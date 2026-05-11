キャラメルの風味とざくざく食感がたまらないキャラメルクランチ〈袋〉新発売！

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は「キャラメルクランチ〈袋〉」を5月18日（月）よりウエルシアグループで発売します。

2種のザクっと食材を使用！食感にこだわったキャラメルクランチ

粉砕ピーナッツとクッキーのざくざくとした食感が特長のチロルチョコです。使用しているクッキーはガリっとした食べごたえのある食感で、歯ごたえのあるピーナッツと組み合わせることで香ばしくバランスの良い味わいに仕立てました。さらに、コクのあるキャラメルの風味にアクセントとなる塩味を加え、もう一粒食べたくなるような後引くおいしさに仕上げています。

この季節にピッタリなさわやかでかわいいパッケージ♪

キャラメルやクッキーのかわいいイラストを散りばめ、青と白を基調としたこの季節にピッタリなさわやかなパッケージです。また、断面のビジュアルを組み合わせることで中身や食感も伝わりやすいデザインに仕上げました。

ざくざく食感が楽しめる満足感のある一粒！

塩入りキャラメル風味生地に、クッキーと粉砕ピーナッツを組み合わせることで、ひとくちごとに広がる“ざくざく食感”を実現しました。噛むたびに広がる香ばしさと食感が特長の食べ応えのあるチロルチョコです。

■発売について

2026年5月18日（月）よりウエルシアグループで発売します。

■価格

1袋（5個入り） 108円（税込参考価格）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

■チロルチョコについて

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

オンラインショップ ：https://shop.tirol-choco.com/

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