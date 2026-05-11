「次世代プロコン爆誕！」Switch 2対応×0.00262s超低遅延＆TMRセンサー搭載「GuliKit TT MAX コントローラー」日本正規販売開始【楽天お買い物マラソン5/16まで特別価格】

ONO貿易株式会社

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、革新的なアンチドリフト技術と競技レベルの超低遅延で海外を中心に多くのゲーマーから高い評価を集める「GuliKit」と日本正規代理店契約を締結し、次世代ハイエンドコントローラー「GuliKit TT MAX コントローラー」の日本正規販売を開始いたしました。この待望の国内販売開始を記念し、現在開催中の「楽天お買い物マラソン」期間に合わせ、5月16日までの期間限定にて【発売記念特別価格】で数量限定販売いたします。

TT MAXは、4000段階TMR磁気センサーによる高度なアンチドリフト設計と、独自通信技術「Hyperlink2」による最小0.00262秒（※GuliKit社公表値）の超低無線遅延を実現した、GuliKitを代表するハイエンドモデルです。長年ゲーマーを悩ませてきた「スティックが勝手に動く」「反応が遅れる」「すぐ壊れる」の3大ストレスを一台で大幅に軽減。720°テンション調整スティック、第2世代スマートトリガー、磁気浮上モーター、特許取得済みAPG（Auto-Pilot Gaming）マクロ機能など、勝敗を分ける競技レベルの圧倒的性能を凝縮しています。

「もっと精密なエイムで撃ち勝ちたい」「ドリフトのストレスから解放されたい」「安いコントローラーの買い替えをやめたい」──そんなすべてのゲーマーの願いを叶えるために生まれたのがGuliKit TT MAXです。Nintendo Switch・次世代機Switch 2・PC・Android・iOSまで幅広く対応し、PC用コンバーターや交換パーツまで揃った豪華フルセット構成でありながら、【5月16日まで期間限定】発売記念特別価格でご提供いたします。

ただし、初回入荷分の数量には限りがございます。在庫がなくなり次第、発売記念特別価格での販売は予告なく終了となりますので、世界中で評価される次世代プロコンを最もお得に手に入れられるこの機会を、どうかお見逃しなく。

【もう「デバイスのせい」にしない】ドリフト＆遅延を大幅改善するTT MAX

GuliKit TT MAX コントローラー Switch 2対応 次世代プロコンTMR磁気センサー搭載 アンチドリフト ワイヤレスコントローラー

対戦の決定的瞬間で「スティックが勝手に動く」「反応が遅れる」──そのストレスと買い替えの繰り返しは、もう終わりにしませんか。

「設定が難しそう」「すぐ壊れるのでは」といった多機能コントローラーへの不安に対する確かな答えが、世界中のゲーマーから注目を集める「GuliKit TT MAX コントローラー」です。

GuliKit独自開発のTMR磁気センサースティックによる高度なアンチドリフト設計、0.00262秒の超低遅延通信「Hyperlink2」、特許取得の磁気浮上モーターを一つのボディに凝縮。Switch・Switch 2・PC・スマホまで幅広く対応し、長時間プレイでも疲れにくい人間工学デザインが、周囲に差をつける圧倒的パフォーマンスを引き出します。

日本正規代理店による安心サポートに加え、PC用コンバーター・交換用パーツ・専用保護ケース・日本語マニュアルまで揃った豪華フルセット構成。初めてプロ仕様をお使いになる方も迷わず設定でき、開封したその日から理想の環境を構築できます。

FPSでの圧倒的優位性も、RPGの面倒な周回作業の完全自動化も、これ1台で実現。デバイスの限界に縛られない次世代ゲーム体験への、最良の選択です。

〇TT MAX コントローラーのセールスポイント

720°テンション調整スティック 搭載 ハイエンドゲームパッド１. 720°テンション調整対応TMRスティック＆内蔵スムーズスタンド ― 4000段階磁気センサーで「ドリフト」を大幅に改善する次世代ジョイスティック技術！

