生成AI「Claude」×特許技術で読み解く、マーケティングROI分析の最前線【5月27日(水)15時～無料オンラインセミナー】

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、2026年5月27日(水)15時より、『【マーケティングセミナー】オンライン Claudeで実現した消費者調査によるＭＭＭの分析ダッシュボードを解説』を開催いたします。

セミナー概要

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-06/wmgdx

2026年に入り、生成AI「Claude」はマーケティング業務においても本格的な活用が進んでいます。

本セミナーでは、生成AI「Claude」と特許技術を組み合わせることで実現した、新たなマーケティングROI分析の捉え方を取り上げます。

ゲストには、Freeasyアンバサダーであり、マーケティング・アナリストとして活躍する株式会社秤 代表取締役社長・小川貴史氏、そして元オリエンタルランドのマーケティングリサーチャー・山本 寛氏をお迎えします。

小川氏が特許を取得した「消費者調査MMM（マーケティング・ミックス・モデリング）」を軸に、生成AIやデータ分析を活用したマーケティングROIの考え方、分析結果の読み解き方、実務へのつなげ方について、トークセッション形式で掘り下げていきます。

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-06/wmgdx

＜このような方におすすめ＞

・確率モデルなどを駆使したマーケティング・インテリジェンス領域の分析の活用に興味がある方

・マーケティング・コミュニケーション施策の投資の妥当性を判断する実践的な方法について知りたい方

講師紹介

マーケティング・アナリスト 株式会社秤 代表取締役社長 小川 貴史氏

電通ダイレクトでマスとデジタルの最適化をテーマにした分析と改善に注力。

NTTデータ子会社のデジタルマーケティング支援会社のネットイヤーグループでコンサルティング経験を積み、2019年12月に法人設立。

著書に「Excelでできるデータドリブン・マーケティング」、「その決定に根拠はありますか？確率思考でビジネスの成果を確実化する」。

宣伝会議「マーケティング分析講座」、Schoo特別講師、マーケティング業界向けイベントでの講演多数（2020年から2023年3月までのべ4,000人以上に講義または講演）

マーケティングリサーチャー 山本 寛氏

1975年生まれ。

新卒入社の（株）オリエンタルランドで2009年よりマーケティングリサーチャーのキャリアを歩み始める。2017年に人材紹介のパーソルキャリア（株）に転職し、その後2023年より、リサーチャーの専門職として総合エンターテイメント企業に在籍中。また、2020年から個人としても複数社を支援し、2025年に桜美林大学非常勤講師も勤める。

事業会社側のリサーチャーとして、アンケート調査・インタビュー調査・観察調査など複数の手法を組み合わせて、リサーチや顧客理解メソッドなど、顧客インサイトを見出す活動を継続中。

開催概要

セミナー名：【マーケティングセミナー】オンライン

Claudeで実現した消費者調査によるＭＭＭの分析ダッシュボードを解説

配信日時：2026年5月27日（水）15:00～16:00

配信方法：Zoom（オンラインセミナー）

参加費：無料

主催：アイブリッジ株式会社

注意事項

・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。

・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。

・過去に実施したセミナーと重複する内容がございます。

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-06/wmgdx

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy-survey.com/contact/