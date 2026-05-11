中小企業向け経営管理AIエージェント「AI CFO」を正式リリース。経営分析・予算策定・ダッシュボードで経営の可視化、3機能同時公開で意思決定を加速

株式会社Metrics

経営分析クラウド「metrics」を提供する株式会社Metrics（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：王 浩南）は、中小企業の経営管理に特化したAIエージェント「AI CFO」を、2026年5月に正式リリースしました。

今回のリリースでは、「経営分析」「予算管理」「ダッシュボード構築」の3機能を同時に公開します。日々の業績把握から、予算策定、着地予測、月次レビューまで、経営管理の幅広い業務において、AIエージェントが分析・提案・作成を支援します。これにより、metricsは、経営管理業務をAIとともに進める「Agentic SaaS」へと進化します。

metricsは現在、全国の税理士法人・会計事務所を通じて提供されており、各事務所の顧問先である中小企業を含め、すでに多くの経営管理の現場で活用されています。2026年6月には、一般企業向けプランの提供も開始する予定です。

リリース背景 ー「SaaS is Dead」時代における、「Agentic SaaS」への進化

ChatGPTやClaudeに代表される汎用AIは急速に進化しており、当社もその恩恵を活かしながら開発を進めています。近年では、「Claudeがあれば十分で、SaaSは不要になる」といった声も聞かれるようになりました。実際、エンジニアであれば、Claude Codeや各種APIを組み合わせることで、多くの業務ツールを自作できる時代になりつつあります。

一方で、汎用AIをそのまま現場業務に導入し、多くのユーザーに安定して提供するには、まだ越えるべき課題があります。特に経営管理の領域では、次のような「AIを実務で活用するためのラストマイル」が残されています。

- 経営データを安全に取り扱う仕組みAI学習への利用を制御する設定など、機密性の高いデータを安心して扱える環境が必要です。- 安定して再現性のある成果を出すための品質設計AIの出力によって、経営ダッシュボードやレポートの構成が毎回変わってしまっては、実務で継続的に利用することは困難です。- AIコネクターの設定・運用を一元管理できる環境従業員が個別にAIコネクターを設定する運用では、管理コストや教育コストが増大します。- 実際の業務フローに合った画面設計と操作体験自然言語による操作が有効な場面はあるものの、すべての業務がチャットだけで完結するわけではありません。

metricsの「AI CFO」は、こうした課題を解決するために開発された、経営管理に特化したAgentic SaaSです。freee・マネーフォワードとのAPI連携、会社ごとのナレッジ管理、税理士・経営者向けの専用UIを一体で設計し、汎用AIだけでは届きにくい経営管理の実務に自然に組み込める体験を提供します。

私たちは、AIの進化によってSaaSが不要になるのではなく、SaaSが汎用AIを業務に適した形で活用する「Agentic SaaS」へ進化していくと考えています。AI CFOは、この考え方に基づき、税理士や経営者が日々の経営判断に必要な情報へ、安全かつスムーズにアクセスできる環境を実現します。

AI CFO 3つの主要機能

（1）経営分析

AI CFOは、損益計算書、キャッシュフロー計算書、貸借対照表といった財務データに加え、会社ごとのナレッジや日々の仕訳データまで参照しながら、経営状況を多面的に分析します。

「前期と比較して」「取引先別に分析して」といった指示を入力するだけで、AIが関連するデータを能動的に探索し、経営上の論点や確認すべきポイントを整理します。ハイレベルな財務数値だけでなく、その背景にある取引や会社固有の事情まで踏まえた分析を支援します。

- 財務データ、会社ナレッジ、仕訳データを横断的に分析- AIが関連データを探索し、異常値や注目すべき変化を抽出- 気になる数値から仕訳明細までワンクリックで確認[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Q8-KiUSmfDI ]

