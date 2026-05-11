2050年脱炭素社会の実現へ！岐阜県内事業者の再エネ電力導入に向けた2026年度のプロジェクトを開始

株式会社エナーバンク

株式会社エナーバンク（共同創業者 代表取締役：佐藤 丞吾・村中 健一、本社：東京都中央区）は、岐阜県と連携し、2027年4月からの電力供給開始を予定している需要家を対象に、岐阜県再エネ電力共同購入プロジェクトへの参加者の募集を2026年5月11日から開始いたします。 本プロジェクトは、電力リバースオークション「エネオク」を活用し、温対法・省エネ法への対応や、SBT、CDP、RE100などの環境に関する国際的な目標や報告制度への対応にも活用可能な、再生可能エネルギー由来の電力の調達を支援します。

・岐阜県再エネ電力共同購入プロジェクトの取組概要

本プロジェクトは、複数の事業者が共同で電力を購入することで、個別購入に比べてスケールメリットが生まれ、より安価に再生可能エネルギーを導入することができる仕組みを採用しております。

岐阜県様と連携し、地域の脱炭素化及び2050年の脱炭素社会の実現を目指してまいります。

・岐阜県様からのコメント

岐阜県では、2050年カーボンニュートラル実現に向け、太陽光や水力など再生可能エネルギーの普及に取り組んでいます。再エネ電力への切り替えは、CO2排出量の削減や環境配慮による企業イメージの向上につながります。

この機会にぜひご検討ください。



◎岐阜県再エネ共同購入プロジェクト専用WEBページ

URL：https://www.enerbank.co.jp/gifu-pref/

※本プロジェクトを通じて再エネ電力への切り替えを行った事業者には、岐阜県様からインセンティブが付与されます。詳細は上記URLからご確認ください。

・昨年度の再エネ共同購入プロジェクトの実績

2025年度に実施した岐阜県再エネ共同購入プロジェクトでは、参加事業者が再エネ比率30％～100％のプランを選択し、再生可能エネルギー電力の導入を実現しました。再エネ電力へ切り替えた事業者における平均コスト削減率は、高圧で25.1％、低圧で8.1％となっており、電気料金の抑制と再エネ導入の両立を達成しています。

※2025年度のオークション実績であり、2026年度の削減を保証するものではありません。

2025年度の実績状況：https://www.pref.gifu.lg.jp/page/443635.html

・再エネ共同購入プロジェクトのポイントと参加メリット

― 参加するメリット ―

- コスト削減: 共同購入により、複数の事業者がまとめて電力を購入することで、スケールメリットが生まれ、小売電気事業者に個別に交渉をする場合よりもコストを抑えて再生可能エネルギーを導入することが期待できます。- 環境への配慮: 温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーを選ぶことで、環境保護に貢献できます。- 企業価値の向上：環境に配慮した企業イメージの向上にも寄与します。企業の社会的責任（CSR）を果たし、持続可能な経営モデルを構築することで、競争力を強化できます。- 電力調達業務のDX：手続きはすべてオンライン上で完結し、誰でも簡単に再生可能エネルギー電力に切り替えることができます。複雑な電力メニュー選択もエナーバンクがサポートし、業務効率化につながります。- 信頼性: 自治体が主導するプロジェクトであるため、信頼性が高く、安心して参加できます。

エナーバンクのデジタルソリューションを活用し、脱炭素への取り組みやコスト削減、DX推進といった、日々の課題解決をともに実現してまいります。

企業ごとの状況やお悩みに寄り添いながら最適なご提案をいたしますので、ぜひこの機会に本プロジェクトへのご参加をご検討ください。

・WEB説明会・個別相談の申込受付はこちら

WEB説明会：2026年6月16日(火)14:00～14:30

URL：https://form.run/@gifu-joint-purchase

参加費：無料



■お問合せは下記窓口からご連絡ください。

・再エネ電力導入をご検討の民間事業者様 https://form.run/@gifu-joint-purchase

・小売電気事業者様 https://form.run/@retailer



【会社概要】

会社名：株式会社エナーバンク

代表取締役：佐藤丞吾／共同創業者

代表取締役：村中健一／共同創業者

取締役CTO：関根大輔／共同創業者

所在地：103-0027東京都中央区日本橋2丁目1-17丹生ビル２階

設立：2018年7月

電話：03-6868-8463

事業内容：

・ 電力オークションシステムの開発・運営

・ 環境価値取引プラットフォームの運営

・ グリーン電力証書発行事業

・ FIT非化石証書代理購入事業

・ J-クレジット販売事業

・ 太陽光発電設備導入マッチングの運営

・ エネルギー調達・脱炭素化のためのデジタルコンシェルジュサービスの開発・運営

URL：https://www.enerbank.co.jp/