『2026 埼玉飯能音楽祭』を2026年10月11日(日)に開催決定！「チケットペイ」にて申し込み受付開始！

株式会社ペイメントフォー

さくまひできさんと、花魁、高尾太夫、サムライライン 今だけの日本の美と音楽、パフォーマンスをお楽しみください。

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■イベント詳細

イベント名：【第1部】2026 埼玉飯能音楽祭【S席（スペシャルシート）】

開催日：2026年10月11日(日) 13:00 開場 14:00 開演

会場名：飯能市民会館 大ホール

出演者：さくまひでき、かのうみゆう、AiAi、和楽器カルテット サイタマ ティック、SOMELINEZ、夕芽、和nagomi、りこまお、有薗利彦、よさこい華舞旗

チケット代金：

入場チケット 12,000円

ペアチケット 10,000円

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61689

イベント名：【第1部】2026 埼玉飯能音楽祭【一般・中学生以下・車椅子席】

開催日：2026年10月11日(日) 13:00 開場 14:00 開演

会場名：飯能市民会館 大ホール

出演者：さくまひでき、かのうみゆう、AiAi、和楽器カルテット サイタマ ティック、SOMELINEZ、夕芽、和nagomi、りこまお、有薗利彦、よさこい華舞旗

チケット代金：

一般 6,000円

中学生以下 3,000円

車椅子席 3,000円

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61743

イベント名：【第2部】2026 埼玉飯能音楽祭【S席（スペシャルシート）】

開催日：2026年10月11日(日) 17:00 開場 18:00 開演

会場名：飯能市民会館 大ホール

出演者：さくまひでき、かのうみゆう、AiAi、和楽器カルテット サイタマ ティック、SOMELINEZ、夕芽、和nagomi、りこまお、有薗利彦、よさこい華舞旗

チケット代金：

入場チケット 12,000円

ペアチケット 10,000円

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61744

イベント名：【第1部】2026 埼玉飯能音楽祭【一般・中学生以下・車椅子席】

開催日：2026年10月11日(日) 17:00 開場 18:00 開演

会場名：飯能市民会館 大ホール

出演者：さくまひでき、かのうみゆう、AiAi、和楽器カルテット サイタマ ティック、SOMELINEZ、夕芽、和nagomi、りこまお、有薗利彦、よさこい華舞旗

チケット代金：

一般 6,000円

中学生以下 3,000円

車椅子席 3,000円

販売ページ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61745

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーです。

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com/

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

株式会社ペイメントフォー

チケットペイグループ

問合せフォーム：https://weborder.payhub.jp/entry/73