を、運営するイタリアン各店にて提供いたします。

■「料理に本当に合うものを」妥協なき選定から生まれたオリジナル

これまで多くのお客様に支えられ、店舗数が増えた今だからこそ、「もっとお客様に喜んでいただきたい」「付加価値の高い体験をお届けしたい」という想いから、今回のプロジェクトが始動しました。

既存の流通品から選ぶのではなく、自社の料理（ミア・ボッカ、ミア・アンジェラ、クッチーナ）との相性を第一に考え、数十種類のブドウ品種から何度もテイスティングを敢行。イタリア・エミリアロマーニャ州を拠点とするワイナリー「テッレ・チェヴィコ」の協力のもと、自信を持っておすすめできる1本が完成しました。

■商品概要

イタリアから直輸入し、フレッシュな状態で各店舗へ届きます。

白ワイン

「トレッビアーノ・ルビコーネ」 エミリアロマーニャ州産。

しっかりとした酸味があり、イタリアワインらしい凛とした爽やかさが特徴です。

グラス 660円（税込）※一部店舗では価格が異なります。

赤ワイン

「モンテプルチアーノ・ダブルッツォ」 アブルッツォ州産。

ほどよい渋みとタンニンのバランスが絶妙で、奥行きのある味わいです。

グラス 660円（税込） ※一部店舗では価格が異なります。

■ペアリング

今回のオリジナルワイン最大の特徴は、「どんな料理にも合う」こと。

「赤＝肉、白＝魚」の常識にとらわれない、万能なペアリング。

白ワイン、赤ワインどちらも、お肉料理はもちろん、パスタやピッツァのソースにも寄り添うよう設計されています。「今日はどのワインにしよう？」と迷うことなく、お食事の最初から最後まで、心地よく飲み続けられる仕上がりです。

■株式会社イーストンからのメッセージ

創業以来、初めての試みとしてオリジナルワインを販売できることは、日頃ご来店いただくお客様のおかげであり、心より感謝申し上げます。

イタリア直輸入だからこそ実現したこの品質と付加価値を通じて、お食事のひとときがより豊かなものになれば幸いです。私たちは今後も「お客様・従業員・お取引先様と感動を共有できる企業創り」を目指し、食の楽しみを追求し続けます。

■販売店舗

≪北海道イタリアン ミア・ボッカ≫

公式アカウント：https://www.eastone.co.jp/mia-bocca/

Instagram：https://www.instagram.com/miabocca_official/

≪北海道イタリアン ミア・アンジェラ≫

公式アカウント：https://www.eastone.co.jp/mia-angela/

Instagram：https://www.instagram.com/miaangela_official/

≪イタリア料理 クッチーナ≫

公式アカウント：https://www.eastone.co.jp/trattoria-cucina/

Instagram：https://www.instagram.com/cucina1_official/

■店舗情報

≪北海道イタリアン ミア・ボッカ≫

●関東エリア

■池袋東武店 東京都豊島区西池袋1丁目1番25 東武百貨店池袋店11F TEL：03-6709-0605

地図▶https://goo.gl/maps/zTm975q5Rr2j3iTP6

■Emio（エミオ）武蔵境店 東京都武蔵野市境南町２丁目１－１３ Emio武蔵境２F TEL：0422-30-7771

地図▶https://goo.gl/maps/PRtrCekX6iSeHdBL8

■Emio（エミオ）石神公園店 東京都練馬区石神井町4丁目1番17号 エミオ石神井公園店2F TEL：03-5923-1355

地図▶https://goo.gl/maps/3Ehn2p8Kk42Ruy549

■nonowa武蔵小金井店 東京都小金井市本町５丁目１番１８号 nonowa武蔵小金井ムサコガーデン TEL：042-316-1799

地図▶https://goo.gl/maps/kQky6iiHXHfpaFz68

■トリエ京王調布店 東京都調布市布田4-4-22 トリエ京王調布A館 5F TEL：042-426-9950

地図▶https://goo.gl/maps/rvKA4FhxnatzTrb49

■グランデュオ立川店 東京都立川市柴崎町3-2-1 グランデュオ立川7Ｆ TEL：042-595-9022

地図▶https://goo.gl/maps/9rVW3xPVqhmjzDCQ9

■ぷらりと京王府中店 東京都府中市府中町1丁目3-6ぷらりと京王府中 東1F TEL：042-306-8879

地図▶https://goo.gl/maps/ii7VwxPHsp5hU2Pq9

■グランエミオ所沢店 埼玉県所沢市くすのき台一丁目14-5 グランエミオ所沢 3F TEL：04-2968-3007

地図▶https://goo.gl/maps/MbXerauj971n1x3d7

■エキアプレミエ和光店 埼玉県和光市本町４番６ エキア プレミエ 和光 3F TEL：048-485-8220

地図▶https://goo.gl/maps/qnC2SsUNVd7PSacE6

■さいたま新都心店 埼玉県さいたま市中央区新都心11-1 JRさいたま新都心ビル3F TEL：048-829-9569

地図▶https://g.page/MiaBocca-shintoshin?share

■キュービックプラザ 新横浜店 横浜市港北区篠原町新横浜2937キュービックプラザ新横浜1F TEL：04-5577-0661

地図▶https://share.google/qWcrwKUE1bttJ195J

■新宿タカシマヤ タイムズスクエア店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24-2タカシマヤ タイムズ スクエア １３F

地図▶https://goo.gl/maps/eojRuhkEv2zyTbyy9



●北海道エリア

■札幌駅北口店 札幌市北区北7条西5丁目6-1 ストーク札幌 １F TEL：011-736-6677

地図▶https://goo.gl/maps/mySAQBp1TS7HJr3g6

■北2条店 札幌市中央区北二条西３丁目１番地20号 sitatte sapporo（シタッテ サッポロ）2F TEL：011-211-6585

地図▶https://goo.gl/maps/AN895anu4GHQEDKB7

■JR琴似駅前店 札幌市西区琴似1条1丁目1-20（JR高架下）TEL：011-676-3151

地図▶https://goo.gl/maps/c6f27QwP4HHim8ak9

≪北海道イタリアン ミア・アンジェラ≫

●宮城エリア

■一番町 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目8-23戸津ビル１、２F

https://maps.app.goo.gl/znEsiyLzRA3NAx5V9

■仙台駅東口 宮城県仙台市宮城野区榴岡1丁目7-9 榴岡セイワビル 1・2F

https://maps.app.goo.gl/tJAvNm9qk3nPpYn86

■長町南 宮城県仙台市太白区長町７丁目24-26

https://maps.app.goo.gl/R5ZQS51twZSskrzXA

≪イタリア料理 クッチーナ≫

●北海道エリア

■新札幌duo店 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目デュオ2・2F １F TEL：011-890-2628

地図▶https://maps.app.goo.gl/a9jfsTEbRDCBbF1WA

■厚別南店 札幌市厚別区厚別南2丁目 13-9 TEL：011-893-2266

地図▶https://maps.app.goo.gl/8og9nDauYUxTxzo87

■会社概要



■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全47店舗の飲食店を経営（2026年5月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



■URL▷https://www.eastone.co.jp/



■取材のお問合せ▷011-717-5331

https://www.eastone.co.jp/questionnaire/ （「取材依頼のお問合せ」のタグよりお問合せください）