GuliKit独自開発の4000段階超高精度TMR（磁気センサー）スティックを採用。従来の可変抵抗式スティックのように部品が擦り減りにくく、長期使用でもドリフトが発生しにくい高耐久設計です。

さらに、GuliKit独自開発の720°テンション調整機構により、スティックの「重さ」「戻りの強さ」を自分好みに細かく調整可能。誤操作を防ぐ隠し調整機構で、FPSのミリ単位エイムからアクションゲームの軽快操作まで幅広く対応します。「内蔵スムーズジョイスティックスタンド」により、どの角度に倒しても引っかかりのない滑らかな操作感を実現し、「軽すぎて狙いがブレる／重すぎて手が疲れる」といった不満を、ハードウェア側の調整で完全解消できます。

ボタン周りも妥協がなく、ABXYボタンには導電ゴム素材を採用し、引っかかりや接触不良を防止。長時間プレイでも指に優しい、しっとりした押し心地をキープします。PCではA-B / X-Yボタンの割り当て変更にも対応。

十字キーは、精密な入力に強い「二層式十字キー」と格闘ゲームでのコマンド入力に最適な「円盤型十字キー」の2種類を付け替え可能。さらに4方向 / 8方向の切り替え設定にも対応しており、格闘・2Dアクション・レトロゲームまで、タイトルに応じた最適な入力フィーリングを作り込めます。

２. Hyperlink2超低遅延通信＆第2世代スマートトリガー ― 0.00262秒レスポンスと256段階トリガーで、勝敗を分ける一瞬を掴み取る！

GuliKit独自の次世代通信技術「Hyperlink2」を採用し、

●有線接続時：最小0.00216秒

●PCでの無線接続時：最小0.00262秒

という業界トップクラスの超低遅延を実現。ボタン・スティック・トリガーいずれの入力も、「押した瞬間に反応する」レベルのレスポンスで、FPSや格闘ゲームなど、反応速度が勝敗を左右するタイトルで真価を発揮します。

対応プラットフォームはSwitch / Switch 2 / PC / Android / iOSの5種に対応し、それぞれに独立したペアリングモードを搭載。機器を切り替えても、毎回最適な接続方式で安定したプレイ環境を維持します。

操作面では、アナログ/デジタルを瞬時に切り替える「第2世代スマートトリガー」を搭載。

●256段階ホールセンサー式トリガー＋マイクロスイッチ構造

●レーシングゲームでは繊細なアクセル／ブレーキ操作が可能なアナログモード

●FPSやアクションでは、マウスクリックのようなキレのある入力を実現するデジタルモード

と、タイトルに応じてトリガーの性格そのものを切り替えられます。

この「Hyperlink2 × 256段階ホールトリガー」の組み合わせにより、"入力の精度"と"入力の速さ"を同時に最大化した、競技向けのコントロール環境が完成します。

３. 磁気浮上モーター＆特許取得済みAPG機能 ― 次世代の没入感と自動化を実現する革新技術！

「磁気浮上振動モーター」と「第2世代スーパーハプティック振動」の組み合わせにより、

●HD振動 ― 繊細で高精細なハプティクスフィードバック

●スーパー触覚 ― リアルな触感再現に特化したモード

●ローター振動 ― 力強い従来型の振動フィードバック

の3種類×弱/中/強の3段階調整で合計9通りの精密な触覚フィードバックをカスタマイズできます。爆発の衝撃・地面の質感・武器の反動まで、ゲームの世界を手のひらでリアルに感じる次世代体験を実現します。高精度6軸ジャイロセンサーも搭載しており、視点操作や体感アクションにおいてスムーズで正確な動きを実現します。

