【奈良県】職員採用選考試験(保健師、社会福祉職、心理判定員)を実施します！

募集内容

奈良県

試験職種、採用予定人員、職務内容

令和9年4月1日向け募集内容

受付期間

令和8年5月11日（月曜日）～令和8年6月8日（月曜日）正午まで

申込方法

「奈良スーパーアプリ」による電子申請（スマートフォンからの申込みも可能）

試験の詳細や申込フォームについては、奈良県総務部人事課の職員採用選考試験情報のホームページ（以下URL）をご覧下さい。

【URL】 https://www.pref.nara.jp/9063.htm

一次試験日

令和8年6月21日（日曜日）

試験会場

奈良県人権センター〔奈良市大安寺1丁目23-1〕

試験案内

奈良県人事課ホームページ（https://www.pref.nara.jp/9063.htm）において試験案内の情報を掲載しております。

試験案内は次の機関においても令和8年5月11日（月曜日）から配布予定です。

・県庁舎主棟6階 人事課

・県人事委員会事務局（奈良県キャリアサクセスヴィレッジ内）

・県総合庁舎（奈良・郡山・橿原）

・しごとiセンター（奈良・高田）

・奈良県東京事務所（都道府県会館9階）

・奈良まほろば館

・県内ハローワーク（奈良・大和高田・大和郡山・桜井・下市）

問い合わせ先

奈良県総務部人事課

〒630-8501 奈良市登大路町30（県庁舎主棟6階）

電話番号：0742-27-8349