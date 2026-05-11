LongWave、対面接点が受注を左右する業界向けに訪問営業支援サービスを開始

LongWave株式会社

■リリースの概要

訪問営業代行サービス

営業代行・営業支援を行うLongWave株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：古賀勇輝）は、BtoB企業を対象とした訪問営業特化型の営業コンサルティング・実行支援サービスを開始しました。

サービス紹介ページ： https://longwave.co.jp/houmon/

本サービスは、訪問営業を必要とする業界・商材に対して、営業動線の設計から、アポイント獲得、訪問営業、後追い電話、商談化、追客管理、営業体制の仕組み化までを一気通貫で支援するサービスです。

電話やメールだけでは接点化が難しい企業に対して、訪問営業を組み合わせることで、決裁者・現場責任者との関係構築を支援します。

LongWaveは、これまで累計800名以上の営業フリーランスの稼働実績と、1,000名以上の営業フリーランス人材プールを保有しています。業界特性・商材特性・営業フェーズに応じて最適な営業人材をアサインし、単なる営業代行ではなく、営業の仕組みづくりまで伴走します。

お問い合わせ :https://longwave.co.jp/houmon/#contactまずはお気軽にご連絡くださいませ。

■サービス立ち上げの背景

コロナ以降、商談のオンライン化は進みましたが、建設・製造・物流・人材・地方企業などでは、今も対面での関係構築が受注を左右する場面が多くあります。

一方で、多くの企業では「訪問営業できる人材がいない」「営業活動が属人化している」「電話やメールだけでは決裁者・現場責任者に届かない」といった課題を抱えています。

LongWaveでは、これまでの営業支援実績と営業人材ネットワークを活かし、訪問営業の動線設計から実行・追客・管理体制の構築までを支援するサービスを開始しました。

■訪問営業特化型の営業コンサルティング・実行支援

本サービスの最大の特徴は、訪問営業を「人を送り込むだけ」で終わらせず、営業の動線設計から管理体制の構築まで支援する点にあります。

▶ 営業動線の設計

LongWaveでは、ターゲット選定から訪問方法、訪問後の追客まで、商材・業界に合わせた営業動線を設計します。

電話でアポを取得して訪問するだけでなく、必要に応じて飛び込み訪問、名刺・資料設置、後追い電話、再訪問まで組み合わせ、商談化・受注につながる営業フローを構築します。

主な営業フロー：

・ターゲット企業の選定、訪問先リスト作成

・電話アポ、飛び込み訪問などの接点設計

・訪問前のトーク、資料、想定質問の準備

・訪問営業、名刺・資料設置

・後追い電話、再訪問、追客管理

・訪問報告、定例MTGによる改善

▶ 業界特性に合った営業人材のアサイン

LongWaveは、これまで累計800名以上の営業フリーランスを実稼働させてきました。また、1,000名以上の営業フリーランス人材プールを保有しており、業界特性・商材特性・営業フェーズに応じて最適な営業人材をアサインします。

建設業、製造業、物流業、人材紹介・採用支援会社、地方企業向け営業など、訪問営業と相性の良い領域において、現場感や商流理解を持つ人材を選定します。

▶ 長期人材アサインと属人化を防ぐ管理体制

訪問営業は関係構築が重要な一方、担当者個人に情報や顧客接点が偏りやすい営業手法です。

LongWaveでは、業界特性に合った営業人材を中長期でアサインしつつ、活動ログ・訪問報告・商談進捗・次回アクションを管理シートで可視化します。

専任PMが稼働状況と追客状況を管理することで、属人化を防ぎ、訪問営業を再現性のある営業資産として残します。

■導入事例

人材業：日本全国の高校訪問活動を代行

高校生採用を支援する人材業のクライアントに対し、日本全国の高校訪問活動を代行しました。

北は北海道、南は宮崎まで、全国各地の高校に対して訪問営業を実施。年間200名規模の稼働メンバーを配置し、3年間にわたり全国規模の訪問営業体制を構築・運用した実績があります。

製造業：レンガメーカーの販路拡大支援

九州エリアに販路を広げたいという要望をもとに、訪問営業による新規開拓を支援しました。

エリア特性や商材特性に合わせた営業人材をアサインし、対象企業への電話営業と訪問アプローチを実施。対面での関係構築を通じた商談機会の創出を支援しました。

■代表コメント

「日本企業が直面している大きな課題の一つが、営業の属人化と売上の再現性不足です。

訪問営業は、オンライン化が進んだ今だからこそ、差別化につながる重要な営業手段です。一方で、訪問営業は担当者個人に関係性や情報が閉じやすく、管理体制がないまま進めると属人化しやすい側面もあります。

LongWaveは、単に営業人材をアサインするのではなく、営業動線の設計、訪問営業の実行、後追い電話、追客管理、営業情報の可視化までを一気通貫で支援します。

お問い合わせ :https://longwave.co.jp/houmon/#contactまずはお気軽にご連絡くださいませ。

LongWave株式会社

LongWave株式会社は、バイリンガルエンジニアの人材紹介を主軸に、IT開発・営業支援を展開。営業支援では、属人化を排除した再現性ある仕組みづくりを重視し、生成AIやABMなどの先端手法を活用して、戦略設計から実行・改善までを一貫支援しています。