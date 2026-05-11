『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』のケロロ小隊 ティーカップ＆ソーサーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の商品3種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の商品の受注を4月27日 （月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1343,2019?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1343,2019?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼ケロロ小隊 ティーカップ＆ソーサー

ケロロ、タママ、ギロロ、クルル、ドロロの描き起こしイラスト、モチーフをカップ＆ソーサーに仕上げました。

星空をイメージしたデザインとなっております。

食器としてはもちろん、お部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけるアイテムです。

日常生活の様々なシーンでご活用ください。※食洗機の使用はお控えください。

▽仕様

価格 ：\5,478(税込)

サイズ：カップ：（約）口径9.8×高さ6.1cm ソーサー：（約）直径15.8×高さ2.1cm

素材 ：陶器

▼集合 BIGアクリルスタンド

※画像は「集合 BIGアクリルスタンド ver.A」を使用しております。

ケロロたちのイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全3種（ver.A、ver.B、ver.C）

サイズ：本体：（約）13.7×10.4cm 台座：（約）9.8×3.2cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ケロロ小隊 アクリルコースター

ケロロ、タママ、ギロロ、クルル、ドロロの描き起こしイラスト、モチーフをアクリルコースターに仕上げました。

星空をイメージしたデザインとなっております。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\1,078(税込)

サイズ：（約）直径90mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1343,2019?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1343,2019?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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