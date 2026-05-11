SLY(スライ)よりRockfish Weatherwear(ロックフィッシュウェザーウェア)とのコラボレーションアイテムを発売

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株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランド「SLY(スライ)」は、イギリス発のライフスタイルウェアブランド「Rockfish Weatherwear(ロックフィッシュウェザーウェア)」とのコラボレーションアイテムを発売いたします。




本コラボレーションでは、Rockfish Weatherwearの人気モデル「BLISS」をベースに、SLYならではのブリティッシュロックのムードを落とし込んだ限定デザインを展開します。


本作では、「BLISS」にオリジナル柄を採用し、本コラボレーションでしか手に入らないエクスクルーシブカラーに仕上げました。


数量限定での展開となるスペシャルモデルです。



さらに、国内ではSLYのみで展開する専売カラーのレインブーツも登場。


クラシックなレースアップディテールを取り入れ、機能性とデザイン性を兼ね備えた、デイリースタイリングにも自然に溶け込む一足に仕上げました。


ここでしか出会えない特別感も魅力のひとつです。
















■商品詳細





NAME：ROCKFISH x SLY BLISS SNEAKERS


PRICE：\18,700 tax in


NUMBER：030JSZ01-4681


COLOR：MULTI


SIZE：23, 24, 25cm


※Rockfish WeatherwearとSLYのコラボレーションアイテム




NAME：FLATFORM LACEUP RAINBOOTS_LONG


PRICE：\23,100 tax in


NUMBER：030JS201-4401


COLOR：BLACK


SIZE：23, 23.5, 24, 24.5cm


※国内ではSLY専売カラーとなっております


※SLY直営店、SHEL’TTER WEBSTOREのみでの販売となります



■発売詳細



2026年5月21日(木)より順次発売


・SLY直営店、The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店


・SHEL’TTER WEBSTORE （https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/）


・ZOZOTOWN（https://zozo.jp/brand/sly/）




【 ABOUT Rockfish Weatherwear 】


2004年、イギリスのサウスウエストイングランドのコーンウォールでスタート。


カントリーサイドのライフスタイルをベースに


伝統的な感性とクラシックさを加えたブランドです。


季節に応じたスタイリングとファッションを追求し、


イギリス特有の四季折々の気候を考慮したブリティッシュウェザーウェアを展開。




【 SLY BRAND CONCEPT 】


「Casual」「Girly」「Mode」をベースに発信する、ディテールへのこだわりが詰まった、


どこか必ず女性らしさを感じるアーバンスタイル。


さまざまなエッセンスをミックスした、時代の空気を体現するコレクションを展開。


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SLY HP　https://sly.jp


SLY WEBSTORE　 https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/


SLY Official Instagram　＠sly_official(https://www.instagram.com/sly_official/)


SLY Official X　https://x.com/SLYOFFICIAL



＜会社概要＞


・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)


・ 創業： 2000年3月


・ 代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之


・ 所在地： 〒153-0042 東京都目⿊区⻘葉台4-7-7 ⻘葉台ヒルズ


(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/


(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS