【奈良県】職員採用選考試験(保健師、社会福祉職、心理判定員)を実施します！
奈良県
令和9年4月1日向け募集内容
試験の詳細や申込フォームについては、奈良県総務部人事課の職員採用選考試験情報のホームページ（以下URL）をご覧下さい。
試験案内は次の機関においても令和8年5月11日（月曜日）から配布予定です。
募集内容
試験職種、採用予定人員、職務内容
令和9年4月1日向け募集内容
受付期間
令和8年5月11日（月曜日）～令和8年6月8日（月曜日）正午まで
申込方法
「奈良スーパーアプリ」による電子申請（スマートフォンからの申込みも可能）
試験の詳細や申込フォームについては、奈良県総務部人事課の職員採用選考試験情報のホームページ（以下URL）をご覧下さい。
【URL】 https://www.pref.nara.jp/9063.htm
一次試験日
令和8年6月21日（日曜日）
試験会場
奈良県人権センター〔奈良市大安寺1丁目23-1〕
試験案内
奈良県人事課ホームページ（https://www.pref.nara.jp/9063.htm）において試験案内の情報を掲載しております。
試験案内は次の機関においても令和8年5月11日（月曜日）から配布予定です。
・県庁舎主棟6階 人事課
・県人事委員会事務局（奈良県キャリアサクセスヴィレッジ内）
・県総合庁舎（奈良・郡山・橿原）
・しごとiセンター（奈良・高田）
・奈良県東京事務所（都道府県会館9階）
・奈良まほろば館
・県内ハローワーク（奈良・大和高田・大和郡山・桜井・下市）
問い合わせ先
奈良県総務部人事課
〒630-8501 奈良市登大路町30（県庁舎主棟6階）
電話番号：0742-27-8349