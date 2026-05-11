TVアニメ『日本三國』の描き下ろしイラストを使用した花札柄デザインの新商品が登場！

株式会社トキオ・ゲッツ

株式会社トキオ・ゲッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小笠原 亨 以下「当社」）は、「キャラクター×日本の伝統」をテーマに展開するブランド「キャラディショナルトイ」より、TVアニメ『日本三國』の描き下ろしイラストを使用した花札柄デザインの新商品を発売いたします。

三角青輝と阿佐馬芳経の和装に伝統的な花札の美しい絵柄を融合した新規描き下ろしイラストにぜひご注目ください。

キャラクターたちの全身を堪能できるアクリルスタンドに加え、和紙風缶バッジ、お守り風箔押しアクリルチャーム、トレーディングアクリルブロックも発売いたします。

予約販売期間は【2026年5月11日（月）12：00～6月1日（月）12：00】まで。詳しくは「キャラディショナルトイ」公式販売サイト「ゲツオシマート(https://gets-oshi.com/)」をご覧ください。

■取扱商品■

●キャラディショナルトイ TVアニメ『日本三國』 描き下ろし花札柄和紙風缶バッジ（三角青輝／阿佐馬芳経）

本体価格：各660円（税込）

●キャラディショナルトイ TVアニメ『日本三國』 描き下ろし花札柄お守り風箔押しアクリルチャーム（三角青輝／阿佐馬芳経）

本体価格：各880円（税込）

●キャラディショナルトイ TVアニメ『日本三國』 描き下ろし花札柄アクリルスタンド（三角青輝／阿佐馬芳経）

本体価格：各1,980円（税込）

●キャラディショナルトイ TVアニメ『日本三國』 トレーディング花札柄アクリルブロック（全6種） 本体価格：バラ 990円（税込）／セット 5,940円（税込）

■予約販売期間■

2026年5月11日（月）12：00～6月1日（月）12：00

ゲツオシマート他にて受注

■関連リンク■

【公式販売サイト ゲツオシマート】

https://gets-oshi.com/

【キャラディショナルトイ公式X】

https://x.com/Charaditional

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

■会社概要■

会社名：株式会社トキオ・ゲッツ

代表取締役：小笠原 亨

創業：1998年3月23日

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発

会社HP：https://tokyogets.com/