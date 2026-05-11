TVアニメ『進撃の巨人』の描き下ろし ハーネススタイルver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『進撃の巨人』の商品12種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『進撃の巨人』の商品の受注を4月28日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/70,413?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

エレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし ハーネススタイルver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715（税込）, BOX \5,720（税込）

種類 ：全8種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ハーネススタイルver. トレーディングアクリルネームプレート

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \660（税込）, BOX \5,280（税込）

種類 ：全8種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ハーネススタイルver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし エレン ハーネススタイルver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550（税込）, BOX \4,400（税込）

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし ハーネススタイルver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275（税込）, BOX \2,200（税込）

種類 ：全8種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし ハーネススタイルver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275（税込）, BOX \2,200（税込）

種類 ：全8種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし ハーネススタイルver. アクリルブロック

※画像は「描き下ろし エレン ハーネススタイルver. アクリルブロック」を使用しております。

厚さ20mmのアクリルとなっており、存在感のある商品となっております。

お部屋やデスク周りなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \6,578（税込）

種類 ：全5種（エレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジ、集合）

サイズ：（約）15×10cm 厚み：2cm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ハーネススタイルver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし エレン ハーネススタイル・着彩ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300（税込）

種類 ：全8種（エレン着彩ver.、エルヴィン着彩ver.、リヴァイ着彩ver.、ハンジ着彩ver.、エレン線画ver.、エルヴィン線画ver.、リヴァイ線画ver.、ハンジ線画ver.）

サイズ：本体：（約）25.4×8.9cm 台座：（約）10.6×5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ハーネススタイルver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし エレン ハーネススタイル・着彩ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980（税込）

種類 ：全8種（エレン着彩ver.、エルヴィン着彩ver.、リヴァイ着彩ver.、ハンジ着彩ver.、エレン線画ver.、エルヴィン線画ver.、リヴァイ線画ver.、ハンジ線画ver.）

サイズ：本体：（約）17.9×6.4cm 台座：（約）7×7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ハーネススタイルver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし エレン ハーネススタイルver. A3マット加工ポスター」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880（税込）

種類 ：全5種（エレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジ、集合）

サイズ ：A3

素材 ：紙

▼描き下ろし ハーネススタイルver. 75mmオーロラ缶バッジ

※画像は「描き下ろし エレン ハーネススタイルver. 75mmオーロラ缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715（税込）

種類 ：全4種（エレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジ）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼B8硬質ケース

※画像は「エレン B8硬質ケース」を使用しております。



調査兵団の紋章のモチーフ、キャラクターの名前、誕生日をケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660（税込）

種類 ：全4種（エレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジ）

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼描き下ろし 冬の歩みver. 75mmグリッター缶バッジ

※画像は「描き下ろし エレン 冬の歩みver. 75mmグリッター缶バッジ」を使用しております。



エレン、エルヴィン、ハンジ、リヴァイの描き下ろしイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715（税込）

種類 ：全4種（エレン、エルヴィン、ハンジ、リヴァイ）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/70,413?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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