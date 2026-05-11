バランス充電機能搭載のマキタ互換バッテリー - 人気YouTuber「サトシの趣味部屋」監修『VOLT LAB BALANCE CORE 18V 6.0Ah』発売

株式会社シェード

株式会社シェード(本社:東京都品川区西五反田)は、同社が新たに立ち上げた電動工具用バッテリーブランド 「VOLT LAB(ボルトラボ)」 より、互換バッテリー検証ジャンルで圧倒的な支持を集める 人気YouTuber「サトシの趣味部屋」 とタッグを組み共同開発した次世代マキタ互換バッテリー 「VOLT LAB BALANCE CORE 18V 6.0Ah」 を、2026年5月9日(金) より発売いたしました。

■ 人気YouTuber「サトシの趣味部屋」が約2年かけて本気で作った互換バッテリー

VOLT LAB BALANCE CORE 18V 6.0AhYouTubeチャンネル「サトシの趣味部屋」

「サトシの趣味部屋」 は、マキタ純正・互換電動工具・互換バッテリーを 実際に使い、検証し、分解までして中身を確認する 徹底検証スタイルで、互換バッテリー購入を検討するユーザーから絶大な信頼を獲得している人気YouTubeチャンネルです。「買う前に必ず見ておきたい検証系チャンネル」として、業界内でも一目置かれる存在となっています。

そのサトシ氏が 「ユーザー目線で本当に使える互換バッテリーを作りたい」 と株式会社シェードと約2年間タッグを組み、Waitley社の技術部門との度重なる検証を経て完成させたのが本製品です。有名YouTuberの名義を借りただけのコラボ商品ではなく、互換バッテリーを知り尽くした検証者の視点で本気で開発された一品 となっています。

動画「【超必見】遂にバランス充電機能搭載！「サトシの趣味部屋」コラボの究極のマキタ互換バッテリー「BALANCE CORE」爆誕!!」もチャンネルにて公開中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Wa0-izt3ZXs ]

https://www.youtube.com/watch?v=Wa0-izt3ZXs

■ 製品の主な特徴1. バランス充電機能 - 純正にもない機能を搭載バランス充電機能について

互換バッテリー最大の故障原因「セルバランスの崩れ」を、10Ωのバイパス抵抗で電圧の高いセルを放電させ自動補正。マキタ純正バッテリーにも搭載されていない機能で長寿命化を実現します。

■ 製品の主な特徴2. PD65W USB Type-C 入出力対応Type-C入出力に対応

専用充電器なしでもPD65W急速充電が可能。逆にスマホ・タブレット・ノートPCを充電できる大型モバイル電源としても使え、現場・車中泊・キャンプ・防災用途にも活躍します。

■ 製品の主な特徴3. 低電圧カットオフ機能カットオフ機能を搭載

セルあたり2.5V/パック全体12.5V以下で自動遮断。互換バッテリーで起きやすい過放電トラブルを防ぎます。

■ 製品の主な特徴4. 定格40A・瞬間最大100Aの高出力SUNPOWER社製のセルを採用

18V 6.0Ah(108Wh)、SUNPOWER製 INR18650-3000mAhセルを採用。高負荷工具でも安定したパワーを発揮します。

■ 製品の主な特徴5. 厳格な品質管理国内第三者機関での検査

工場での厳密なセル選別+ 国内第三者機関 での機能・安全性検査をクリア。

製品仕様

■「VOLT LAB」 - 純正を越える機能・品質を追求するシェードの新バッテリーブランド

VOLT LAB ロゴ

「VOLT LAB(ボルトラボ)」 は、超強力電動ブロワー「AERO TOOLS」シリーズなどを展開する株式会社シェードが新たに立ち上げた電動工具用バッテリーの新ブランドです。 従来の互換バッテリーが訴求してきた「純正より安い」という価値軸ではなく、純正バッテリーには搭載されていない機能や純正を越える品質や性能を追求する ことをコンセプトに掲げて開発を行うことで「互換=安かろう悪かろう」というイメージを根本から覆し、ユーザーが本当に使いたくなる次世代バッテリーを世に送り出すことを目指します。 その第一弾フラッグシップモデルが、本製品 「BALANCE CORE 18V 6.0Ah」 です。

AERO TOOLS MK-2 イメージ

■ 発売概要・販売チャネル

発売日:2026年5月9日(金)

製品名:VOLT LAB BALANCE CORE 18V 6.0Ah

Amazon「シェード・ダイレクト」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZSLRQNW?th=1

楽天市場「ツールスタイル」

https://item.rakuten.co.jp/shade02/he-bat11volt101/

楽天市場「モノズキ」

https://item.rakuten.co.jp/willgo/he-bat11volt101/

Yahoo!ショッピング「モノズキ」

https://store.shopping.yahoo.co.jp/willgo/he-bat11volt101.html

au PAY マーケット「モノズキ」

https://wowma.jp/item/777328642