株式会社ブレイブテクノロジー、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」の「LINEミニアプリ部門」に認定

株式会社ブレイブテクノロジー

株式会社ブレイブテクノロジー（本社：千葉県流山市、代表取締役：磯本 悟、以下「当社」）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のミニアプリ部門に認定されました。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

■「Technology Partner」について

この度、株式会社ブレイブテクノロジーが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」 「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

株式会社ブレイブテクノロジーが認定された「LINEミニアプリ部門」においては、より優れたユーザー体験と企業DXに貢献する「LINEミニアプリ」の開発推進を行うパートナーが認定されます。

株式会社ブレイブテクノロジーは、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

■ 「matoca」について

「matoca」は、飲食店・医療機関・行政窓口・イベント会場などに幅広く導入されている、順番待ち・呼び出し支援サービスです。

LINE公式アカウントと連携することで、通知機能と同時に顧客とのつながりも生み出すことができます。

詳細はこちら :https://yoboca.jp/

■ 「yoboca」について

誰でもカンタン5秒で発券

「yoboca（ヨボカ）」は、呼び出し通知に特化しフードコートやテイクアウト店、買取店の査定待ちなど、準備が整ってからお呼び出しする業態に導入されるサービスです。

詳細はこちら :https://yoboca.jp/

■ 株式会社ブレイブテクノロジーについて

商号 ： 株式会社ブレイブテクノロジー

所在地

東京： 千葉県流山市おおたかの森西1-2-3 アゼリアテラス 5F

大阪： 大阪府大阪市北区堂山町1番5号 三共梅田ビル 7F

代表者 ： 代表取締役 磯本 悟

設立 ： 2011年8月

資本金 ： 3,960万円

事業内容： LINEミニアプリ、順番待ち・呼び出し通知システムの開発・販売

URL ： https://bravetechnology.co.jp

■ 「matoca」「yoboca」導入に関するお問い合わせ

「matoca」お問い合わせページ：https://junbanmachi.jp/inquiry

「yoboca」お問い合わせページ：https://yoboca.jp/（下部の「問い合わせ」からお願いいたします。）