次世代アスリートのキャリア観を変える。Dual Grit FC、市川学園サッカー部と合同練習会を実施

株式会社Re-gritPartners

株式会社Re-grit Partners（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山木智史、以下「当社」）が運営するDual Grit FCは 、市川学園総合グラウンドにて、文武両道を実践する市川学園サッカー部（千葉県市川市）との合同練習会を2026年3月20日(金)に実施しました。

本取り組みは、アスリートの新たなキャリア観として注目される「デュアルキャリア」の思想を、将来の進路選択を控える高校生に対して実践的に伝えることを目的としています。

Dual Grit FC概要 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000034549.html

■実施背景｜「競技かキャリアか」を超える新たな選択肢

Dual Grit FCは、アスリートが競技だけでなく、ビジネスのフィールドでもキャリアを構築していく「デュアルキャリア」の実現を掲げて活動しています。

スポーツ界では、競技引退後のキャリアに対する不安や、ビジネスにおけるスキルや経験の不足が課題とされてきました。こうした状況の中で、「競技に専念するか、将来に備えるか」という二者択一ではなく、競技キャリア形成を両立する次世代ロールモデルを提示していく必要があると当社は考えています。

今回の取り組みは、Dual Grit FC所属GK・高島康四郎が過去に市川学園サッカー部でコーチを務めていたご縁をきっかけに実現しました。Dual Grit FCの「競技への挑戦を諦めることなく、ビジネスでも最高峰を目指す人材輩出」という構想のもと、文武両道を実践する同校の生徒に対し、新たなキャリア観を提示する機会として企画いたしました。

■市川学園について

市川学園は、東京大学や京都大学をはじめとする難関大学への多数の進学実績を持つ、千葉県有数の進学校です。その教育方針は、学業と部活動の両立を高いレベルで実現しており、競技とキャリアの両立を掲げるDGFCの思想とも高い親和性を持っています。

今回ご協力いただいた男子サッカー部（高等部）には約80名以上の部員が在籍しており、「文武両道」を掲げながら競技力の向上にも取り組んでいます。また、今年度より高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2025 千葉県リーグ3部に所属し、さらなる成長を目指しています。

■当日の様子｜競技力向上とキャリア観形成を同時に促すプログラムを実施

当日は、パス＆コントロールやボール回しといった基礎トレーニングに加え、ポジション別トレーニングやゲーム形式のセッションを実施しました。

基礎トレーニングでは、技術的なポイントやプレー時の声かけに関する指導を行い、生徒たちはそれらを意識したプレーに取り組みました。ポジション別トレーニングやゲーム形式の場面においても、技術面に加え、仲間とのコミュニケーションやゴールへ向かう意識といった要素について実践的な指導が行われました。

Dual Grit FCの選手は、自身の競技経験に加え、ビジネスの現場で培った思考や姿勢も踏まえながら指導を行い、競技とキャリアの両面に通じる学びを提供しました。

■今後の展開｜競技とキャリアの両立を体現するロールモデル創出へ

Dual Grit FCが掲げる「デュアルキャリア」は、競技人生にもビジネスキャリアにも主体的に向き合い、自らの可能性を最大化するための構想です。そして、学業と部活動の両立を高いレベルで実践し続ける市川学園の姿勢は、その思想と高い親和性を持っています。

今後もDual Grit FCは、学業と部活動を高いレベルで両立する教育機関との連携を通じて、次世代アスリートに向けたキャリア教育の機会創出を推進し、競技とキャリア形成の両立を体現するロールモデルの創出に取り組んでまいります。

■代表者コメント

市川学園 代表生徒からのコメント（※一部抜粋）

・Dual Grit FCとの交流を通じて、技術的な面だけでなく、チームの良い雰囲気づくりやポジティブな声かけと意識を学びました。自分たちのチームの三原則でもある「団結・声・全力」につながる濃い時間をサッカーを楽しみながら過ごすことができました。

・今までにない練習で、実践さながらのパススピードや敵を想定した動き出しを学ぶことができました。自分のポジションで行った練習だけでなく、他のポジションの練習もして様々な技術を吸収していきたいです。

・Dual Grit FCの選手たちとのトレーニングをさせていただく中で、止める・蹴るの基礎技術の高さに驚きました。これからの練習の時には、もっと集中力を上げて精度を高めていきたいと思いましたし、チームとしての雰囲気が明るくて、プレー外のところでも学べることがたくさんあったので自分のチームに活かしたいです。

・元プロや選手権で活躍したプレーヤーの方々に実践していただいた一つひとつの技術や考え方に驚きました。ここまでこだわった練習はしたことがなく、自分がまだどれだけ上手くなれるかも同時に分かりました。

合津 裕貴｜Dual Grit統括責任者

市川学園サッカー部の皆様とご一緒できたことを、心より嬉しく思います。

難関大学への高い進学実績を持つ進学校でありながら、サッカーにも真摯に向き合い、高いレベルで文武両道を体現されている皆様の姿は、私たちDualGritが目指す世界観そのものだと感じました。競技と学業、さらにはその先のキャリアまで、いずれも妥協せず挑戦していく姿勢は、これからの時代においてますます価値を持つものだと考えています。

今回の取り組みが、生徒の皆様にとって将来の可能性を広げる一助となり、次世代のロールモデル創出につながることを願っています。今後もDualGritは、スポーツに本気で向き合う若い世代を後押しする取り組みを推進してまいります。

高島康四郎｜Dual Grit FC GK

私がかつて市川学園サッカー部の生徒様を指導させていただいたご縁があり、今回のイベント開催につながりました。学業とスポーツの両立という道を選ばれている同校の皆様は、私たちと近しい挑戦に取り組まれていると感じております。

当時指導していた生徒の皆様はすでに卒業されており、再会は叶いませんでしたが、今回の合同練習会を通じて、先輩方の想いがしっかりと受け継がれていることを感じました。温かさと、心からサッカーを楽しむ姿は、当時と変わらないものでした。今後も、デュアルで目標達成に挑む仲間として、互いに高め合いながら取り組みを進めていければ幸いです。

■Dual Grit FCについて

Dual Grit FCは、株式会社Re-grit Partnersが運営するフットボールクラブです。「競技かキャリアか」という従来の二者択一に一石を投じ、サッカーとビジネスの両立を前提とした新たなキャリアのあり方を提示しています。競技力の向上と個人の成長を両立することで、サッカーを起点とした新たな価値創出を目指しています。

■組織概要- クラブ名：Dual Grit FC- 運営会社：株式会社Re-grit Partners- 本拠地：東京都千代田区- 設立：2026年2月- 活動内容：社会人サッカークラブの運営、選手育成、キャリア支援 ほか- コンセプト：「競技かキャリアか」という二者択一を超えた、両立型フットボールクラブ