さらに、GuliKit独自の特許取得済み「APG（Auto-Pilot Gaming）機能」により、スティック・ボタン・トリガーを含む複雑な操作を最長10分間記録し、ワンボタンで完全再現。4つのメタル製背面パドルはそれぞれ最大30秒のマクロ記録に対応し、格闘ゲームのコンボからFPSの連続アクションまで、精度が要求される場面で圧倒的な優位性を発揮します。AUTO全自動連射・TURBO半自動連射機能と、特許取得済みのPC体感エイム補助機能も搭載。記録したマクロデータはGuliKit KK3コントローラーとの共有にも対応し、複数デバイス間でも同じ設定を継続利用できます。

〇TT MAX コントローラーのバリューポイント

720°テンション調整スティック 搭載 ハイエンドゲームパッド4000段階TMR磁気センサー ドリフト防止技術Hyperlink2 超低遅延0.00262秒 競技向けコントローラー第2世代スマートトリガー 256段階ホールセンサー磁気浮上振動モーター 9通りハプティクス設定APG Auto-Pilot Gaming マクロ自動化機能１. Switch 2 対応！マルチプラットフォーム＆ウェイクアップ機能 ― これ1台であらゆるデバイスをシームレスに操作！

TT MAXは、Nintendo Switch・Switch 2・PC・Android・iOSの全プラットフォームに完全対応。プラットフォームごとに別のコントローラーを用意する必要がなく、家ではSwitch 2でじっくりプレイ、PCではFPSやSteamタイトルを本格的に楽しむ、外出先ではスマホゲームやクラウドゲームを遊ぶ──そんな現代のマルチデバイス環境でも、常に同じ慣れ親しんだ操作感・ボタン配置でプレイできます。

Switch / Switch 2ウェイクアップ機能により、コントローラーのボタンを押すだけで本体をスリープ状態から即起動。ゲームを始めるまでの手間を大幅に削減し、プレイしたい瞬間にすぐ遊べる快適な環境を実現します。次世代機Switch 2にも完全対応しているため、将来的な買い替えの心配も不要です。

２. 「すぐ壊れる」ストレスから解放！最大28時間駆動の高コスパ設計 ― 買い替えコストを大幅削減する長期投資価値！

「安いコントローラーを何度も買い替えた」という経験はありませんか？

TT MAXは・・・

●ドリフトしにくい4000段階TMR磁気センサースティック

●摩耗に強い256段階ホールセンサー式トリガー

●接触不良を防ぐ導電ゴムボタン

●特許取得の磁気浮上振動モーター

と、すべての主要パーツが長期使用を前提とした高耐久設計を採用。消耗品として買い替え続けるコストとストレスを根本から解消します。

950mAh大容量バッテリーを内蔵し、最大28時間（RGBライトオフ・全自動連射オン時）の連続駆動が可能。休日の長時間ゲームセッションでもバッテリー切れの心配はありません。

結果として、「安価なコントローラーを何本も使い捨てるより、1本の高品質モデルを長く使う」方がトータルのコスパに優れるという、賢い選択を実現します。

３. 充実の付属品で"買った日からフルカスタム環境" ― 追加投資なしで理想のセッティングが完成！

TT MAXのパッケージには、以下のアクセサリーがすべて同梱されています：

●TT MAX コントローラー本体

●PC05コントローラー用コンバーター（PC用ワイヤレスアダプター）

●交換用ABXYボタンツール交換用二層式十字キー（円盤型と切り替え可）

●4つの背面ボタン

●3種類の高さの異なるスティックキャップ

●Type-C充電ケーブル

●専用保護ケース

●日本語マニュアル

720°テンション調整スティック・フローティングDパッド（4/8方向切替）・第2世代スマートトリガー・4つの背面パドル・高精度6軸ジャイロセンサー・特許取得のPC体感エイム補助機能を組み合わせることで、FPS・格闘ゲーム・レーシング・アクション・RPGまで、ほぼすべてのゲームジャンルに最適化した操作プリセットを構築できます。

一般的には別売りになりがちなカスタムパーツやケース、PC用アダプターまでフルセットで付属するため、追加で周辺アクセサリーを買い足す必要がありません。購入したその日から、自分のプレイスタイルに合わせたフルカスタム環境を構築できるのが、TT MAX最大級のバリューポイントです。

