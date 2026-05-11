～お客さまの「あったらいいな」をもっと実現するために～　消費者志向自主宣言を策定

アート引越センター株式会社

アート引越センター株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：寺田 政登)は消費者庁が推進する「消費者志向経営」に賛同し、その実現に向けた当社の方針を表明する「消費者志向自主宣言」を3月17日に策定しました。本宣言は、消費者のニーズやフィードバックに真摯に向き合い、積極的に対話・対応する姿勢を明確にするとともに、企業による消費者志向経営の推進と自主的な取り組みを促す、消費者庁の方針を支持するものです。

【消費者志向自主宣言】

▼理念

私たちは、お客さまの「あったらいいな」をカタチにし、期待を超えるサービスを創造し続けます。

引越を単なる運送業ではなくサービス業として進化させ、常にお客さまの視点に立った価値の提供に

挑戦します。

▼取組方針

１.お客さまの声を聴き、かつ活かすこと

私たちが提供するサービスは、常にお客さまの声から生まれました。

・アンケートやお問い合わせを通じて寄せられるご意見・ご要望を真摯に受け止め、迅速に改善へ

とつなげます。

・現場での気づきや社員の提案を全社で共有し、サービス品質の向上を図ります。

・潜在的なニーズを的確に捉え、新たなサービス開発に反映します。

これからも、お客さまの「あったらいいな」をカタチにしていきます。

２.未来・次世代のために取り組むこと

私たちは、「ごみゼロの引越」を目標に、持続可能な社会づくりに貢献します。

・梱包資材の削減および、オリジナルリユース資材の活用を推進します。

・オンライン見積りや業務のDX化を通じて、紙資源削減やCO2排出の抑制に取り組みます。

・環境に配慮した車両の導入とエコドライブを徹底します。

新しい暮らしのスタートが、地球にもやさしい選択となるよう、私たちはこれからも持続可能な引越

のかたちを追求し続けます。

３.法令の遵守／コーポレートガバナンスの強化をすること

私たちは、法令遵守を企業活動の基本とし、社会から信頼される企業であり続けます。

・安全管理体制の強化と事故防止を徹底します。

・個人情報の適切な管理と情報セキュリティ対策を強化します。

・定期的な研修を通じ、全社員のコンプライアンス意識を高めます。

健全で誠実な経営基盤を築き、持続的に成長できる体制を強化してまいります。

今後も当社では、「暮らし方を提案する企業」として、お客さまの「あったらいいな」の気持ちに寄り添ったサービスの拡充に取り組み、業界のリーディングカンパニーとして、社会から信頼され続ける企業を目指してまいります。

【アート引越センター企業情報】

会社名 ：アート引越センター株式会社

事業内容 ：引越事業

所在地 ：〒540-6016 大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号

代表者 ：代表取締役社長 寺田 政登

創業 ：1976年

設立 ：1977年

従業員数 ：3,615 名（2025年9月現在）