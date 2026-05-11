【リラックスを妨げる衣類の「ノイズ」とは？】働き世代の約8割が期待！チクチクや締め付けを排除した「ゼロストレス」なルームウェアが休息状態へのスイッチに

株式会社String

株式会社String（所在地：兵庫県尼崎市、代表取締役：松原 誠）は、１.アパレル・ライフスタイル業界で働く男女／２.20～50代の一般男女を対象に、「良質な睡眠に向けた『心身のコンディショニング』と衣類のノイズ」に関する調査を行いました。

毎日しっかりと休息をとっているつもりでも、疲れがとれず、心からリラックスできていないと感じることはありませんか。

その原因は、日々の仕事などだけでなく、家の中で身につけているルームウェアの「色」や「肌触り」がもたらす、感覚的なストレスもあるかもしれません。

では、日常生活において感覚的なノイズに負担を感じている方はどのくらいいるのでしょうか。

また、これからの休息時間に向けてルームウェアにどのような心地よさを求めているのでしょう。

そこで今回、コンディショニングウェア「NUOLS」（https://nuols-conditioning-wear.web.app/）を販売する株式会社String（https://ap-string.com/）は、１.アパレル・ライフスタイル業界で働く男女／２.20～50代の一般男女を対象に、「良質な睡眠に向けた『心身のコンディショニング』と衣類のノイズ」に関する調査を行いました。

調査概要：「良質な睡眠に向けた『心身のコンディショニング』と衣類のノイズ」に関する調査

【調査期間】2026年3月31日（火）～2026年4月1日（水）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,039人（１.519人／２.520人）

【調査対象】調査回答時に１.アパレル・ライフスタイル業界で働く男女／２.20～50代の一般男女と回答したモニター

【調査元】株式会社String（https://ap-string.com/）

【モニター提供元】サクリサ

夜の休息状態へスムーズに切り替えられていないと感じる要因の第1位は「仕事」だった！

はじめに、「普段、自身の心身のコンディションを整えることを意識しているか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

アパレル・ライフスタイル業界で働く男女の約9割が「意識している」と回答した一方で、20～50代の一般男女の「意識している」と回答した方の割合は約半数にとどまりました。

特に、『常に意識している』と回答した方の割合に約3倍の開きがあることから、アパレル・ライフスタイル業界で働く男女は、20～50代の一般男女と比較して自身のコンディションに対する意識が高いことがうかがえます。

コンディションへの意識に差が見られましたが、一日の終わりの「休息状態への移行」はうまくできているのでしょうか。

「日中の仕事や活動の緊張状態から、夜の休息状態へスムーズに切り替えられているか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

アパレル・ライフスタイル業界で働く男女は「できていない」と回答した方が約2割にとどまり、休息状態への移行が比較的スムーズに行えている傾向が見られます。

一方で、20～50代の一般男女の約半数が「できていない」と回答し、日中の緊張状態が夜まで長引き、慢性的な疲労や睡眠の質の低下を招いている可能性がうかがえます。

では、休息状態へのスムーズな移行を妨げている要因とは何なのでしょうか。

前の質問で『あまりできていない』『全くできていない』と回答した方に、「日中の仕事や活動の緊張状態から、夜の休息状態へスムーズに切り替えられていないと感じる要因」について尋ねたところ、『仕事（56.2％）』と回答した方が最も多く、『人間関係（38.3％）』『SNS、ニュースなどの情報過多（21.6％）』となりました。

多くの方が『仕事』や『人間関係』というストレス要因によって、休息状態へスムーズに切り替えられていないことがうかがえます。

また、『SNS、ニュースなどの情報過多』も上位に挙がり、デジタルデバイスを通じた絶え間ない情報の波が、脳を覚醒させリラックスを阻害する現代特有の要因となっている可能性も考えられます。

心身のコンディションを整えるため・夜の休息状態へスムーズに切り替えるために行っていることとは？

では、日々の疲れをリセットし、心身の状態を良好に保つためにどのような対策をしているのでしょうか。

「心身のコンディションを整えるために、具体的にどのようなことを行っているか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

アパレル・ライフスタイル業界で働く男女は、「寝具」や「音楽」「サウナ」など、自ら環境を整えたり五感に働きかけたりするアプローチを重視している傾向が見られました。

一方で、20～50代の一般男女は「特にない」と回答した方が最多で、対策をしていても「入浴」や「温かい飲み物」といった日常の延長線上にある行動にとどまっています。

この結果から、心身のコンディションを整えるために、意図的な環境づくりやリフレッシュの時間を設けているかどうかに明確な行動ギャップがうかがえます。

では、夜の休息状態への切り替えに対してはどうでしょうか。

「夜の休息状態へスムーズに切り替えるために、具体的にどのようなことを行っているか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

アパレル・ライフスタイル業界で働く男女は「寝具」という物理的な環境の調整を特に重視しています。

一方、20～50代の一般男女は、夜の休息状態へスムーズに切り替えるための行動においても「特にない」と回答した方が最多になりました。

アパレル・ライフスタイル業界で働く男女のほうが、休息に向けた環境づくりを重視しているようです。

実はリラックスできていない？ルームウェアに感じる小さなストレス、第1位は？

では、日々の疲れを癒やすリラックスタイムにおいて、どのようなルームウェアを着用しているのでしょうか。

「リラックスタイムに着るルームウェアは、どのようなものを着ているか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

アパレル・ライフスタイル業界で働く男女であっても、「着古した外出着」をルームウェアとして流用している割合が最多になりました。

20～50代の一般男女においても、「ジャージ」と「着古した外出着」の割合が多く、「心身を整えるための専用のルームウェア」を取り入れている方はどちらも約3～4割にとどまっています。

休息のための環境づくりにはある程度気を配っていても、リラックスタイムの衣類の優先度は低くなりやすいことがうかがえます。

そのような中で、実際にリラックスタイムに着用しているルームウェアにどのような不満を感じているのでしょうか。

「リラックスタイムに着るルームウェアについて、小さなストレス（ノイズ）を感じるのはどのような要素か」と尋ねたところ、『生地がチクチク・ゴワゴワする（33.9％）』と回答した方が最も多く、『静電気が起きやすい、まとわりつく（27.7％）』『タグや縫い目が肌に当たる（27.0％）』となりました。

ルームウェアにおける小さなストレスとして、「チクチク感」や「静電気」「タグや縫い目の接触」といった、肌への刺激が上位に並びました。

先ほどの質問で、「着古した外出着」や「ジャージ」をルームウェアとして着用している方が多い実態が明らかになりましたが、これらは本来リラックスを目的に作られていないため、素材や構造による不快感が生じやすいと考えられます。

何気なく着ている衣類の摩擦や接触が休息を妨げる「ノイズ」となっている様子がうかがえますが、心身のコンディションを整えるルームウェアにはどのようなことを求めるのでしょうか。

「心身のコンディションを整えるルームウェアを選ぶ際、重視したいポイント」について尋ねたところ、『締め付けのなさ（34.1％）』と回答した方が最も多く、『しっとりとした肌触り（29.1％）』『保温性・涼しさ（28.3％）』となりました。

ルームウェア選びでは、身体的な負担を和らげる要素が上位に並び、「物理的なストレス」を解消したいというニーズがそのまま反映された結果と考えられます。

デザインなどの見た目よりも、着ているストレスを極力排除した「触覚的な心地よさ」や「快適な機能性」が求められていることがうかがえます。

では、こうしたルームウェアの「ノイズ」をなくすことは、実際の睡眠や休息環境を整えることにつながると思うのでしょうか。

「ルームウェアをノイズレスにすることで、心地よい睡眠・休息環境を整えられると思うか」と尋ねたところ、約8割が『強くそう思う（26.8％）』『ややそう思う（53.7％）』と回答しました。

大多数がルームウェアの「物理的なノイズ」を排除することが、良質な睡眠・休息環境の構築につながると考えていることがうかがえます。

仕事や人間関係といったコントロールしにくい日中のストレスに対して、身につける衣類を見直すことは、すぐに始められる身近なセルフケアとなると考えられます。

ルームウェアに求めるのは「包み込まれる心地よさ」

最後に、「高機能が当たり前になった今、あなたが次にルームウェアに求める心地よさとして、今後より重要になる要素」について尋ねたところ、『包み込まれるような心地よさ（32.2％）』と回答した方が最も多く、『しっとりとした質感（31.4％）』『締め付けがない着心地（28.1％）』となりました。

今後のルームウェアには、『包み込まれるような心地よさ』や『しっとりとした質感』といった感覚的・精神的な安心感をもたらす要素が求められていることがうかがえます。

また、『締め付けがない着心地』も上位に入っていることから、日中の緊張や疲労から心身を解放し、優しく保護してくれるような「ゼロストレス」の着用感が、今後のルームウェア選びでさらに重視されていくと考えられます。

まとめ：良質な休息のカギは「ルームウェアのノイズ」の排除。意識の差が睡眠を左右する

今回の調査で、日々の心身のコンディションに対する意識の差が、仕事から休息状態への切り替えの質に直結している実態が浮き彫りとなりました。

アパレル・ライフスタイル業界で働く男女の約9割が心身のコンディションを整えることを意識しており、特に「寝具」という環境要因を整えることで、スムーズに休息状態へと移行できている傾向が見られます。

一方で、20～50代の一般男女は、心身のコンディションを整えることを意識している方は約半数にとどまりました。夜の休息状態へスムーズに切り替えるための対策もしていない方が最多で、日中の緊張状態を引きずりやすい現状がうかがえました。

日中の仕事や活動の緊張状態から、夜の休息状態への切り替えがスムーズに「できていない」方の割合は20～50代の一般男女では約半数と多く、休息を妨げる要因として「仕事」や「人間関係」といった外的ストレスが挙げられました。

また、多くの方が、ルームウェアとして「着古した外出着」や「ジャージ」を着用しており、それらの生地のチクチク感や静電気、縫い目の接触といった物理的な刺激に小さなストレス（ノイズ）を感じていることが明らかになりました。

そのような背景から、約8割の方が「ルームウェアをノイズレスにすると睡眠・休息環境を整えられると思う」と回答し、これからのルームウェアは「包み込まれるような心地よさ」「しっとりとした質感」「締め付けがない着心地」といった要素が重要になると思うようです。

情報過多や対人ストレスが多い現代において、ルームウェアの物理的な不快感を排除し、ゼロストレスな状態を作ることは、心身をリラックスさせるための重要なアプローチになるといえます。

五感を休ませるノイズレスな価値「NUOLS」

今回、「良質な睡眠に向けた『心身のコンディショニング』と衣類のノイズ」に関する調査を実施した株式会社Stringは、「NUOLS」（https://nuols-conditioning-wear.web.app/）を手掛けています。

NUOLS（ヌオルス）とは

情報過多で疲れやすい現代人の心身を、静かに整えるコンディショニングウェアです。

【NUOLSの3つの特徴】

・穏やかな温かさで休息をサポート（光電子(R)機能）

遠赤外線の働きにより、体温を保持する光電子(R)繊維を採用。

身体を冷やさず、暑くなりすぎない穏やかな温かさをキープし、上質な休息環境をサポートします。

・肌に寄り添う優しい着心地

人の肌の保湿成分（NMF）に近い性質と、マリンコラーゲンを融合。

肌なじみが良く睡眠中の肌を優しく包み込みます。

・電磁波のストレスを和らげる「ZERO磁場PROTECT ZERO」採用

日常生活にあふれる電化製品などの電磁波によるストレスや疲労感に着目しました。

特殊な回路が空間の電磁波を吸収・活用して「ゼロ磁場（自然回帰エネルギー）」空間を形成し、電磁波からの影響を和らげることで、心身のリラックスを促します。

【製品情報】

金額：22,000（税込）

カラー：Warm Gray、Black

サイズ：S,M,L,LL

■株式会社String：https://ap-string.com/

■お問い合わせ：https://ap-string.com/contact/