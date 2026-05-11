ME-Qのオリジナルアラームクロック印刷サービスが新登場！1個から写真やイラストをプリントして作成可能！（2026/05/11）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、1個から作れるオリジナルグッズ制作サービスを展開しています。この度、新たに「オリジナルアラームクロック」印刷サービスを開始しました。

オリジナルアラームクロックは、文字盤部分へお気に入りの写真やイラスト、ロゴなどをフルカラーでプリントできる目覚まし時計です。推し活グッズやイベントグッズ、学校グッズ、記念品、プレゼント、ノベルティなど幅広い用途におすすめ。コンパクトな卓上サイズで、デスクやベッドサイドにも飾りやすく、毎日を自分らしく彩るアイテムとして活躍します。

印刷面にはアルミプレートを採用し、UVインクジェット印刷によって鮮やかで高品質な仕上がりを実現。ホワイト・ピンク・ブラックの3色展開で、お好みに合わせて選べます。

ME-Qでは、スマホやパソコンから簡単にデザイン作成ができるシミュレーターを用意しており、初心者でも手軽にオリジナルグッズ制作が可能です。

この機会にぜひ、自分だけのオリジナルアラームクロック作りをお楽しみください！

▽オリジナルアラームクロック

https://www.me-q.jp/topic/alarm-clock

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【商品の特徴】

◆ 1個からオリジナル制作可能！小ロット注文にも対応

1個から気軽に作成できるので、自分用はもちろん、推し活グッズやプレゼント、ノベルティ制作にも最適です。

◆ 写真やイラストをフルカラー印刷できる目覚まし時計

文字盤部分へオリジナルデザインをプリント可能。お気に入りの写真やイラスト、ロゴを鮮やかに再現できます。

◆ UVインクジェット印刷で高品質な仕上がり

UVインクジェット印刷（CMYK出力）を採用し、細かなデザインやカラーも美しく表現します。

◆ コンパクトサイズでインテリアにもおすすめ

約105×107×40mmの卓上サイズで、デスクやベッドサイドにも置きやすく、インテリア感覚で楽しめます。

◆ 推し活グッズやイベント記念品にも人気

推し活グッズや学校グッズ、イベントノベルティ、記念品、写真入りギフトなど幅広いシーンで活躍します。

◆ ホワイト・ピンク・ブラックの3色展開

本体カラーはホワイト・ピンク・ブラックをご用意。デザインや用途に合わせて選択できます。

◆ スマホから簡単にデザイン作成・注文可能

専用シミュレーターを使えば、スマホやパソコンから簡単にデザイン作成・注文ができます。

▽オリジナルアラームクロック

https://www.me-q.jp/topic/alarm-clock

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルアラームクロックを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225