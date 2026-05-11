SLY(スライ)よりRockfish Weatherwear(ロックフィッシュウェザーウェア)とのコラボレーションアイテムを発売
株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランド「SLY(スライ)」は、イギリス発のライフスタイルウェアブランド「Rockfish Weatherwear(ロックフィッシュウェザーウェア)」とのコラボレーションアイテムを発売いたします。
本コラボレーションでは、Rockfish Weatherwearの人気モデル「BLISS」をベースに、SLYならではのブリティッシュロックのムードを落とし込んだ限定デザインを展開します。
本作では、「BLISS」にオリジナル柄を採用し、本コラボレーションでしか手に入らないエクスクルーシブカラーに仕上げました。
数量限定での展開となるスペシャルモデルです。
さらに、国内ではSLYのみで展開する専売カラーのレインブーツも登場。
クラシックなレースアップディテールを取り入れ、機能性とデザイン性を兼ね備えた、デイリースタイリングにも自然に溶け込む一足に仕上げました。
ここでしか出会えない特別感も魅力のひとつです。
■商品詳細
NAME：ROCKFISH x SLY BLISS SNEAKERS
PRICE：\18,700 tax in
NUMBER：030JSZ01-4681
COLOR：MULTI
SIZE：23, 24, 25cm
※Rockfish WeatherwearとSLYのコラボレーションアイテム
NAME：FLATFORM LACEUP RAINBOOTS_LONG
PRICE：\23,100 tax in
NUMBER：030JS201-4401
COLOR：BLACK
SIZE：23, 23.5, 24, 24.5cm
※国内ではSLY専売カラーとなっております
※SLY直営店、SHEL’TTER WEBSTOREのみでの販売となります
■発売詳細
2026年5月21日(木)より順次発売
・SLY直営店、The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店
・SHEL’TTER WEBSTORE （https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/）
・ZOZOTOWN（https://zozo.jp/brand/sly/）
【 ABOUT Rockfish Weatherwear 】
2004年、イギリスのサウスウエストイングランドのコーンウォールでスタート。
カントリーサイドのライフスタイルをベースに
伝統的な感性とクラシックさを加えたブランドです。
季節に応じたスタイリングとファッションを追求し、
イギリス特有の四季折々の気候を考慮したブリティッシュウェザーウェアを展開。
【 SLY BRAND CONCEPT 】
「Casual」「Girly」「Mode」をベースに発信する、ディテールへのこだわりが詰まった、
どこか必ず女性らしさを感じるアーバンスタイル。
さまざまなエッセンスをミックスした、時代の空気を体現するコレクションを展開。
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SLY HP https://sly.jp
SLY WEBSTORE https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/
SLY Official Instagram ＠sly_official(https://www.instagram.com/sly_official/)
SLY Official X https://x.com/SLYOFFICIAL
＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)
・ 創業： 2000年3月
・ 代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
・ 所在地： 〒153-0042 東京都目⿊区⻘葉台4-7-7 ⻘葉台ヒルズ
(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/
(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS