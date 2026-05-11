地域の優良シニアと企業をつなぐ新組織「下野新聞ライフサポートクラブ　はっぴいえんど」発足

株式会社下野新聞社

下野新聞社（栃木県宇都宮市）は、人生100年時代を迎え、地域シニアとその家族が安心して未来を描ける社会を目指し、下野新聞購読者向けの新しい会員組織「下野新聞ライフサポートクラブ はっぴいえんど」を設立いたします。

これに伴い、本組織の趣旨に賛同し、シニア世代へ価値ある情報やサービスを共に提供する協賛企業の募集を開始いたしました。

「はっぴぃえんど」ロゴマーク詳細を見る :https://www.shimotsuke.co.jp/feature/happyend/

現在、多くのシニア世代が「人生をどう締めくくるか」という課題に直面しています。近年注目される「終活」は、葬儀の準備にとどまらず、人生のゴールを見据えることで「今をより豊かに生きる」ための前向きな取り組みへと進化しています。

下野新聞社は、地域に根差したメディアとして、こうした前向きな生き方を志向する皆さまの期待に応えるべく、「終活」を主軸とした信頼性の高い情報と体験の機会を提供する会員組織を立ち上げました。弊社が地元栃木で長年培ってきた媒体力・信頼性と、協賛企業が持つ高度な専門性を融合させることで、読者の不安を安心へと変える確かな情報提供を行ってまいります。

【名称】下野新聞ライフサポートクラブ はっぴぃえんど

【内容】下野新聞を購読している、健康や生活に意欲的なシニア層とその家族向けに、終活を主軸にした質の高い情報や体験機会を提供する有料会員組織

【特徴】新聞社とのタイアップにより、ブランド信頼性の向上や媒体、体験機会を通じ、「真にニーズにある層」との深い接点提供

●質の高い会員基盤

●会報誌、セミナー、イベント開催により、継続的な接点を構築

●終活を主軸に、健康、生きがいなど厳選されたコンテンツを発信

詳細を見る :https://www.shimotsuke.co.jp/feature/happyend/

下野新聞ライフサポートクラブ はっぴぃえんど事務局

下野新聞社ビジネス局ビジネスソリューション部内

TEL：028-625-1104（平日9:00～17:00）