SLY(スライ)よりRockfish Weatherwear(ロックフィッシュウェザーウェア)とのコラボレーションアイテムを発売

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランド「SLY(スライ)」は、イギリス発のライフスタイルウェアブランド「Rockfish Weatherwear(ロックフィッシュウェザーウェア)」とのコラボレーションアイテムを発売いたします。

本コラボレーションでは、Rockfish Weatherwearの人気モデル「BLISS」をベースに、SLYならではのブリティッシュロックのムードを落とし込んだ限定デザインを展開します。

本作では、「BLISS」にオリジナル柄を採用し、本コラボレーションでしか手に入らないエクスクルーシブカラーに仕上げました。

数量限定での展開となるスペシャルモデルです。

さらに、国内ではSLYのみで展開する専売カラーのレインブーツも登場。

クラシックなレースアップディテールを取り入れ、機能性とデザイン性を兼ね備えた、デイリースタイリングにも自然に溶け込む一足に仕上げました。

ここでしか出会えない特別感も魅力のひとつです。

■商品詳細

NAME：ROCKFISH x SLY BLISS SNEAKERS

PRICE：\18,700 tax in

NUMBER：030JSZ01-4681

COLOR：MULTI

SIZE：23, 24, 25cm

※Rockfish WeatherwearとSLYのコラボレーションアイテム

NAME：FLATFORM LACEUP RAINBOOTS_LONG

PRICE：\23,100 tax in

NUMBER：030JS201-4401

COLOR：BLACK

SIZE：23, 23.5, 24, 24.5cm

※国内ではSLY専売カラーとなっております

※SLY直営店、SHEL’TTER WEBSTOREのみでの販売となります

■発売詳細

2026年5月21日(木)より順次発売

・SLY直営店、The SHEL'TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店

・SHEL’TTER WEBSTORE （https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/）

・ZOZOTOWN（https://zozo.jp/brand/sly/）

【 ABOUT Rockfish Weatherwear 】

2004年、イギリスのサウスウエストイングランドのコーンウォールでスタート。

カントリーサイドのライフスタイルをベースに

伝統的な感性とクラシックさを加えたブランドです。

季節に応じたスタイリングとファッションを追求し、

イギリス特有の四季折々の気候を考慮したブリティッシュウェザーウェアを展開。

【 SLY BRAND CONCEPT 】

「Casual」「Girly」「Mode」をベースに発信する、ディテールへのこだわりが詰まった、

どこか必ず女性らしさを感じるアーバンスタイル。

さまざまなエッセンスをミックスした、時代の空気を体現するコレクションを展開。

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SLY HP https://sly.jp

SLY WEBSTORE https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/

SLY Official Instagram ＠sly_official(https://www.instagram.com/sly_official/)

SLY Official X https://x.com/SLYOFFICIAL

＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業： 2000年3月

・ 代表者： 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地： 〒153-0042 東京都目⿊区⻘葉台4-7-7 ⻘葉台ヒルズ

(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/

(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS