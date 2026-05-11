モビルス、「LINEヤフー Partner Program」において「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Advanced」に認定

モビルス株式会社

コンタクトセンター向けCXソリューションを開発・提供するモビルス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石井智宏、以下、モビルス）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならびに支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフーPartner Program」において、2026年度の「Technology Partner」のコミュニケーション部門「Advanced」に認定されました。

■ 「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

*「Sales Partner（認定Partner、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner（コミュニケーション部門、販促部門、LINEミニアプリ部門）」「Network Partner（Display Ad Network Partner、Search Ad Network Partner）」「Adtech Partner（効果測定認定パートナー）」「Industry Solution Partner（Education Partner）」において認定が行われます。

■ 「Technology Partner」について

この度、モビルスが認定された「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入において、技術支援を行うパートナーです。

モビルスが認定された「コミュニケーション部門」においては、要望に応じてLINEヤフーと連携するツールの仕様共有が可能であるか、LINEヤフーの仕様変更時に対応するスキル・リソースがあるか、要求される技術仕様を保つことができるかなどを基準に認定され、特に優秀なパートナーは「Premier」「Advanced」として表彰・認定されます。

モビルスは、この度の認定を受けLINEヤフー株式会社が提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアントのマーケティングに貢献してまいります。

■ MOBI AGENT（モビエージェント(R)）について

LINEスタンプも利用できる有人チャットで、LINE公式アカウントを活用したサポートを実現します。回答候補の提案から対話内容の自動要約、個人情報検知まで可能な独自のサポートAIを搭載、チャットボット「MOBI BOT（モビボット(R)）」連携によって、LINE公式アカウントでの高度なチャットボットも利用できます。



【特徴】

・LINE公式アカウント起点の有人チャット対応が可能

・オペレーション支援AI「MooA(R)（ムーア）」との連携で、文章要約や回答ドラフトの作成、個人情報の検知に対応

・ベクトル検索型※１チャットボットとの連携により、よくある質問（FAQ）を参照した高精度な回答など高度な自動応答を実現

※1 ベクトル検索：テキストや画像などの様々なデータを数値のベクトルに変換し、そのベクトル間の距離や角度を計算して、意味的に類似した情報を効率的に見つけ出すAI技術のこと



【MOBI AGENT製品サイト】

https://mobilus.co.jp/service/agent

■ MOBI BOT（モビボット(R)）について

LINE公式アカウントを窓口としたチャットボットにより、ベクトル検索AIを活用した高精度なFAQの検索・回答をはじめ、顧客情報の変更や保険金の請求などの手続き自動化も実現可能です。「MOBI AGENT」と連携し、AIによる対話要約を添えて有人チャットオペレーターに相談することもでき、顧客の利便性の飛躍的な向上やファン化を支援します。WebとLINE公式アカウントでチャットボットのシナリオを共通管理することで、運用・管理コストの削減にも貢献します。



【特徴】

・生成AIを使ったアクションやその他のシステムとの柔軟な連携で、問い合わせ対応から手続き処理までを自動化

・有人チャット「MOBI AGENT」との連携で顧客満足も考慮した運用が可能

・LINE公式アカウント上で顧客の利便性の向上やロイヤリティ醸成をサポート

【MOBI BOT製品サイト】

https://mobilus.co.jp/service/bot

■ MOBI CAST（モビキャスト(R)）について

「MOBI CAST」は、LINEセグメント配信システムです。年代、性別、購買/取引履歴などの顧客情報やアンケート情報に基づいて、LINEユーザーにテキストやスタンプ、画像・動画などのコンテンツをセグメント配信することができます。また携帯電話の番号から顧客にLINEでメッセージを送信できる「LINE通知メッセージ※2」にも対応しています。

さらに、「MOBI CAST」による配信では、広告・お知らせ・メッセージをきっかけとして、顧客との双方向のコミュニケーション、顧客のチャットサポートにつなげられます。

【特徴】

・独自のセグメントの作成、柔軟なスケジュール配信機能

・外部ツール（顧客管理システム（CRM）/営業支援システム（SFA等））とのAPI連携による自動配信

・LINE通知メッセージ、およびLINEのユーザーID※3個別配信機能

※2 「LINE通知メッセージ」はLINEヤフー株式会社が提供する、企業からの利便性の高い通知を企業のLINE公式アカウントから受け取ることができる機能です。本機能の利用に同意することで、個別のアカウントを友だち追加することなく、簡単に通知メッセージを受け取ることが可能になります。対象はLINEヤフー株式会社がユーザーにとって有用かつ適切であると判断したものに限定され、広告目的のものは配信されません。

※「LINE通知メッセージ」に関して詳しく確認したい場合は、こちら（https://help.line.me/line/?contentId=20011417）をご参照ください。

※「LINE通知メッセージ」の受信設定を確認・変更したい場合は、こちら（https://help.line.me/line/?contentId=20011418）をご参照ください。

※3 LINEのユーザーIDとは、ユーザーの一意な識別子です。LINEのユーザーIDは、LINEで登録されているユーザーの表示名や、LINEでの友だち検索に利用するLINE IDとは異なります。

【MOBI CAST製品サイト】

https://mobilus.co.jp/service/cast

■ モビルス株式会社について

モビルスは、クライアントの顧客のつまずきや課題へ先回りしたCX（顧客体験）のブランディング設計を行い、企業価値と経営収益向上へ貢献する会社です。そのために、新しいテクノロジーを取り込んだオペレーション支援生成AIサービス 「MooA(R)（ムーア）」 や、顧客コミュニケーションのノンボイス化とデジタル化を推進する有人チャットやボイスボットなどのSaaSソリューション「モビシリーズ」の開発・提供を行っており、モビシリーズは500社以上に導入されています。モビルスでは、「すべてのビジネスに、一歩先行くCXを。」をミッションに掲げ、テクノロジーによる企業のCX向上を目的に「CX-Branding Tech. Lab（https://mobilus.co.jp/lab/）」を運営しており、調査レポート、セミナー開催、登壇、実証実験を通した研究開発などを企画・発信しています。

会社名：モビルス株式会社

代表者：代表取締役社長 石井智宏

所在地：東京都品川区東五反田2丁目22番9号 住友不動産大崎ツインビル西館9階

設立：2011年9月

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード:4370）

事業内容：コンタクトセンター向けSaaSプロダクト（モビシリーズ）などのCXソリューションの提供

公式HP：https://mobilus.co.jp