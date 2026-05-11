【大分県初】“私だけの香り”を創るPOPUPが「アミュプラザおおいた」に登場。MY ONLY FRAGRANCE、5/22（金）より6日間限定開催

株式会社フレグランスプロジェクト

京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイ オンリー フレグランス）」を展開する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、2026年5月22日（金）から5月27日（水）までの6日間、「アミュプラザおおいた」1階インフォメーション横にて、期間限定POPUPストア（以下、本POPUP）を開催いたします。これまで九州エリア各県で開催し多くのお客さまにご来店いただいる香りを創る体験を、初めて大分県内で開催し、“世界に一つだけの香り”との出会いの機会をお届けします。

本POPUPでは、店頭でスタッフと対話しながら自分だけの香りを創る「オーダーメイドフレグランス体験」に加え、大分での本POPUPのために特別に調合した限定フレグランス「朝霧（あさぎり）」を販売いたします。

また、通常は中部地方の店舗限定で展開している人気の香り「ブラックピオニー」も、本イベント限定で特別にご用意します。さらに期間中、会場にて税込8,000円以上ご購入いただいたお客さまを対象に、素敵なプレゼントが当たる「香りのくじ引きノベルティ」も実施します。

特設サイト：https://lp.myonlyfragrance.com/popup/oita_202605/

■ 開催背景：九州エリアでの反響を受け、大分へ

MY ONLY FRAGRANCEはこれまで、九州エリアにおいて博多への常設店舗オープンや、熊本・小倉・長崎でのPOPUP開催を通じて、オーダーメイドフレグランスという新しい香りの体験をお届けしてまいりました。

各地での開催を通じて、香りを「選ぶ」だけでなく、自分の感性や思い出、旅先での時間を重ねながら“自分だけの香り”として創る体験に、多くのお客さまから関心をお寄せいただいています。

本POPUPは、これまでの九州エリアでの反響を受け、より多くの方にMY ONLY FRAGRANCEの香り創りを体験いただく機会として開催するものです。温泉地として知られる大分の土地の記憶や空気感を香りに込めながら、日常の中にそっと寄り添う“私だけの香り”との出会いをお届けします。

■大分POPUP限定の香り「朝霧（あさぎり）」が登場

本POPUPでは、大分の風景から着想を得た限定フレグランス「朝霧（あさぎり）」を販売いたします。

朝の温泉に立ちのぼる湯気のように、やわらかく包み込む清らかな香り。光を透かすスチームのヴェールが、石鹸のような透明感とやさしさを運びます。誰の肌にも自然に溶け込む、静かで心ほどけるひとときを表現しました。

本フレグランスは、フレグランスアドバイザーが大分を訪れた際に感じた街の空気や、温泉のある風景から着想を得て調合した香りです。湯けむりが街の中に溶け込むような大分ならではの情景を、若い世代にも親しみやすい、やわらかく透明感のある香りとして仕立てました。

大分POPUP限定フレグランス

名称：「朝霧（あさぎり）」

価格：10ml 3,000円～／50ml 6,500円～／100ml 8,000円～（税込）

販売期間：2026年5月22日（金）～5月27日（水）

販売場所：MY ONLY FRAGRANCE 大分POPUP会場

※数量限定のため、なくなり次第終了となる場合があります。

■ 中部地方限定の人気フレグランス「ブラックピオニー」特別販売

本POPUPでは、通常は中部地方の店舗限定で展開している「ブラックピオニー」も特別に販売いたします。

「ブラックピオニー」は、名古屋エリアでも人気を集めている香りで、SNSやライブ配信などを通じて、他エリアでの取り扱いを希望する声も寄せられていました。今回、本POPUP限定の特別企画として、九州エリアのお客さまにも手に取っていただける機会をご提供いたします。

中部地方限定フレグランス 特別販売

名称：「ブラックピオニー」

香りの説明：爽やかさと華やかさを兼ね備えた香り。甘すぎず、強すぎない上品な香りは貴女の隠れた魅力を引き出します。

価格：10ml 3,000円～／50ml 6,500円～／100ml 8,000円～（税込）

販売期間：2026年5月22日（金）～5月27日（水）

販売場所：MY ONLY FRAGRANCE 大分POPUP会場

■ 税込8,000円以上の購入で「香りのくじ引きノベルティ」に参加可能

期間中、本POPUP会場にて税込8,000円以上ご購入いただいたお客さまを対象に、素敵なプレゼントが当たる「香りのくじ引きノベルティ」を実施いたします。3mlサイズの香り全4種（うち1種はシークレット）からランダムで1つが当たる、フレグランスが入ったカプセルです。どの香りが出るかは開けてからのお楽しみ。普段は選ばないタイプの香りとの、新しい出会いにもなります。

■ MY ONLY FRAGRANCEのオーダーメイドフレグランス体験

MY ONLY FRAGRANCEでは、店頭でスタッフと対話しながら、好みや気分、使いたいシーンに合わせて自分だけの香りを調合できます。

香りを一つずつ試しながら、「好き」「心地いい」と感じる香りを選び取っていく時間は、自分の感性と向き合う体験でもあります。完成した香りは、日常に寄り添う一本としてはもちろん、旅の記憶や大切な人との時間を残す香りとしてもお楽しみいただけます。

本POPUPでは、通常店舗と同様に、世界に一つだけの香りを創る「オーダーメイドフレグランス体験」を実施いたします。

■ 大分POPUP開催概要

開催期間：2026年5月22日（金）～5月27日（水）

営業時間：10:00～20:00

開催場所：アミュプラザおおいた 1階 インフォメーション横

所在地：〒870-0831 大分県大分市要町1-14

展開内容：

・オーダーメイドフレグランス体験

・大分POPUP限定フレグランス「朝霧」販売

・中部地方限定「ブラックピオニー」特別販売

・シングルフレグランス販売

・香りのくじ引きノベルティ

販売価格：10ml 3,000円～／50ml 6,500円～／100ml 8,000円～（税込）

予約方法：（公式LINE専用フォーム（公式LINE）、または各店舗Instagram DM（Instagram）にて受付

特設サイト：https://lp.myonlyfragrance.com/popup/oita_202605/

■ 「MY ONLY FRAGRANCE」について

「MY ONLY FRAGRANCE」は、1億1043万通り以上の香りから“私だけの香り”を調合できるオーダーメイドフレグランス専門店です。“香りで世界を変えていく”というビジョンのもと、京都・東京・名古屋・横浜・成田・大阪などに全13店舗を展開。香りを通じた自己表現・記憶・つながりを提案しています。

また、MY ONLY FRAGRANCEでは、香りを創ること自体に加え、香りをきっかけに自分の感性と向き合い、言葉にし、誰かに伝えられるようになる時間を大切にしています。店頭では、調合の工程を目の前で体験できる特別な時間が多くのお客さまに愛され続けています。

MY ONLY FRAGRANCEサイトURL：https://myonlyfragrance.com/

■ 株式会社フレグランスプロジェクトについて

株式会社フレグランスプロジェクトは、MY ONLY FRAGRANCEの運営をはじめ、フレグランスの製造・販売、催事の企画運営、文化体験事業を手がけています。法人向けには、香りの企画・調合から納品までを一貫して支援するオーダーメイド／OEMサービスも展開し、ブランド体験や空間演出への“香り”の導入を支援しています。

■会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：〒600-8024 京都府京都市下京区天満町271-2

設立：2023年4月1日

代表者：代表取締役 和田慎平

事業内容：フレグランスの製造・販売、フレグランスの企画、催事、文化体験事業

企業サイトURL：https://fragrance-pj.com/