「TT MAX コントローラー」が選ばれる理由

Switch 2 PC Android iOS対応 マルチプラットフォームコントローラー PC体感エイム補助機能 特許取得済み技術FPS格闘ゲーム向け プロ仕様 高精度ゲームパッド交換用十字キー 二層式円盤型 格闘ゲーム最適化高ポーリングレート1000Hz超 競技レベル入力応答背面ボタン マクロ記録 ワンボタン再現 リマッピングGuliKit KK3 マクロデータ共有 リマッピング設定背面ボタン各30秒マクロ記録 ワンボタン再現 リマッピング

ドリフトに悩まされない4000段階TMRスティック、0.00262秒の超低遅延通信、9通りの触覚フィードバック、最長10分のマクロ自動化、Switch 2を含む5プラットフォーム対応──これだけの機能を一台に凝縮しながら、充実のフルセット付属で開封直後から理想の環境が完成する。

「プロ仕様は難しそう」「高すぎる」「どれが本当に信頼できるのか」──そんな迷いを抱えていたすべてのゲーマーに対して、TT MAXは明確な答えを提示します。はじめてのプロコンとしても、勝つための相棒への買い替えとしても、これ以上ないタイミングで、これ以上ない一台をお届けします。

〇「勝手に動く」「反応遅れ」「買い替え」の3大ストレス、これ1台で大幅解消！Switch 2対応＆0.00262s超低遅延の次世代プロコン「GuliKit TT MAX」。【5月16日まで期間限定・日本正規販売記念特別価格】で販売中！楽天お買い物マラソン開催中の今が最大のチャンス！今すぐ楽天でお得にご購入ください！

GuliKit TT MAX 超低遅延コントローラー ブラックGuliKit TT MAX 超低遅延コントローラー グレイ

ドリフト・遅延・買い替えの繰り返し──3つの悩みを一台で大幅解消。Switch 2対応の次世代プロコンを、日本正規代理店の安心サポートとともに手に入れるなら楽天お買い物マラソン終了の5月16日までがお得です。数量限定・在庫がなくなり次第終了となりますので、お早めにご購入ください。

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●「楽天市場」ショップ

ブラック：https://item.rakuten.co.jp/onostore/ono00273/

グレイ： https://item.rakuten.co.jp/onostore/1000000136/

-------製品概要-----------------------------------------------------------

＜商品詳細＞

■ 商品名：GuliKit TT MAX コントローラー

■ 対応OS・バージョン

Nintendo Switch / Switch 2Windows 10 以降Android / iOS

■ 通信規格

Hyperlink2（GuliKit独自次世代通信技術）Bluetooth / 有線接続

■ 内容物

・「TT MAX コントローラー」本体

・PC05コントローラー用コンバーター（超低遅延ワイヤレス接続用）

・交換用ABXYボタンツール・交換用二層式十字キー

・4つの着脱式メタル製背面ボタン

・3種類の高さの異なるスティックキャップ

・Type-C充電ケーブル・専用保護ケース

・取扱説明書

■ 仕様

カラーバリエーション：ブラック、グレイ

スティック：4000段階TMR磁気センサー（720°テンション調整対応）

トリガー：256段階ホールセンサー式（アナログ/デジタル切り替え）

振動：磁気浮上モーター搭載（HD振動/スーパー触覚/ローター振動×3段階）

ジャイロ：高精度6軸ジャイロセンサー

マクロ：最長10分間記録対応（背面ボタンは各30秒）

連射：TURBO（半自動）・AUTO（全自動）対応

RGBライト：5種類のエフェクト搭載

特許機能：PC体感エイム補助機能

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------- 本件に関するお問い合わせ先 -----------------------------------

商品名：GuliKit TT MAX コントローラー

GuliKit日本正規販売代理店

会社名：ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区⾚坂3-11-15 VORT⾚坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

TEL : 03-6869-0665（代表）

受付時間：平日 10:00～17:00

HP：https://www.ono-boeki.com

E-mail : info@ono-corp.com

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