（2）予算作成

AI CFOは、過去の実績や事業計画をもとに、予算の作成を支援します。

予算管理において重要なのは、単に数値を表に落とし込むことではなく、「将来をどのように見通し、どのような前提で事業を進めるか」を考えることです。AI CFOは、経営者や経営支援者との対話を通じて、未来への期待、これまでの課題、事業上の前提を整理しながら、あるべき予算の形を検討します。

そのうえで、予算案の作成や数値の反映、調整作業といった手作業はAIが支援します。これにより、ユーザーは作業そのものではなく、将来の方針や意思決定により多くの時間を使えるようになります。

- AI CFOとの対話を通じて、事業の前提や課題を整理- 過去実績や事業計画をもとに、予算案の作成を支援- 数値入力や調整などの手作業を削減[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Z4_bMRq40X4 ]

（3）ダッシュボード構築

AI CFOは、経営状況を把握するためのダッシュボード構築を支援します。

「売上の推移を見たい」「部門別の利益を比較したい」「経営会議用の画面を作りたい」といった指示を入力するだけで、目的に応じたウィジェットやレイアウトの作成を支援します。顧問先や会社ごとの業種、規模、経営課題に応じて、必要な指標を見やすく整理できます。

これにより、これまで属人的になりがちだったダッシュボード作成を、より再現性のある業務へと変えていきます。

- チャットでの指示から、必要な指標や画面構成を作成- 業種、規模、経営課題に応じたダッシュボードを構築- 月次面談や経営会議に必要な画面作成を支援[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=NGf_LtgYa6g ]

信頼性・セキュリティについて

基盤モデルにはGoogle Gemini系列を採用し、回答精度と応答速度の両立を図っています。会計データはセキュアな環境で処理され、お客様のデータがAIの学習に利用されることはありません。

ロードマップ ー 進化し続けるmetrics

AI CFOは、正式リリース後も継続的に機能を拡張していきます。2026年5月から8月にかけて、以下の機能を順次公開予定です。

- 外部サービス連携Notion、Slack、Google Workspace、Microsoft 365、Salesforce、Stripeなどとの連携に対応予定です。会計データに加え、議事録、チャット、営業データ、在庫データなどを横断的に参照し、より実務に即した経営分析を支援します。- 将来資金繰り計画の作成支援過去の実績、予算、受発注情報をもとに、将来キャッシュフローのシナリオ作成を支援します。資金繰りの見通しを早期に把握し、経営判断に活用できる環境を目指します。- AI CFOスキル・ナレッジストア事務所ごとの分析プロンプトや業務ナレッジを蓄積し、組織全体で再利用できる仕組みを提供予定です。属人的になりがちな経営分析の知見を、組織の資産として活用できるようにします。

中長期的には、AI CFOを「分析を支援するAI」から、提案、承認、実行までを支援するAIエージェントへと進化させていきます。metricsは、経営者や士業の方々が、より本質的な意思決定や顧客支援に集中できる環境の実現を目指します。

2025年11月に提供開始以来、お客様にご活用頂いています

metricsは士業を中心にご活用いただいています（2026年5月時点）。各事務所を通じて、その先にある数百社の企業様の経営管理を間接的に支えています。※ 2026年6月に一般企業向けプランを展開する予定です。

事例抜粋

スタートアップ税理士法人様（https://metrics.finance/case-study/2026-04-22-startup）

みらいと税理士法人様（https://metrics.finance/case-study/2026-04-22-miraito）

エンジョイント税理士法人様（https://metrics.finance/case-study/2026-03-31-enjoint）

伊藤会計事務所（https://metrics.finance/case-study/2026-0331-ito-kaik）

株式会社Metricsについて

会社名：株式会社Metrics

代表者：代表取締役 王 浩南

所在地：兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室

設立：2024年10月

公式サイト：https://metrics.finance/

本件に関するお問い合わせ先：hello@metrics.finance

お問い合わせ

無料プロダクトデモ予約（30分）：https://metrics.finance/demo-request

士業様向け資料ダウンロード：https://metrics.finance/download-for-accounting-firm

その他お問い合わせ：https://metrics.finance/contact-us